Thane Crime: उल्हासनगर हादरलं! ऑन ड्युटी सफाई कामगाराची निर्घृण हत्या; धक्का सहन न झाल्याने पत्नीची आत्महत्या

काय घडलं नेमकं?
महादू जगताप असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तो उल्हासनगर महापालिकेने ठेका दिलेल्या कोणार्क कंपनीकडे कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करत होता. सकाळी उल्हासनगर कॅम्प ३ मधील सेक्शन 20 परिसरात आनंद आईस्क्रीमजवळ साफसफाईचे काम करत होते. त्याचवेळी एका अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्यावर तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला केला. या हल्ल्यात महादू जगताप यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्ला केल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाला. पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरु आहे.
संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद
या हत्येची संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. या फुटेजच्या आधारे पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
आपल्या पतीची हत्या झाल्याची घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या पत्नीने देखील आत्महत्या केली. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव पूर्वी महादू जगताप असे आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. भरदिवसा काम करत असतांना सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या झाल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या घटनेनंतर हापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
Ans: ऑन ड्युटी असताना कंत्राटी सफाई कामगार महादू जगताप यांच्यावर अज्ञात व्यक्तीने हल्ला करून हत्या केली.
Ans: उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील सेक्शन 20 परिसरात आनंद आईस्क्रीमजवळ ही घटना घडली.
Ans: पतीच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली.