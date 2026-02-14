मोठी बातमी ! दीपक केसरकर यांच्या कट्टर समर्थकाचा शिवसेनेला रामराम; राजकारणात खळबळ

वेंगुर्ला : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली जात आहे. असे असताना आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक व आमदार दीपक केसरकर यांचे कट्टर समर्थक असलेले सचिन गुरुनाथ वालावलकर यांनी आपल्या शिवसेना पदाचा राजीनामा दिला आहे.
वेंगुर्ला येथील मासिक सभेत त्यांनी राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे वेंगुर्ला शहर, तालुक्यासह जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. वेंगुर्ला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीला चांगले यश मिळाले आहे. त्यात त्यांचाही मोठा रोल राहिला आहे. त्यांच्या अचानक राजीनाम्याच्या घोषणेमुळे पदाधिकारी, शिवसैनिक यांच्यात एकच अस्वस्थता पसरली आहे.
दरम्यान, नगरपरिषदेत शिवसेनेला जरी अपयश आले असले तरी तत्पूर्वीच्या ४ वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी वेंगुर्ला शहर विकासासाठी आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून सुमारे १४० कोटींचा विकासनिधी आणला आहे. त्यांनी राजीनामा मागे घ्यावा, असा सूर पक्षात उमटला आहे.
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी
मंत्रालयाच्या इमारतीमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी कारवाई केली. यामुळे संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातील एका कर्मचाऱ्याला लाच घेताना पकडण्यात आले आहे. ही लाच स्वीकारताना संबंधित लिपीकाला रंगेहात पकडल्यामुळे मंत्रिमंडळात खळबळ उडाली. यामुळे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यावर देखील ताशेरे ओढले जाऊ लागले.
