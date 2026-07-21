मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Delhi Jantar Mantar Protest Cjp Parliament March Violence Police Fir Attempt To Murder

Delhi CJP Protest: संसद मोर्चात ११८ पोलीस गंभीर जखमी; विद्यार्थ्यांवर हत्येचा प्रयत्न अन् दंगलीचे FIR दाखल

Updated On: Jul 21, 2026 | 12:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

पोलीस आणि जमावामध्ये झालेल्या तीव्र झटापटीत अंदाजे ६० आंदोलक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी कडक कारवाई करत अंदाजे ७० हिंसक आंदोलकांना तात्काळ ताब्यात घेतले. या सर्व दंगलखोरांवर भारतीय दंड संहिता आणि इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत

Delhi CJP Protest: जंतर-मंतर संसद मोर्चाला हिंसक वळण! ११८ पोलीस गंभीर जखमी; हत्येचा प्रयत्न अन् दंगलीचे एफआयआर दाखल

Delhi CJP Protest: जंतर-मंतर संसद मोर्चाला हिंसक वळण! ११८ पोलीस गंभीर जखमी; हत्येचा प्रयत्न अन् दंगलीचे एफआयआर दाखल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दिल्लीत कॉकरोच जनता पक्षाच्या संसद मोर्चादरम्यान मोठा गोंधळ
  • हिंसक जमावाच्या दगडफेकीत आणि हल्ल्यांमध्ये ११८ हून अधिक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी
  • पोलीस आणि जमावामध्ये झालेल्या तीव्र झटापटीत अंदाजे ६० आंदोलक जखमी
 

Delhi Jantar Mantar Violence: सोमवारी राजधानी नवी दिल्लीत कॉकरोच जनता पक्षाच्या संसद मोर्चादरम्यान मोठा गोंधळ उडाला. या हिंसक आंदोलनानंतर पोलिसांनी दंगलखोरांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. हत्येचा प्रयत्न आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी वेगवेगळ्या घटनांच्या आधारे अनेक एफआयआर दाखल करून आपला तपास तीव्र केला आहे.

या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी दिलेल्या वारंवारच्या इशाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. हिंसक जमावाने जाणीवपूर्वक प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केले आणि पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. संतप्त आंदोलकांनी कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांवर दगडफेक केली आणि अनेक सरकारी वाहनांची तोडफोड केली. या हिंसक आणि प्राणघातक हल्ल्यात अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

११८ पोलीस जखमी

हिंसक जमावाच्या दगडफेकीत आणि हल्ल्यांमध्ये ११८ हून अधिक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये विशेष आयुक्त, सहआयुक्त आणि डीसीपी दर्जाच्या अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, कर्तव्य बजावत असताना अनेक महिला पोलीस अधिकारी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. जखमी कर्मचाऱ्यांवर रुग्णालयात वेगाने वैद्यकीय-कायदेशीर मूल्यांकन (एमएलसी) आणि उपचार सुरू आहेत.

७० आंदोलकांना ताब्यात घेतले

पोलीस आणि जमावामध्ये झालेल्या तीव्र झटापटीत अंदाजे ६० आंदोलक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी कडक कारवाई करत अंदाजे ७० हिंसक आंदोलकांना तात्काळ ताब्यात घेतले. या सर्व दंगलखोरांवर भारतीय दंड संहिता आणि इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलीस व्हिडिओ फुटेजच्या माध्यमातून हिंसाचारात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचीही बारकाईने ओळख पटवत आहेत.

Ritesh-Genelia Deshmukh: ‘देशाच्या भविष्याचे…’, रितेश -जिनिलीया यांची एक्स पोस्ट व्हायरल; तरुणांच्या समर्थनार्थ मांडली ठाम भूमिका

२० सरकारी वाहनांची तोडफोड

हिंसक जमावाने पोलीस आणि सामान्य जनतेच्या सुरक्षेला गंभीर आणि मोठा धोका निर्माण केला होता. या घटनेत अंदाजे १५ ते २० सरकारी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. दंगलखोरांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आणि शासकीय कामकाजात लक्षणीय व्यत्यय आणला. पोलीस सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत.

 

Web Title: Delhi jantar mantar protest cjp parliament march violence police fir attempt to murder

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले
1

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

CJP protest Update: पोलिसांनी विद्यार्थीनीला मारहाण केली छातीवर …! अभिजीत संतापला
2

CJP protest Update: पोलिसांनी विद्यार्थीनीला मारहाण केली छातीवर …! अभिजीत संतापला

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं
3

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?
4

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Delhi CJP Protest: संसद मोर्चात ११८ पोलीस गंभीर जखमी; विद्यार्थ्यांवर हत्येचा प्रयत्न अन् दंगलीचे FIR दाखल

Delhi CJP Protest: संसद मोर्चात ११८ पोलीस गंभीर जखमी; विद्यार्थ्यांवर हत्येचा प्रयत्न अन् दंगलीचे FIR दाखल

Jul 21, 2026 | 12:52 PM
Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र-मैत्रिणींपासून ठेवावे अंतर, अन्यथा वैवाहिक जीवनात येऊ शकतात अडथळे

Jul 21, 2026 | 12:49 PM
3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

Jul 21, 2026 | 12:43 PM
चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

Jul 21, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा