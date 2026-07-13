Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या दुधाला ग्राहकांकडून अधिक पसंती मिळत असल्याचा दावा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की, एफडीएच्या कारवाईनंतर गोकुळ दूध संघाकडे दररोज सुमारे २ लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी वाढली आहे. हसन मुश्रीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोकुळ दूध संघात दररोज सुमारे १८ लाख लिटर दूध संकलित केले जाते. या दुधाचा पुरवठा पश्चिम महाराष्ट्रासह मुंबई, पुणे आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये केला जातो. अलीकडील काळात विशेषतः महानगरांमध्ये गोकुळ दुधाची मागणी लक्षणीय वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
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मुश्रीफ यांनी दावा केला की, गोकुळ दूध संघाच्या गुणवत्तापूर्ण आणि शुद्ध दुधामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढला असून, राज्यभर सुरू असलेल्या भेसळविरोधी कारवाईनंतर अनेक ग्राहकांनी गोकुळच्या दुधाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे दुधाच्या विक्रीत आणि मागणीत वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने विविध जिल्ह्यांमध्ये तपासणी मोहीम सुरू ठेवली आहे. संशयित दूध संकलन केंद्रे, डेअरी आणि विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात असून, भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देणाऱ्या ब्रँड्सकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र, गोकुळ दूध संघाच्या मागणीत वाढ झाल्याचा दावा हा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेला आहे. या वाढीची स्वतंत्र अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही.
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