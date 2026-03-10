Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  Crime
  Chhattisgarh Crime Lured Into A Hut Plied With Alcohol Then Assaulted With A Wooden Stick Woman Murdered On Suspicion Of Witchcraft

Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात जादूटोण्याच्या संशयावरून महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आली. आरोपींनी तिला झोपडीत नेऊन जबरदस्तीने दारू पाजली, गुप्तांगात लाकडी दांडा घुसवून मारहाण केली. पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 12:02 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • जादूटोण्याच्या संशयावरून महिलेची क्रूर हत्या
  • दारू पाजून गुप्तांगात लाकडी दांडा घुसवला.
  • पतीसह चार आरोपींना अटक
छत्तीसगड: छत्तीसगड येथील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गावात जादूटोण्याचा संशयावरून महिलेची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आधी तिला झोपडीत नेले नंतर तिला जबरदस्तीने दारू पाजली आणि तिच्या गुपतंगात लाकडी दांडा घुसवून बेदम मारहाण केली. नंतर तिची हत्या केली. पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. या घटनेने परिसर हादरून गेली आहे. ही घटना जशपूरनगर जिल्ह्यात सन्ना पोलीस ठाणे परिसरात घडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Hindu-Muslim Politics: ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देणारा २० वर्षीय तरुण अटकेत; परिसरात तणावपूर्ण शांतता

काय नेमकं घडलं?

जशपूर जिल्ह्यात पोलिसांना महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा अहवाल मिळाला होता. या प्रकरणी मृताच्या भावाने सांगितले की, घरात मोठ्या बहिणीचा मृतदेह आढळून आला होता. याबाबत तक्रार नोंदवण्यात आली. संबंधित प्रकरणाची माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास केला, नंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तपासणीत पाठवला. तेव्हा पीडितेच्या शरीररावर आणि आजूबाजूला रक्ताचे डाग दिसून आले. तसेच तिच्या गुप्तांगावर देखील गंभीर जखमा झाल्याचे दिसून आले होते.

यानंतर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आणि तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी केलेल्या तपासातून दिसून आले की, मृताचे तिच्या पतीसह वारंवार वाद व्हायचे. शेजारच्या एका जोडप्याला मृत महिलेवर जादूटोणा कल्याचा संशय आला. तिच्या वडिलांनी कर्करोगासाठी जादूटोणा करण्यात आल्याचं बोललं जातंय.

जादूटोणा केल्याचा संशयाने मृत महिलेच्या पती आणि सह पत्नीने शेजारच्या जोडप्यांसह तिची हत्या करण्याचा कट रचला होता. ती महिला भांडी धुण्यासाठी विहिरीकडे जाताना ते झोपडीत दारू पित होते. तिच्या पतीने तिला दारू पिण्याच्या बहाण्याने बोलावले, त्यानंतर त्यांनी पीडितेच्या गुप्तांगात लाकडी दांडा घुसवून तिची हत्या केली. त्यांनतर आरोपींनी मृतदेह घरी आणला, नंतर बेडवर ठेवला आणि हे प्रकरण लपवण्यासाठी त्यावर ब्लॅंकेटने मृतदेह लपवण्याचा प्रयत्न केला. आरोपी ओळख पटल्यानंतर, पोलिसांनी हत्येत वापरलेलं दांडकं जप्त केलं. तसेच चौघांना देखील अटक करण्यात आली आहे.

Pune Crime: फेसबुकवर प्रेम, लिव्ह-इन, नंतर मंदिरात लग्न; अखेर पत्नीनेच पतीवर केला जीवघेणा हल्ला; कारण काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्तीसगडमधील जशपूरनगर जिल्ह्यातील सन्ना पोलीस ठाणे हद्दीत ही घटना घडली.

  • Que: महिलेची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: तिने जादूटोणा केल्याचा संशय असल्याने आरोपींनी कट रचून तिची हत्या केली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: या प्रकरणात पतीसह चार जणांना अटक करण्यात आली असून हत्येसाठी वापरलेले दांडकं जप्त करण्यात आले आहे.

Published On: Mar 10, 2026 | 12:02 PM

