Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Solapur Crime Father Murdered 17 Year Old Girl Then Made It Look Like Suicide What Is The Reason

Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

Solapur जिल्ह्यातील Barshi तालुक्यात प्रेमसंबंधाच्या संशयातून वडिलांनी 17 वर्षीय मुलीचा गळा आवळून खून केला. आत्महत्येचा बनाव फसला. Vairag पोलिसांच्या तांत्रिक तपासात ऑनर किलिंग उघड झाले.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:24 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • घरातच गळा आवळून हत्या.
  • कीटकनाशक पाजून आत्महत्येचा बनाव करण्याचा प्रयत्न.
  • सायबर तपासात डिलीट चॅट्स रिकव्हर; आरोपी वडील अटकेत.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या बापानेच १७ वर्षीय मुलीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्येनंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी आत्महत्येचा बनाव केला. पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक केली असून न्यायालयाने २ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मात्र त्याने हत्या का केली? सविस्तर वाचा…

काय प्रकरण नेमकं?

श्रावणी राजेंद्र नरसुडे (वय 17) अशी हत्या झालेल्या मुलीचे नाव आहे. ती बार्शी येथे शिक्षण घेत होती. तिचे एका तरुणाशी मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याची कुणकुण वडील राजेंद्र लालासाहेब नरसुडे (वय 54) यांना लागताच ते संतापले. राजेंद्रने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी 10:30 ते 12:30 च्या सुमारास घरातच श्रावणीचा तिच्याच ओढणीने गळा आवळून हत्या केला. हत्येनंतर पुरावे लपवण्यासाठी त्याने तिला बळजबरीने कीटकनाशक पाजले, मोबाईलमधील चॅट्स डिलीट केल्या आणि धाराशिव रुग्णालयात नेले. तिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….

संशय आल्याने प्रकरण समोर

या प्रकरणाची माहिती वैराग्य पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी सुरुवातीला ‘अकस्मात मृत्यू’ची नोंद केली. मात्र पोलिसांना संशय आला आणि तपासाला सुरुवात केली. शवविच्छेदन अहवाल समोर येताच श्रावणीच्या मृत्यू गळा आवळल्याने झाल्याचे स्पष्ट झाले. सायबर तज्ज्ञांनी डिलीट डेटा रिकव्हर केला तेव्हा संशय अजून वाढला.

पोलिसांनी राजेंद्र याला अटक केली. त्यानंतर पोलिसांनी राजेंद्रला पोलिसी खाक्या दाखवले. पोलिसांनी हवालदार संदेश पवार यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली असून आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

सोलापूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. राहत्या घरात पती पत्नीचे संशयास्पद मृतदेह आढळून आले आहे. दोघांच्या तोंडातून फेस आल्याने ही घटना आत्महत्या आहे की घातपात याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. सोमनाथ धानप्पा पाटील आणि श्रीदेवी सोमनाथ पाटील असे मृतकाचे नाव आहे. ही घटना एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कलावती नगर येथे घडली.

बोलण्यावरून अल्पवयीन मुलीची तरुणाने काढली छेड; सतत मेसेज करायचा अन्…

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील रुई येथे.

  • Que: गुन्हा कसा उघड झाला?

    Ans: शवविच्छेदन अहवाल आणि सायबर तपासात गळा आवळल्याचे स्पष्ट झाले.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: आरोपी वडिलांना अटक; न्यायालयाने 2 मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली.

Web Title: Solapur crime father murdered 17 year old girl then made it look like suicide what is the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 03:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….
1

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….

Jalgaon Crime: घरात घुसून विवाहित महिलेवर गोळीबार, नंतर स्वतः संपवलं जीवन; नेमकं प्रकरण काय?
2

Jalgaon Crime: घरात घुसून विवाहित महिलेवर गोळीबार, नंतर स्वतः संपवलं जीवन; नेमकं प्रकरण काय?

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू
3

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

Nagpur Accident: नागपूर जिल्ह्यात स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट; 15 जणांचा मृत्यू, 18 जखमी
4

Nagpur Accident: नागपूर जिल्ह्यात स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट; 15 जणांचा मृत्यू, 18 जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

Mar 01, 2026 | 03:24 PM
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

Mar 01, 2026 | 03:20 PM
शतक झळकावून Alyssa Healy ने शेवटचा सामना बनवला खास! पती मिचेल स्टार्कची प्रतिक्रिया व्हायरल, पहा Video

शतक झळकावून Alyssa Healy ने शेवटचा सामना बनवला खास! पती मिचेल स्टार्कची प्रतिक्रिया व्हायरल, पहा Video

Mar 01, 2026 | 03:14 PM
CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षा 2026 ची अधिसूचना जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज; पदवीधर असणे आवश्यक

CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षा 2026 ची अधिसूचना जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज; पदवीधर असणे आवश्यक

Mar 01, 2026 | 03:12 PM
इराणवरील हल्ल्यानंतर हाहाकार; अभिनेत्री मंदाना करीमी भावुक, म्हणाली “आता गमावण्यासारखं काही उरलंच नाही…”

इराणवरील हल्ल्यानंतर हाहाकार; अभिनेत्री मंदाना करीमी भावुक, म्हणाली “आता गमावण्यासारखं काही उरलंच नाही…”

Mar 01, 2026 | 03:09 PM
Karjat News : अपघाताचं सत्र संपता संपेना; कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावर होतोय मृत्यूचा सापळा

Karjat News : अपघाताचं सत्र संपता संपेना; कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावर होतोय मृत्यूचा सापळा

Mar 01, 2026 | 03:06 PM
“जगभरात मुस्लीमांवर अन्याय..”, US-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर Ajaz Khanने व्यक्त केला संताप, अभिनेत्याचे विधान चर्चेत

“जगभरात मुस्लीमांवर अन्याय..”, US-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर Ajaz Khanने व्यक्त केला संताप, अभिनेत्याचे विधान चर्चेत

Mar 01, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM