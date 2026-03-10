Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Hindu-Muslim Politics: ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देणारा २० वर्षीय तरुण अटकेत; परिसरात तणावपूर्ण शांतता
काय नेमकं घडलं?
जशपूर जिल्ह्यात पोलिसांना महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा अहवाल मिळाला होता. या प्रकरणी मृताच्या भावाने सांगितले की, घरात मोठ्या बहिणीचा मृतदेह आढळून आला होता. याबाबत तक्रार नोंदवण्यात आली. संबंधित प्रकरणाची माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास केला, नंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तपासणीत पाठवला. तेव्हा पीडितेच्या शरीररावर आणि आजूबाजूला रक्ताचे डाग दिसून आले. तसेच तिच्या गुप्तांगावर देखील गंभीर जखमा झाल्याचे दिसून आले होते.
यानंतर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आणि तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी केलेल्या तपासातून दिसून आले की, मृताचे तिच्या पतीसह वारंवार वाद व्हायचे. शेजारच्या एका जोडप्याला मृत महिलेवर जादूटोणा कल्याचा संशय आला. तिच्या वडिलांनी कर्करोगासाठी जादूटोणा करण्यात आल्याचं बोललं जातंय.
जादूटोणा केल्याचा संशयाने मृत महिलेच्या पती आणि सह पत्नीने शेजारच्या जोडप्यांसह तिची हत्या करण्याचा कट रचला होता. ती महिला भांडी धुण्यासाठी विहिरीकडे जाताना ते झोपडीत दारू पित होते. तिच्या पतीने तिला दारू पिण्याच्या बहाण्याने बोलावले, त्यानंतर त्यांनी पीडितेच्या गुप्तांगात लाकडी दांडा घुसवून तिची हत्या केली. त्यांनतर आरोपींनी मृतदेह घरी आणला, नंतर बेडवर ठेवला आणि हे प्रकरण लपवण्यासाठी त्यावर ब्लॅंकेटने मृतदेह लपवण्याचा प्रयत्न केला. आरोपी ओळख पटल्यानंतर, पोलिसांनी हत्येत वापरलेलं दांडकं जप्त केलं. तसेच चौघांना देखील अटक करण्यात आली आहे.
Ans: छत्तीसगडमधील जशपूरनगर जिल्ह्यातील सन्ना पोलीस ठाणे हद्दीत ही घटना घडली.
Ans: तिने जादूटोणा केल्याचा संशय असल्याने आरोपींनी कट रचून तिची हत्या केली.
Ans: या प्रकरणात पतीसह चार जणांना अटक करण्यात आली असून हत्येसाठी वापरलेले दांडकं जप्त करण्यात आले आहे.