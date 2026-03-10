Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Mumbai Crime Left Home Due To Instagram Taken To Rajasthan And Put To Work Mumbai Police Rescue 14 Year Old Boy After 3 Months

Mumbai Crime: Instagram मुळे घर सोडलं, राजस्थानमध्ये नेऊन कामाला लावलं; 3 महिन्यांनी मुंबई पोलिसांनी 14 वर्षीय मुलाची सुटका

मुंबईयेथे वडिलांच्या ओरडण्यामुळे घर सोडून गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचे अपहरण झाले. मुंबई पोलीस यांनी तांत्रिक तपास करत तीन महिन्यांनी सिरोही येथे छापा टाकून मुलाची सुटका केली.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:06 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मुंबईमधील 14 वर्षीय मुलगा वडिलांच्या ओरडण्यामुळे घर सोडून निघाला.
  • चर्चगेटहून दोन जणांनी फसवून त्याला गुजरातमार्गे सिरोही येथे नेले.
  • मुंबई पोलीस यांनी तांत्रिक तपास करून तीन महिन्यांनी मुलाची सुटका केली.
मुंबई: मुंबईतील दिंडोशीमधून १४ वर्षीय मुलगा आई वडील ओरडले म्हणून घरा बाहेर पडला होता. तो सतत मोबाईल वर रील्स बघत असायचा. त्याला वडील ओरडले म्हणून त्याने रागा रागात घर सोडल आणि तो गायब झाला. मात्र हा मुलगा घर सोडून आला आहे हे हेरून त्या मुलाच अपहरण करण्यात आल. मुंबई पोलीसात तक्रार दाखल करण्यात आली. अपहरणाची केस आहे हे लक्षात येता मुंबई पोलिसांनी चक्र फिरवली आणि तब्बल तीन महिन्यानंतर त्या मुलाचा शोध लागतो. तो पोलिसांना थेट राजस्थानात मिळाला. तिथे त्याला एका कामाला जुंपण्यात आल होत. मात्र पोलिसांनी एकदम फिल्मी स्टाइल तपास केला.

Bihar Crime: शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्याथीनिवार केला लैंगिक अत्याचार; पुस्तके दाखवण्याच्या बहाण्याने गेला आणि…

गोरेगावच्या रेल्वे स्थानकात दिसला…

तो घरातून बाहेर पडल्यावर गोरेगाव रेल्वे स्थानकात आला. फेस रिकॉग्निशन सिस्टममध्ये तो कैद झाला. त्या नंतर तो मरीन लाईन्स मध्ये आला. चर्चेगेटला आल्यावर त्याला दोघे जण हेरतात आणि त्याला फसवून चर्चगेट मधून थेट गुजरातच्या दिशेने घेवून जातात. पोलिसांनी अतिशय टेक्निकल पद्धतीने त्यांचे मोबाईल नंबर मिळवले आणि त्या नंतर त्यांचे लोकेशन शोधून काढले. जेव्हा माहिती मिळाली तेव्हा ते केटरिंग व्यवसायाला मूल पुरवतात ही माहिती समोर अली. चक्क या मुलाचा यांनी सौदा केला आणि त्याला राजस्थानला घेवून गेले. पोलिसांनी थेट राजस्थान मध्ये धाड टाकली आणि या मुलाला ताब्यात घेवून मुंबई मध्ये दाखल झाले. तब्बल तीन महिन्यानंतर त्यांना त्यांचा मुलगा मिळाला .त्याला राजस्थान मध्ये सिरोही मध्ये नेण्यात आल आणि एका केटरिंग कामाला जुंपण्यात आल होत.

मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांचा आदेश!

मुलगा गायब झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यात अपहरण तक्रार देण्यात आली. दोन महिने उलटून गेले तरी मात्र मुलाचा शोध लागत नव्हता. मुलाच्या आठवणीत आई वडील व्याकुळ होवून गेले होते. त्यांनी मुंबई चे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली. त्या नंतर त्यांनी गुन्हे शाखेला हे प्रकरण वर्ग केल आणि तपास करायला सांगितल. त्याला अखेर तीन महिन्यानंतर मुंबई पोलिसांनी सुखरुप घरी दाखल केल. मुलाला पाहताच आई वडील भावुक झाले होते.

Porsche Car Accident प्रकरणातील विशाल अग्रवालला दिलासा? सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

  • Que: मुलगा कसा गायब झाला?

    Ans: मोबाईलवर रील्स पाहण्यावरून वडिलांनी ओरडल्यामुळे तो रागात घर सोडून बाहेर पडला.

  • Que: मुलाला कुठे नेण्यात आले होते?

    Ans: अपहरणकर्त्यांनी त्याला गुजरातमार्गे Sirohi येथे नेऊन केटरिंग कामाला लावले होते.

  • Que: मुलाची सुटका कशी झाली?

    Ans: Mumbai Police यांनी फेस रिकग्निशन आणि मोबाईल लोकेशनच्या मदतीने तपास करून राजस्थानमध्ये छापा टाकत मुलाची सुटका केली.

Published On: Mar 10, 2026 | 03:06 PM

Mar 10, 2026 | 03:06 PM
