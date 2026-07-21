Delhi CJP Protest: संसद मोर्चात ११८ पोलीस गंभीर जखमी; विद्यार्थ्यांवर हत्येचा प्रयत्न अन् दंगलीचे FIR दाखल

Delhi Jantar Mantar Violence: सोमवारी राजधानी नवी दिल्लीत कॉकरोच जनता पक्षाच्या संसद मोर्चादरम्यान मोठा गोंधळ उडाला. या हिंसक आंदोलनानंतर पोलिसांनी दंगलखोरांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. हत्येचा प्रयत्न आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी वेगवेगळ्या घटनांच्या आधारे अनेक एफआयआर दाखल करून आपला तपास तीव्र केला आहे.
या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी दिलेल्या वारंवारच्या इशाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. हिंसक जमावाने जाणीवपूर्वक प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केले आणि पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. संतप्त आंदोलकांनी कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांवर दगडफेक केली आणि अनेक सरकारी वाहनांची तोडफोड केली. या हिंसक आणि प्राणघातक हल्ल्यात अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.
हिंसक जमावाच्या दगडफेकीत आणि हल्ल्यांमध्ये ११८ हून अधिक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये विशेष आयुक्त, सहआयुक्त आणि डीसीपी दर्जाच्या अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, कर्तव्य बजावत असताना अनेक महिला पोलीस अधिकारी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. जखमी कर्मचाऱ्यांवर रुग्णालयात वेगाने वैद्यकीय-कायदेशीर मूल्यांकन (एमएलसी) आणि उपचार सुरू आहेत.
पोलीस आणि जमावामध्ये झालेल्या तीव्र झटापटीत अंदाजे ६० आंदोलक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी कडक कारवाई करत अंदाजे ७० हिंसक आंदोलकांना तात्काळ ताब्यात घेतले. या सर्व दंगलखोरांवर भारतीय दंड संहिता आणि इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलीस व्हिडिओ फुटेजच्या माध्यमातून हिंसाचारात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचीही बारकाईने ओळख पटवत आहेत.
हिंसक जमावाने पोलीस आणि सामान्य जनतेच्या सुरक्षेला गंभीर आणि मोठा धोका निर्माण केला होता. या घटनेत अंदाजे १५ ते २० सरकारी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. दंगलखोरांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आणि शासकीय कामकाजात लक्षणीय व्यत्यय आणला. पोलीस सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत.