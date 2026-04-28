Gujarat Local Body Election : गुजरातमध्ये आज 2027 ची ‘सेमीफायनल’ रणधुमाळी; AAP चे 5 हजारांहून अधिक उमेदवार, BJP-काँग्रेसशी थेट लढत

राज्यात एकूण ३९३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका झाल्या. यामध्ये १५ महानगरपालिका, ८४ नगरपालिका, ३४ जिल्हा पंचायती आणि २६० तहसील पंचायतींचा समावेश आहे. या संस्थांमधील १०,००५ जागांपैकी ७०७ जागा बिनविरोध निवडल्या गेल्या आहेत, तर उर्वरित ९,२९७ जागांसाठी २५,५७९ उमेदवार रिंगणात आहेत.
Narendra Modi : ‘बंगालमध्ये BJP चा मुख्यमंत्री शपथ घेणार’; पीएम नरेंद्र मोदींचा बंगाली भाषेतील ऑडिओ प्रसिद्ध
या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांच्यात तीव्र लढत पाहायला मिळत आहे. सर्व पक्षांचे लक्ष विशेषतः अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा आणि राजकोट यांसारख्या प्रमुख शहरांवर केंद्रित आहे. यापैकी अनेक महानगरपालिकांमध्ये पहिल्यांदाच महापौर निवडले जाणार आहेत. बिनविरोध जागांवर भाजपने भक्कम आघाडी घेतली आहे. ७०७ बिनविरोध जागांपैकी ६९२ जागा भाजपने जिंकल्या, तर काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारांना मर्यादित यश मिळाले. आम आदमी पक्षाला या आघाडीवर लक्षणीय यश मिळालेले नाही.
भाजपने सर्वाधिक, अंदाजे ९,२९६ उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसचे अंदाजे ८,४४३ आणि आम आदमी पक्षाचे ५,२६१ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, तर २,५२७ अपक्ष उमेदवारही निवडणूक लढवत आहेत. ओबीसी आरक्षण १० टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याचा परिणामही या निवडणुकीत दिसून येत आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही निवडणूक केवळ स्थानिक सत्तेपुरती मर्यादित नसून, २०२७ मधील एका मोठ्या निवडणुकीच्या लढतीचे संकेतही देत आहे.
भाजपने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली मजबूत पकड दीर्घकाळ टिकवून ठेवली आहे. परंतु यावेळी कमी मतदान आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे सर्वच पक्षांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी हे दोन्ही पक्ष ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यातील राजकीय चित्र निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
Political News : AAP ला मोठा धक्का; राज्यसभेच्या सभापतींकडून 7 खासदारांच्या BJP मधील विलीनीकरणाला मंजुरी