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Meghalaya Honeymoon Murder: ‘मी निर्दोष आहे, मला अडकवण्यात आलं’; सर्वोच्च न्यायालयात सोनम रघुवंशीचा मोठा दावा

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

मेघालयातील राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांडातील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीने सर्वोच्च न्यायालयात आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. जामीन रद्द करण्याची मागणी फेटाळावी, कारण आपण जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन केले असून पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची शक्यता नसल्याचे तिने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सोनम रघुवंशीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला.
  • मेघालय पोलिसांनी तिचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला.
  • जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन केले असून पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रश्नच नसल्याचा सोनमचा दावा.
मेघालय: राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांडातील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिच्या जामिनावरून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी रंगली आहे. मेघालय पोलिसांनी तिचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली असताना, सोनमने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. “मला या प्रकरणात खोट्या आरोपांखाली अडकवण्यात आले आहे. मी जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन केले असून मला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे कोणतेही कायदेशीर कारण नाही,” असा युक्तिवाद तिने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मेघालय पोलिसांनी सोनम रघुवंशीला जामीन मंजूर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोनमला नोटीस बजावत तिचा जामीन का रद्द करू नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र, जामिनाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मेघालय पोलिसांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.

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यानंतर सोनमने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. तिने या प्रकरणात आपल्याला केवळ संशय आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे गोवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. “केवळ आरोपांवरून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. मी तपासापासून ते न्यायालयीन कार्यवाहीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पूर्ण सहकार्य केले आहे. जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन केले असून खटल्याच्या विलंबासाठी मला जबाबदार धरता येणार नाही,” असेही तिने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

मला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यात काहीच अर्थ नाही

सोनमने न्यायालयाला सांगितले की, २७ एप्रिल २०२६ रोजी तिला जामीन मंजूर झाला आणि २८ एप्रिल रोजी तिची तुरुंगातून सुटका झाली. त्यानंतर तिने जामिनाच्या कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केलेले नाही. राज्य सरकारनेही अटींचा भंग केल्याचा कोणताही आरोप केलेला नाही. तसेच, या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असल्याने पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची किंवा तपासावर परिणाम करण्याची शक्यताही नसल्याचा दावा तिने केला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: सोनम रघुवंशीने सर्वोच्च न्यायालयात काय दावा केला?

    Ans: आपण निर्दोष असल्याचा.

  • Que: मेघालय पोलिसांनी कोणती मागणी केली आहे?

    Ans: जामीन रद्द करण्याची.

  • Que: सोनमने जामिनाबाबत काय सांगितले?

    Ans: सर्व अटींचे पालन केल्याचे.

Web Title: Meghalaya honeymoon murder i am innocent i was framed sonam raghuvanshi makes a major claim in the supreme court

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Published On: Jul 09, 2026 | 12:09 PM

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