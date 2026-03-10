ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या समाप्तीनंतर, आयसीसीने स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघाची घोषणा केली आहे. या संघात चार भारतीय खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. तथापि, विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला वगळण्यात आले आहे. या संघात एका पाकिस्तानी खेळाडूचाही समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या शॅडली व्हॅन शाल्कविकचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. असोसिएट राष्ट्राकडून स्थान मिळवणारा तो एकमेव खेळाडू आहे.
आयसीसीने दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडेन मार्कराम याला या संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. मार्करामने स्पर्धेत शानदार फलंदाजी केली आणि त्याच्या संघाच्या उपांत्य फेरीच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. जरी त्याचा संघ उपांत्य फेरीत बाहेर पडला असला तरी, आयसीसीने मार्करामला संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. भारताने संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराहसह चार खेळाडूंनाही संघात समाविष्ट केले आहे.
Presenting the #T20WorldCup 2026 Team of the Tournament 🤩👌 More 📲 https://t.co/b4x8qMPUL1 pic.twitter.com/NGInFcYa7S — ICC (@ICC) March 9, 2026
आयसीसीने विजेत्या संघातील चार खेळाडूंचा समावेश केला आहे. संजू सॅमसनला सलामीवीर फलंदाज म्हणून स्थान देण्यात आले आहे, त्याने पाच सामन्यांमध्ये ३२१ धावा केल्या आहेत. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहलाही स्थान देण्यात आले आहे, त्याने स्पर्धेत १४ बळी घेतले आहेत. युवा फलंदाज इशान किशनलाही स्थान देण्यात आले आहे, त्याने नऊ सामन्यांमध्ये ३१७ धावा केल्या आहेत. अष्टपैलू हार्दिक पंड्यालाही स्थान देण्यात आले आहे, त्याने नऊ सामन्यांमध्ये २१७ धावा केल्या आहेत आणि नऊ बळी घेतले आहेत.
पाकिस्तानकडून फक्त एकाच खेळाडूची सलामीवीर फलंदाज म्हणून निवड झाली आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात फरहानने सहा सामन्यांमध्ये ३८३ धावा केल्या, ज्यात दोन शतकांचा समावेश होता. तो विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही होता.
दक्षिण आफ्रिकेतील दोन खेळाडूंना संघात स्थान मिळाले आहे. एडेन मार्करामला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, तर वेगवान गोलंदाज लुंगी न्गिडीलाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. लुंगीने सात सामन्यांमध्ये १२ बळी घेतले, तर मार्करामने आठ सामन्यांमध्ये २८६ धावा केल्या. इंग्लंडकडून विल जॅक्स आणि आदिल रशीद यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जॅक्सने फलंदाजीने २२६ धावा केल्या आणि चेंडूने नऊ बळी घेतले. रशीदने आठ सामन्यांमध्ये १३ बळी घेतले.
साहिबजादा फरहान, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, एडन मार्कराम, हार्दिक पांड्या, विल जॅक्स, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, आदिल रशीद, आशीर्वाद मुझाराबानी, शेडली व्हॅन शाल्कविक (१२वा पुरुष).