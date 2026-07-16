शिरूर हादरलं! पोटच्या मुलानेच केला आईचा खून; बेदम मारहाण करुन जागेवरच संपवलं

शिक्रापूर : शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी येथे पोटच्या मुलानेच आईला बेदम मारहाण करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. हत्या केल्यानंतर आईचा अपघाती मृत्यू झाल्याचा बनाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिसांच्या तपासातून हा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणी दिलीप राघोबा चौधरी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कुंदा राघोबा चौधरी (वय ६०) असे मृत महिलेचे नाव आहे. शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिलीप चौधरी हा आई कुंदा चौधरी यांना नेहमी त्रास देत असल्याने त्या आपल्या भाऊ व बहिणीकडे राहत होत्या. १४ जुलै रोजी दिलीप हा जुन्नर तालुक्यातील मामाच्या व मावशीच्या घरी जाऊन, यापुढे आईला कोणताही त्रास देणार नाही, असे आश्वासन देत त्यांना पुन्हा घरी घेऊन आला. सायंकाळच्या सुमारास मात्र त्याने आईला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. शेजाऱ्यांनी याची माहिती कुंदा चौधरी यांचे भाऊ भास्कर कबाडी यांना दूरध्वनीवरून दिली. मात्र, तोपर्यंत कुंदा चौधरी यांचा जागीच मृत्यू झाला होता.
घटनेची माहिती मिळताच शिक्रापूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवाजी भोसले, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हनुमंतराव गिरी तसेच पोलिसांचे व फॉरेन्सिक पथकाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा सुरू असताना दिलीप चौधरी हा आईचा गाडीवरून पडून मृत्यू झाल्याचे सांगत होता. मात्र, मृत महिलेच्या शरीरावरील गंभीर जखमांच्या खुणा पाहून पोलिसांना संशय आला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालात मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी दिलीप चौधरी याला ताब्यात घेतले.
याप्रकरणी भास्कर दशरथ कबाडी (वय ५५, रा. कबाडवाडी, ता. जुन्नर, जि. पुणे) यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार दिलीप राघोबा चौधरी (रा. चौधरी वस्ती, निमगाव म्हाळुंगी, ता. शिरूर, जि. पुणे) याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हनुमंतराव गिरी करीत आहेत.
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प्रथम आकस्मात मृत्यूची नोंद; नंतर खुनाचा गुन्हा
निमगाव म्हाळुंगी येथील या प्रकरणात सुरुवातीला महिलेचा गाडीवरून पडून मृत्यू झाल्याची माहिती आरोपीने पोलिसांना दिली होती. त्यामुळे प्रथम आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. मात्र, सखोल तपास, घटनास्थळावरील पुरावे आणि शवविच्छेदन अहवालातून मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी मुलाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला.