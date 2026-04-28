देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न सुटणार, येत्या तीन दिवसांत…; चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:12 PM
'अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्यास आता थेट गुन्हे दाखल होणार'; महसूलमंत्र्यांनी नेमकं काय म्हटलं?

  • देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न सुटणार
  • तीन दिवसांत कायद्याचा मसुदा होणार प्रसिद्ध
  • मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा
पुणे : राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भातील नवीन कायद्याचा मसुदा पुढील तीन दिवसांत सार्वजनिक केला जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदार यांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी सरकार एक सर्वसमावेशक कायदा आणत आहे, अशी माहितीही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

 

प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी टप्पे निश्चित

मसुदा प्रसिद्धी : पुढील तीन दिवसांत हा मसुदा महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल.

जनतेच्या सूचना : मसुद्यावर हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी जनतेला एक महिन्याचा अवधी दिला जाईल.

अंतिम स्वरूप : आलेल्या सूचनांचा विचार करून, जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा दिलासा

राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रमाण मोठे आहे. या जमिनींवर अनेक पिढ्यांपासून वहिवाटदार शेती करत आहेत, मात्र ‘देवस्थान जमीन’ या कायदेशीर स्वरूपामुळे त्यांच्या हस्तांतरणावर बंदी होती. यामुळे अनेक ठिकाणी कुळांची आणि वहिवाटदारांची नावे असूनही त्यांना मालकी हक्क मिळत नव्हते. जमिनींच्या हस्तांतरणावरील बंदीमुळे अनेक स्थानिक विकासकामे रखडली होती.

जमिनीचे मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा

दरम्यान ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा नवीन कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 12:12 PM

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM