Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Daund Excise Department Seizes Stock Of Illegal Foreign Liquor

गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड; दौंड उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल…

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्य उत्पादन शुल्क, दौंड विभागाने अवैध मद्यविक्री आणि वाहतुकी विरोधात धडक कारवाई करत गोवा राज्य निर्मित विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उधळून लावली आहे. या कारवाईत एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड; दौंड उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल...

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पाटस : राज्य उत्पादन शुल्क, दौंड विभागाने अवैध मद्यविक्री आणि वाहतुकी विरोधात धडक कारवाई करत गोवा राज्य निर्मित विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उधळून लावली आहे. या कारवाईत एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून, मद्यसाठा, चारचाकी वाहन आणि मोबाईलसह सुमारे 6 लाख 98 हजार 160 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पाटस- दौंड अष्टविनायक रोडवरील बेटवाडी हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

 

याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पोलिस निरीक्षक प्रविण सोनवणे यांनी ही माहिती दिली. उत्पादन शुल्क विभागाचे पथक 31 मे रोजी दौंड परिसरात अवैध मद्यविरोधी गस्त घालत असताना गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पाटस – दौंड रस्त्यावर बेटवाडी गावच्या हद्दीत माय ऊर्जा कंपनी आउटलेटसमोर सापळा रचण्यात आला. पाटसकडून दौंडकडे येणारी मारुती सुझुकी स्विफ्ट (क्रमांक MH-12-KE-9799 ) ही गाडी थांबवून तपासणी केली असता या गाडीत गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचा मोठा साठा आढळून आला.

तसेच गाडीचालक शुभम उत्तम रुपनवर ( रा. दापोडी, ता. दौंड जि. पुणे ) याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीवरून आरोपीच्या दापोडी येथील राहत्या घरासमोरील खोलीवर छापा टाकण्यात आला. तेथेही मोठ्या प्रमाणावर अवैध विदेशी मद्याचा साठा आढळला.

यावेळी पोलीसांनी विविध कंपनीच्या एकूण 816 सीलबंद बाटल्या तसेच या गुन्ह्यात वापरलेली मारुती स्विफ्ट कार , एक मोबाईल फोन असा एकूण किंमत 6 लाख 98 हजार 160 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपीकडे मद्य बाळगण्यासाठी किंवा वाहतुकीसाठी कोणताही वैध परवाना नसल्याने त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 च्या कलम 65(अ) व 65 (ई) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : कांद्याबाबत केंद्र, राज्य सरकार सकारात्मक; वळसे पाटलांनी आंदोलकांना केले ‘हे’ महत्वाचे आवाहन

ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुय्यम निरीक्षक प्रदीप झुंजरुक, मयुर गाडे, ठाकूर, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक सुवास पोळ तसेच जवान संकेत वाजे, सोपान टोंपे, साळुंके, देवकर आणि वामने यांच्या पथकाने केली आहे. पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक मयुर विजय गाडे करीत आहेत. दरम्यान, परराज्यातून अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाची अशी धडक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Web Title: Daund excise department seizes stock of illegal foreign liquor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 03:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले
1

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले

लग्न लावून दिले नाही म्हणून संताप; वडील आणि सख्ख्या भावाचा दगडाने ठेचून केला खून
2

लग्न लावून दिले नाही म्हणून संताप; वडील आणि सख्ख्या भावाचा दगडाने ठेचून केला खून

महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अखेर अटक; आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाला वेग
3

महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अखेर अटक; आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाला वेग

UP Crime : पाणीपुरी खायला घालणं महागात पडलं, सनकी आशिकने दुकानदारावर चाकूने केला प्रहार
4

UP Crime : पाणीपुरी खायला घालणं महागात पडलं, सनकी आशिकने दुकानदारावर चाकूने केला प्रहार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड; दौंड उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल…

गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड; दौंड उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल…

Jun 04, 2026 | 03:14 PM
Sambhavna Seth : ‘एक नाही दोन! आता दोघांचे झाले चार’, सुप्रसिद्ध TV अभिनेत्रीने दिला दोन जुळ्या बाळांना जन्म

Sambhavna Seth : ‘एक नाही दोन! आता दोघांचे झाले चार’, सुप्रसिद्ध TV अभिनेत्रीने दिला दोन जुळ्या बाळांना जन्म

Jun 04, 2026 | 03:13 PM
Vikram Kakade Net Wort: आलिशान बोटी, जय पवारांना १० कोटींचे कर्ज…; विक्रम काकडेंची संपत्ती पाहून बसेल धक्का

Vikram Kakade Net Wort: आलिशान बोटी, जय पवारांना १० कोटींचे कर्ज…; विक्रम काकडेंची संपत्ती पाहून बसेल धक्का

Jun 04, 2026 | 03:08 PM
Hero- Honda होता भारत आणि जपानच्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम! जाणून घ्या

Hero- Honda होता भारत आणि जपानच्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम! जाणून घ्या

Jun 04, 2026 | 02:59 PM
‘कोणीही त्याला टेस्ट फॉर्मटमध्ये…’; Vaibhav Sooryavanshi बाबत क्रिकेटच्या देवाचे मोठे विधान

‘कोणीही त्याला टेस्ट फॉर्मटमध्ये…’; Vaibhav Sooryavanshi बाबत क्रिकेटच्या देवाचे मोठे विधान

Jun 04, 2026 | 02:56 PM
भंडारा-गोंदिया विधानपरिषद निवडणुकीचे वातावरण तापले; राजकीय खेळींचा ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’

भंडारा-गोंदिया विधानपरिषद निवडणुकीचे वातावरण तापले; राजकीय खेळींचा ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’

Jun 04, 2026 | 02:53 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर कुऱ्हाडीने तीन वार करत संपवलं; ‘मी बायकोला कायमचं संपवलं’ म्हणत…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर कुऱ्हाडीने तीन वार करत संपवलं; ‘मी बायकोला कायमचं संपवलं’ म्हणत…

Jun 04, 2026 | 02:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM