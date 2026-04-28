Mira Bhayandar Crime : चाकू हल्ला प्रकरणात आता ATS ची एन्ट्री, आरोपीच्या मोबाईलमधून धक्कादायक माहिती उघड

पहाटेची धक्कादायक घटना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी पहाटे सुमारे 4 वाजण्याच्या सुमारास नया नगर येथील एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत ही घटना घडली. आरोपी जैब अन्सारी हा तेथे पोहोचला आणि ड्युटीवर असलेल्या दोन सुरक्षा रक्षकांशी, सुब्रतो सेन आणि राजकुमार मिश्रा यांच्याशी संवाद साधत असताना अचानक त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला.
या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, राजकुमार मिश्रा यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे, तर सुब्रतो सेन हे उपचारानंतर धोका टळल्याची माहिती आहे. घटनेची माहिती मिळताच नया नगर पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि काही तासांतच आरोपीला अटक करण्यात आली.
ATS कडून सखोल तपासघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता महाराष्ट्र एटीएसने तपासात सहभाग घेतला आहे.
Mira Bhayander Crime : वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार कोण ? नया नगरमध्ये दोन सुरक्षा रक्षकांवर चाकू हल्ला
आरोपीच्या मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात येत असून, त्यामध्ये काश्मीरमधील पहलगाम परिसराशी संबंधित काही व्हिडिओ आणि माहिती आढळल्याचे प्राथमिक संकेत मिळाले आहेत. या सामग्रीची सत्यता, स्रोत आणि संभाव्य उद्देश यांची सखोल चौकशी सुरू आहे.
ATS आणि स्थानिक पोलिसांची संयुक्त पथके आरोपीची मानसिक स्थिती, त्याची पार्श्वभूमी, परदेशातील वास्तव्य आणि कोणत्याही संघटनांशी असलेले संभाव्य संबंध या सर्व बाबींची तपासणी करत आहेत.
आरोपीची पार्श्वभूमी
प्राथमिक चौकशीत आरोपी जैब अन्सारी हा उच्च शिक्षित असल्याचे समोर आले आहे. तो सुमारे 2000 साली अमेरिकेत गेला होता आणि 2019 मध्ये भारतात परतला. त्यानंतर तो मीरा रोड परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती आहे. हल्ल्याच्या दिवशी तो अचानक घटनास्थळी पोहोचला आणि काही वेळ संवाद साधल्यानंतर त्याने हल्ला केल्याचे सांगितले जाते.काही सूत्रांच्या मते, आरोपीने हल्ल्यापूर्वी धर्माशी संबंधित प्रश्न विचारल्याची माहिती समोर येत असली, तरी याबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
न्यायालयीन प्रक्रिया
अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्याला 8 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या काळात तपास यंत्रणा आरोपीकडून अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.सर्व अंगांनी तपास सुरूसध्या या प्रकरणाकडे केवळ हल्ला म्हणून नव्हे, तर संभाव्य कट किंवा इतर गंभीर हेतूंच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. एटीएस आणि पोलीस यंत्रणा सर्व शक्य कोन तपासत असून, लवकरच या प्रकरणातील अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.
