Iran Firing in Oman : ओमानच्या समुद्रात रक्ताचा सडा! भारतीय जहाजावर गोळीबार? इराणच्या कृत्याने जगभरात खळबळ

US Iran Tension : पाकिस्तान फेल! आता UN ने सांभाळला मध्यस्थीचा मोर्चा, इराणला होर्मुझ खुला करण्याचा अल्टीमेटम
नक्की काय घडलं?
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, 25 एप्रिल २०२६ MT-Chiron 7 हे जहाज ओमानच्या शिनास बंदरावरुन निघाले होते. यावेळी इराणच्या तटरक्षक दलाने काही संशयास्पद जहाजांना रोखून धरले होते. याच वेळी MT-Chiron 7 जहाजाचा इराणने ताब्यात घेतलेल्या ताफ्याशी सामना झाला. यावेळी इराणने इशारा म्हणून हवेत गोळीबार केला. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे जहाजावर मोठा गोंधळ उडाला होता. या जहाजावर १७ भारतीय नाविक तैनात होते. इराणच्या या कारवाईमुळे पुन्हा एकदा सागरी सुरक्षेचा प्रश्न धोक्यात आला आहे.
या घटनेनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MAE) आणि इराणमधील राजनैतिक दूतावासाने सागरी क्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. याचा उद्देश जहाजावरील भारतीय नाविकांची सुरक्षा आणि संरक्षण निश्चित करणे होते. तसेच सागरी वाहतूकीत अडथला येणार नाही याचीही खात्री सरकारने करुन घेतली.
या घटनेनंतर, भारत सरकारच्या ‘बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने’ एक निवेदन जारी करत या घटनेची माहिती दिली. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, भारताचा ध्वज असलेल्या कोणत्याही जहाजावर हल्ला झालेला नाही. सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वयाने संवाद सुरु आहे.
इराण-ओमाम क्षेत्रात तणावाचे वातावरण आहे. परंतु भारतीय बंदरावरील कामकाज सुरळितपणे सुरु आहे. यावर भारत सरकारने बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. कोणत्याही जहाजाची नाकेंबीद झालेली नाही. सरकार २७७० जहाजांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत असून यातील १२ जहाजे आणि त्यावरील नाविक सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाली आहे. परस्थिती पूर्णपणे नियंत्रित आहे.
दुसरीकडे अमेरिका इराणमधील तणाव कमी होण्याचे काही नाव घेईना. इराणचा नवा प्रस्ताव अमेरिकेने फेटाळला असून पुन्हा युद्ध सुरु होण्याची शक्यता आहे.
Ans: इराणने २५ एप्रिल २०२६ रोजी ओमानच्या समुद्रात गोळीबार केला. ओमानमधील शिनासस बंदराच्या क्षेत्रबाहेर काही संशयास्पद जहाजांना रोखले होते. यावेळी MT-Chiron 7 या टोगोचा ध्वज असलेल्या ऑइल आणि केमिकल टँकरला इशारा देण्यासाठी गोळी झाडण्यात आली.
Ans: अधिकृत माहितीनुसार, MT-Chiron 7 जहाजावर १७ भारतीय नाविक होते आणि हे सर्वजण पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.