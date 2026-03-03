Beed Accident: बीड-शिरूर मार्गावर भीषण अपघात; होळी साजरी करायला निघालेल्या तरुणाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

हा अपघात बीड शिरूर मार्गावरील रायमोह गावाजवळ घडला. या अपघात कृष्णा मुळे याचा मृत्यू झाला आहे. कृष्णा हा आपल्या मित्रांसोबत धूलिवंदनचा सण साजरा करण्यासाठी वॉटर पार्कला निघाला होता. मात्र, बीड-शिरुर मार्गावर गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला पलट्या खात थेट विहिरीच्या कठड्याला जाऊन धडकली. सुदैवाने ही गाडी विहिरीत पडली नाही. परंतु या भीषण अपघातात कृष्णा मुळे हा युवक जागीच ठार झाला. तर, कारमधील प्रसाद खोले, यश पेंढारे आणि अन्य एक जण जखमी आहेत.
15 लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा पाठलाग, नागरिक जमा झाले अन्…; पुण्यातील थरारक घटना
अपघातातील कारच्या पाठीमागे त्यांच्याच मित्रांनी आणखी एक गाडी होती, त्यामुळे कारमधील मित्रांनी जखमींना तातडीने बीड येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत.
बीडमध्ये संतापजनक प्रकार! फूस लावून शेतात नेले, तिथे नेऊन अत्याचार केला आणि…
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. दहावीत शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेमुळे परिसरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
काय घडलं नेमकं?
समीर ताजोद्दीन शेख (वय 20, रा. सुर्डी-सोनेसांगावी) असे अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या तरुणाने शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास मुलीला फूस लावून नेले. संबंधित आरोपी हा पिकअप वाहन चालक म्हणून काम करतो. मुलगी घरी परतली नसल्याने तिच्या वडिलांनी युसूफवडगाव पोलिसांकडे धाव घेतली. तक्रार मिळताच पोलिसांनी विविध तांत्रिक साधनांचा वापर करून तपासाची दिशा ठरवली.
ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना
Ans: बीड-शिरूर मार्गावरील रायमोह गावाजवळ हा अपघात घडला.
Ans: तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Ans: या अपघातात कृष्णा मुळे याचा जागीच मृत्यू झाला.