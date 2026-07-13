सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Gokul Milk Demand Increases After Food And Drug Department Action Hasan Mushrif Claim

Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यातील दूध भेसळविरोधी कारवाईनंतर कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या दुधाला ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत असल्याचा दावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोकुळ दूध संघाकडे दररोज सुमारे 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी वाढली आहे.

दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा?
  • दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी
  • हसन मुश्रीफांचा दावा
Gokul Milk Union News Marathi : राज्य अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर दूध भेसळ करणाऱ्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेमुळे अनेक ठिकाणी भेसळयुक्त दूध आणि बनावट दुग्धजन्य पदार्थांवर कारवाई करण्यात आली असून त्याचा परिणाम राज्यातील दूधपुरवठ्यावरही होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या दुधाला ग्राहकांकडून अधिक पसंती मिळत असल्याचा दावा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की, एफडीएच्या कारवाईनंतर गोकुळ दूध संघाकडे दररोज सुमारे २ लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी वाढली आहे. हसन मुश्रीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोकुळ दूध संघात दररोज सुमारे १८ लाख लिटर दूध संकलित केले जाते. या दुधाचा पुरवठा पश्चिम महाराष्ट्रासह मुंबई, पुणे आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये केला जातो. अलीकडील काळात विशेषतः महानगरांमध्ये गोकुळ दुधाची मागणी लक्षणीय वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.

Tukaram Mundhe News: जर एक दिवसासाठी मुख्यमंत्री झालात तर? तुकाराम मुंढेंनी दिले उत्तर

मुश्रीफ यांनी दावा केला की, गोकुळ दूध संघाच्या गुणवत्तापूर्ण आणि शुद्ध दुधामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढला असून, राज्यभर सुरू असलेल्या भेसळविरोधी कारवाईनंतर अनेक ग्राहकांनी गोकुळच्या दुधाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे दुधाच्या विक्रीत आणि मागणीत वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने विविध जिल्ह्यांमध्ये तपासणी मोहीम सुरू ठेवली आहे. संशयित दूध संकलन केंद्रे, डेअरी आणि विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात असून, भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देणाऱ्या ब्रँड्सकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र, गोकुळ दूध संघाच्या मागणीत वाढ झाल्याचा दावा हा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेला आहे. या वाढीची स्वतंत्र अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही.

Nashik News: FDAचा मोठा दणका! नाशिकमधील 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश

Web Title: Gokul milk demand increases after food and drug department action hasan mushrif claim

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 05:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भेसळीचे ३७ हजार लिटर दूध नष्ट, १५ लाखांचा दूधसाठा जप्त; जवळ्यातील अजिंक्यराणा अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई
1

भेसळीचे ३७ हजार लिटर दूध नष्ट, १५ लाखांचा दूधसाठा जप्त; जवळ्यातील अजिंक्यराणा अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई

मुंढेंचा दणका ! दूध संकलनात तब्बल 20 लाख लिटरची घट; भेसळीविरोधातील कारवाईचा फटका
2

मुंढेंचा दणका ! दूध संकलनात तब्बल 20 लाख लिटरची घट; भेसळीविरोधातील कारवाईचा फटका

दुध भेसळीच्या हॉटस्पॉटवर मुंढेंचा दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक; १.३४ कोटींची संशयित पावडर जप्त, मंचरनंतर थेट अकलूजवर धाड
3

दुध भेसळीच्या हॉटस्पॉटवर मुंढेंचा दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक; १.३४ कोटींची संशयित पावडर जप्त, मंचरनंतर थेट अकलूजवर धाड

याला म्हणतात दहशत! तुकाराम मुंडेच्या कारवाईच्या भीतीने हॉटेलचालकांनी स्वतःच सुरू केली तपासणी, तर काहींनी स्वतःहूनच…
4

याला म्हणतात दहशत! तुकाराम मुंडेच्या कारवाईच्या भीतीने हॉटेलचालकांनी स्वतःच सुरू केली तपासणी, तर काहींनी स्वतःहूनच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

Jul 13, 2026 | 05:06 PM
Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Jul 13, 2026 | 05:02 PM
Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Jul 13, 2026 | 05:01 PM
Constitutional Amendment: १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरून देशात नवा राजकीय वाद; विरोधकांचा बहिष्कार

Constitutional Amendment: १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरून देशात नवा राजकीय वाद; विरोधकांचा बहिष्कार

Jul 13, 2026 | 04:50 PM
Matheran Accident : माथेरानहून परतणाऱ्या पर्यटकांवर संकट; ओव्हरलोड टेम्पो घाटात कलंडला, सात जण जखमी

Matheran Accident : माथेरानहून परतणाऱ्या पर्यटकांवर संकट; ओव्हरलोड टेम्पो घाटात कलंडला, सात जण जखमी

Jul 13, 2026 | 04:49 PM
Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

Jul 13, 2026 | 04:48 PM
Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…

Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…

Jul 13, 2026 | 04:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा