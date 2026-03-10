Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Thane Crime Ulhasnagar Shaken On Duty Sanitation Worker Brutally Murdered Wife Commits Suicide Unable To Bear The Shock

Thane Crime: उल्हासनगर हादरलं! ऑन ड्युटी सफाई कामगाराची निर्घृण हत्या; धक्का सहन न झाल्याने पत्नीची आत्महत्या

उल्हासनगरमध्ये ऑन ड्युटी असताना कंत्राटी सफाई कामगार महादू जगताप यांची अज्ञात हल्लेखोराने हत्या केली. पतीच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्यांच्या पत्नीने आत्महत्या केली. या दुहेरी घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:44 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • उल्हासनगर कॅम्प 3 मध्ये सफाई कामगार महादू जगताप यांची हत्या
  • काम करत असताना अज्ञात व्यक्तीने तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला
  • संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्हीत कैद
ठाणे : उल्हासनगर येथून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महापालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगाराची भरदिवसा ऑन ड्युटी हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हत्या झाल्यानंतर याचा धक्का सहन न झाल्याने त्याच्या पत्नीने देखील आत्महत्या केली. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव महादू जगताप असे नाव आहे. तर आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव पूर्वी महादू जगताप असे आहे. या दुहेरी घटनेमुळे उल्हासनगर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Crime News: दिल्लीला नेले अन् अश्लील व्हिडिओच्या खेळात हिंदू मुलीला अडकवले; मग सुरू झाला धर्मांतराचा…

काय घडलं नेमकं?

महादू जगताप असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तो उल्हासनगर महापालिकेने ठेका दिलेल्या कोणार्क कंपनीकडे कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करत होता. सकाळी उल्हासनगर कॅम्प ३ मधील सेक्शन 20 परिसरात आनंद आईस्क्रीमजवळ साफसफाईचे काम करत होते. त्याचवेळी एका अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्यावर तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला केला. या हल्ल्यात महादू जगताप यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्ला केल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाला. पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरु आहे.

संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद

या हत्येची संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. या फुटेजच्या आधारे पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

आपल्या पतीची हत्या झाल्याची घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या पत्नीने देखील आत्महत्या केली. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव पूर्वी महादू जगताप असे आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. भरदिवसा काम करत असतांना सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या झाल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या घटनेनंतर हापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

टिटवाळामधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रक्ताने माखलेली कार टिटवाळामध्ये आढळून आली. या कारचा चालक बेपत्ता असल्याने पोलिसांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आणि तपासाला सुरुवात केली. या गाडीच्या चालकाचा मृतदेह पोलिसांना सापडला. आता चालकाची हत्या कोणी केली? हा प्रश्न निर्माण झाला. पोलिसांनी याच उत्तर शोधायला सुरुवात केली तर धक्कदायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी इंजिनिअरिंगच्या विध्यार्थ्याला अटक केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: उल्हासनगरमध्ये नेमकी कोणती घटना घडली?

    Ans: ऑन ड्युटी असताना कंत्राटी सफाई कामगार महादू जगताप यांच्यावर अज्ञात व्यक्तीने हल्ला करून हत्या केली.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील सेक्शन 20 परिसरात आनंद आईस्क्रीमजवळ ही घटना घडली.

  • Que: हल्ल्यानंतर काय घडलं?

    Ans: पतीच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली.

Web Title: Thane crime ulhasnagar shaken on duty sanitation worker brutally murdered wife commits suicide unable to bear the shock

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 08:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप
1

Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप

Telangana Crime: तेलंगणा हादरले! ऑटोचालक बापाकडून 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या मुलींची तलावात केली बुडून हत्या; कारण काय?
2

Telangana Crime: तेलंगणा हादरले! ऑटोचालक बापाकडून 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या मुलींची तलावात केली बुडून हत्या; कारण काय?

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…
3

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Kolhapur Crime: कोल्हापूरमध्ये खळबळ! मनेरमळा परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; चेहरा-मानेवर खोल वार आणि…
4

Kolhapur Crime: कोल्हापूरमध्ये खळबळ! मनेरमळा परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; चेहरा-मानेवर खोल वार आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: उल्हासनगर हादरलं! ऑन ड्युटी सफाई कामगाराची निर्घृण हत्या; धक्का सहन न झाल्याने पत्नीची आत्महत्या

Thane Crime: उल्हासनगर हादरलं! ऑन ड्युटी सफाई कामगाराची निर्घृण हत्या; धक्का सहन न झाल्याने पत्नीची आत्महत्या

Mar 10, 2026 | 08:44 AM
Stock Market Today: आजचा शेअर बाजार तेजीत? तज्ज्ञांचे दिले सकारात्मक संकेत, या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Stock Market Today: आजचा शेअर बाजार तेजीत? तज्ज्ञांचे दिले सकारात्मक संकेत, या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Mar 10, 2026 | 08:42 AM
लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Mar 10, 2026 | 08:38 AM
राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची बातमी; तब्बल 1 कोटी 5 लाख महिलांची नावे वगळणार?

राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची बातमी; तब्बल 1 कोटी 5 लाख महिलांची नावे वगळणार?

Mar 10, 2026 | 08:26 AM
कमी बजेटमध्ये करा अयोध्या, काशी आणि गंगा सागरचे दर्शन; जाणून घ्या संपूर्ण टूर पॅकेज

कमी बजेटमध्ये करा अयोध्या, काशी आणि गंगा सागरचे दर्शन; जाणून घ्या संपूर्ण टूर पॅकेज

Mar 10, 2026 | 08:25 AM
‘शाका लाका बूम बूम’ फेम संजू झाला बाबा; किंशुक वैद्यने पोस्ट शेअर करत दिली आनंदाची बातमी

‘शाका लाका बूम बूम’ फेम संजू झाला बाबा; किंशुक वैद्यने पोस्ट शेअर करत दिली आनंदाची बातमी

Mar 10, 2026 | 08:25 AM
T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने

T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने

Mar 10, 2026 | 08:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM