व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

पुणे : सदाशिव पेठ भागात हॉटेलच्या केटरिंगचे कंत्राट टिकवून ठेवण्याच्या बदल्यात व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाख रुपयांची खंडणी उकळण्यात आली. याप्रकरणी 7 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नागेश खाशाबा नलावडे (वय ५३), उमाकांत रामचंद्र वालगुडे (वय ५६), दिपक केशवराव धुमाळ (वय ६५, तिघेही रा. कोथरूड, पुणे), गणेश रत्नाकर भोज (वय ५३, रा. भिमपुरा कॅम्प), दिनेश अरुण खोडके (वय ४९), राजन शंकर कामठे (वय ५८ रा. फुरसुंगी) आणि नितीन हरिभाऊ वाघमारे (वय ५२ वर्षे, रा. मंगळवार पेठ) यांच्यावर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत अजय सयाजीराव देसाई (वय ५९ वर्षे, रा. अशियाना अपार्टमेंट, सिंहगड रोड) यांनी तक्रार दिली आहे. २ एप्रिल २०२४ ते १ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान सदाशिव पेठ येथे ही घटना घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अजय देसाई यांचा केटरिंगचा व्यवसाय आहे. तक्रारदार अजय देसाई यांनी २०१८ मध्ये म्हाळुंगे येथील पुणे पोस्ट अँड टेलिकॉम को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या एमराल्ड हॉलचे व्यवस्थापन स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. पुढे २०२० पासून त्यांनी हॉल सुरू केला आणि २०२१ मध्ये करार झाला. नंतर २०२२ मध्ये हा करार ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवला.
देसाई यांनी स्वतःच्या खर्चातून हॉलचे नूतनीकरण, सजावट व विविध सुविधा उभारल्याने व्यवसायात वाढ झाली. मात्र, नंतर काही पदाधिकाऱ्यांनी भागीदारी, कमिशन आणि रोख रकमेची मागणी सुरू केल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये वार्षिक २५ लाख रुपये आणि उत्पन्नातील हिस्सा देण्याची अट घालण्यात आली. पैसे न दिल्यास दुसऱ्या केटरर्सला काम देण्याची धमकी देण्यात आल्याचा दावा आहे.
60 लाखांची मागणी केली अन्…
एप्रिल २०२४ मध्ये ६० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. व्यवसाय वाचवण्यासाठी त्यांनी ५ एप्रिल, ६ एप्रिल आणि ७ जुलै २०२४ रोजी मिळून ३७.५० लाख रुपये रोख दिल्याचा दावा केला आहे. या तक्रारीवरून सोसायटीच्या पदाधिकारी व संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
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