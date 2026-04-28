देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न सुटणार, येत्या तीन दिवसांत…; चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा

प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी टप्पे निश्चित
मसुदा प्रसिद्धी : पुढील तीन दिवसांत हा मसुदा महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल.
जनतेच्या सूचना : मसुद्यावर हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी जनतेला एक महिन्याचा अवधी दिला जाईल.
अंतिम स्वरूप : आलेल्या सूचनांचा विचार करून, जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा दिलासा
राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रमाण मोठे आहे. या जमिनींवर अनेक पिढ्यांपासून वहिवाटदार शेती करत आहेत, मात्र ‘देवस्थान जमीन’ या कायदेशीर स्वरूपामुळे त्यांच्या हस्तांतरणावर बंदी होती. यामुळे अनेक ठिकाणी कुळांची आणि वहिवाटदारांची नावे असूनही त्यांना मालकी हक्क मिळत नव्हते. जमिनींच्या हस्तांतरणावरील बंदीमुळे अनेक स्थानिक विकासकामे रखडली होती.
जमिनीचे मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा
दरम्यान ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा नवीन कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
