आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

Success Story : NASA सोडून भारतात परतले; 5 वेळा करिअर बदललं… कधीकाळी स्पेस सायंटिस्ट होते अंकुर वारिकू
नासाचा हा उपग्रह १४ वर्षे अवकाशात होता
यूएस स्पेस फोर्सच्या मते, हा उपग्रह भारतीय प्रमाण वेळेनुसार ११ मार्चच्या पहाटे पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करू शकतो. शास्त्रज्ञांनी यासाठी अंदाजे २४ तासांचा कालावधी निश्चित केला आहे, कारण इतक्या वेगाने पडणाऱ्या वस्तूचा अचूक वेळ काढणे कठीण आहे. नासाचे शास्त्रज्ञ त्याचा मार्ग आणि संभाव्य आघात स्थानाचा अंदाज घेण्यासाठी सतत त्याचा मागोवा घेत आहेत आणि त्याचे निरीक्षण करत आहेत.
खरोखरच आपत्ती येऊ शकते का?
शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की जेव्हा उपग्रह पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करतो तेव्हा त्याचे बहुतेक घटक तीव्र घर्षण आणि उष्णतेमुळे जळून राख होतील. तथापि, काही मजबूत धातूचे भाग पूर्णपणे जळून भंगार म्हणून पडण्याची शक्यता आहे. नासाच्या मते, मानवी दुखापत होण्याची शक्यता ४,२०० पैकी फक्त १ किंवा अंदाजे ०.०२ टक्के आहे. याचा अर्थ धोका अत्यंत कमी आहे.
NASA Artemis 2: काय आहे हे ‘हेलियम’ संकट? ज्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेटला लाँच पॅडवरून खाली उतरवलं
जर कचरा राहिला तर तो कुठे पडेल?
पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा सुमारे ७० टक्के भाग समुद्राने व्यापलेला आहे, म्हणून शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर कोणताही कचरा राहिला तर तो बहुधा खुल्या महासागरात पडेल. एखाद्या मोठ्या शहरात किंवा लोकवस्तीच्या भागात ते पडण्याची शक्यता खूप कमी मानली जाते.
अचूक स्थान का निश्चित करता येत नाही?
अशा प्रकरणांमध्ये सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे उपग्रह पृथ्वीजवळ खूप वेगाने येतो. जेव्हा तो वातावरणात प्रवेश करतो तेव्हा हवेचा दाब आणि तापमानामुळे त्याची दिशा बदलू शकते. म्हणूनच शास्त्रज्ञ कचरा कोणत्या देशात किंवा महासागरात पडेल हे आधीच ठरवू शकत नाहीत.
हा उपग्रह का पाठवण्यात आला?
या मोहिमेचा उद्देश पृथ्वीभोवती असलेल्या व्हॅन अॅलन रेडिएशन बेल्टचा अभ्यास करणे होता. हे ऊर्जावान कणांचे दोन थर आहेत जे सौर वादळ आणि अवकाश किरणोत्सर्गापासून पृथ्वीचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सुरुवातीला, या मोहिमेला रेडिएशन बेल्ट स्टॉर्म प्रोब्स असे नाव देण्यात आले होते, परंतु नंतर रेडिएशन बेल्ट शोधणारे शास्त्रज्ञ जेम्स व्हॅन अॅलन यांच्या सन्मानार्थ त्याचे नाव व्हॅन अॅलन प्रोब्स असे ठेवण्यात आले. अवकाशातून महत्त्वाची वैज्ञानिक माहिती गोळा करण्याच्या जवळजवळ एक दशकानंतर, हा उपग्रह आता त्याच्या अंतिम प्रवासात आहे.