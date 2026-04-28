Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Gujarat Local Body Elections Results Bjp Congress Aap Semi Final 2027 Analysis News Marathi

Gujarat Local Body Election : गुजरातमध्ये आज 2027 ची ‘सेमीफायनल’ रणधुमाळी; AAP चे 5 हजारांहून अधिक उमेदवार, BJP-काँग्रेसशी थेट लढत

गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ‘सेमीफायनल’ मानले जात असून आज मतमोजणी होत आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच आम आदमी पक्षाने 5,000 हून अधिक उमेदवार रिंगणात उतरवले आहे. 

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:17 PM
गुजरातमध्ये आज 2027 ची ‘सेमीफायनल’ रणधुमाळी; AAP चे 5 हजारांहून अधिक उमेदवार, तर BJP-काँग्रेसशी थेट लढत

गुजरातमध्ये आज 2027 ची ‘सेमीफायनल’ रणधुमाळी; AAP चे 5 हजारांहून अधिक उमेदवार, तर BJP-काँग्रेसशी थेट लढत

Follow Us:
Follow Us:
  • गुजरातमध्ये आज 2027 ची ‘सेमीफायनल’ रणधुमाळी
  • AAP चे 5 हजारांहून अधिक उमेदवार
  • BJP-काँग्रेसशी थेट लढत
Gujarat Local Body Election Results 2026 Live: पुढील वर्षी होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुका २०२७ च्या राजकीय लढतीची ‘उपांत्य फेरी’ मानल्या जात आहेत, कारण त्यांचे निकाल आगामी विधानसभा निवडणुकांचे राजकीय कल दर्शवू शकतात.

राज्यात एकूण ३९३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका झाल्या. यामध्ये १५ महानगरपालिका, ८४ नगरपालिका, ३४ जिल्हा पंचायती आणि २६० तहसील पंचायतींचा समावेश आहे. या संस्थांमधील १०,००५ जागांपैकी ७०७ जागा बिनविरोध निवडल्या गेल्या आहेत, तर उर्वरित ९,२९७ जागांसाठी २५,५७९ उमेदवार रिंगणात आहेत.

Narendra Modi : ‘बंगालमध्ये BJP चा मुख्यमंत्री शपथ घेणार’; पीएम नरेंद्र मोदींचा बंगाली भाषेतील ऑडिओ प्रसिद्ध

भाजप, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांच्यात तिरंगी लढत

या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांच्यात तीव्र लढत पाहायला मिळत आहे. सर्व पक्षांचे लक्ष विशेषतः अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा आणि राजकोट यांसारख्या प्रमुख शहरांवर केंद्रित आहे. यापैकी अनेक महानगरपालिकांमध्ये पहिल्यांदाच महापौर निवडले जाणार आहेत. बिनविरोध जागांवर भाजपने भक्कम आघाडी घेतली आहे. ७०७ बिनविरोध जागांपैकी ६९२ जागा भाजपने जिंकल्या, तर काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारांना मर्यादित यश मिळाले. आम आदमी पक्षाला या आघाडीवर लक्षणीय यश मिळालेले नाही.

आपचे ५,२६१ उमेदवार पहिल्यांदाच

भाजपने सर्वाधिक, अंदाजे ९,२९६ उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसचे अंदाजे ८,४४३ आणि आम आदमी पक्षाचे ५,२६१ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, तर २,५२७ अपक्ष उमेदवारही निवडणूक लढवत आहेत. ओबीसी आरक्षण १० टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याचा परिणामही या निवडणुकीत दिसून येत आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही निवडणूक केवळ स्थानिक सत्तेपुरती मर्यादित नसून, २०२७ मधील एका मोठ्या निवडणुकीच्या लढतीचे संकेतही देत ​​आहे.

२०२७ ची उपांत्य फेरी

भाजपने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली मजबूत पकड दीर्घकाळ टिकवून ठेवली आहे. परंतु यावेळी कमी मतदान आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे सर्वच पक्षांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी हे दोन्ही पक्ष ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यातील राजकीय चित्र निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

Political News : AAP ला मोठा धक्का; राज्यसभेच्या सभापतींकडून 7 खासदारांच्या BJP मधील विलीनीकरणाला मंजुरी

Web Title: Gujarat local body elections results bjp congress aap semi final 2027 analysis news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 12:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
1

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
2

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान
3

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन
4

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

May 17, 2026 | 07:14 PM
Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

May 17, 2026 | 07:10 PM
DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

May 17, 2026 | 07:02 PM
Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

May 17, 2026 | 07:00 PM
Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

May 17, 2026 | 06:57 PM
Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 06:24 PM
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM