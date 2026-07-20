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एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:27 PM IST
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सारांश

Mobile Signal Jammer: दिल्लीमधील जंतर-मंतर येथे सुरु असलेल्या सिजेपी आंदोलनादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी पोर्टेबल जॅमर लावण्यात आले असल्याचे सांगितलं जात आहे. पण मोबाईल जॅमर नक्की काय असतं आणि कशा प्रकारे काम करते, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

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विस्तार
  • दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पोर्टेबल मोबाईल जॅमरचा वापर केल्याचा दावा केला जात आहे.
  • मोबाईल जॅमरमुळे मर्यादित क्षेत्रात 3G, 4G आणि 5G नेटवर्क, कॉल आणि इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद होऊ शकते.
  • जॅमरच्या रेंजमधून बाहेर पडल्यावर किंवा डिव्हाइस बंद झाल्यानंतर मोबाईल नेटवर्क पुन्हा पूर्ववत सुरू होते.
Mobile Jammer: जर तुम्ही देखील आज 20 जुलै रोजी दिल्लीमधील जंतर-मंतर परिसरात आहात आणि अचानक तुमच्या मोबाईलमध्ये नेटवर्क स्लो झाले असेल, कॉल करण्यात समस्या येत असेल किंवा मोबाईलमधील इंटरनेट डेटा योग्य पद्धतीने काम करत नसेल तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. कारण मीडिया रिपोर्ट्स आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्ट्समध्ये आता असा दावा केला जात आहे की, दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत व्हावी यासाठी काही ठिकाणी पोर्टेबल जॅमर लावले आहेत.

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याचा उद्देश असा आहे की, मर्यादित क्षेत्रात काही काळापुरते मोबाईल नेटवर्क तात्पुरते ब्लॉक करणे, ज्यामुळे व सुव्यवस्था राखण्यास मदत होईल. पण मोबाईल जॅमर म्हणजे नक्की काय आणि याचा वापर कसा केला जाऊ शकतो, याबाबत आता जाणून घेऊया.

मोबाईल जॅमर म्हणजे नक्की काय?

खरं तर मोबाईल जॅमर एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस आहे, जे मोबाईल नेटवर्कच्या फ्रीक्वेंसीवर रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करते. हे सिग्नल मोबाईल टॉवरमधून येणाऱ्या नेटवर्क सिग्नलमध्ये अडथळे निर्माण करते. यामुळे फोनला नेटवर्कला कनेक्ट होऊ शकत नाही किंवा इंटरनेट बंद होते. पण याचा परिणाम एका मर्यादित क्षेत्रापर्यंतच होतो. जेव्हा एखादा व्यक्ती या मर्यादित क्षेत्रातून बाहेर पडतो किंवा जॅमर बंद केला जातो, त्यावेळी मोबाईल नेटवर्क पुन्हा पूर्वीप्रमाणे काम करू लागते.

मोबाईल जॅमर कशा पद्धतीने काम करते?

जेव्हा मोबाईल जॅमर चालू केला जातो, तेव्हा तो 3G, 4G आणि 5G नेटवर्कच्या फ्रिक्वेन्सीवर रेडिओ लहरी पाठवतो. या लहरी मोबाईल टॉवरच्या सिग्नलपेक्षा जास्त पावरफुल असतात, ज्यामुळे फोनला टॉवरशी कनेक्शन स्थापित करता येत नाही. तुमचा फोन जॅमरच्या रेंजमध्ये येताच फोनमधून मोबाईल नेटवर्क गायब बोते, कॉल लागत नाही, मोबाईल डेटा बंद होतो आणि एसएमएस सेवेवर देखील परिणाम होतो.

मोबाईल जॅमर क्षेत्राल असाल तर काय करावे?

तुम्ही जर अशा एखाद्या क्षेत्रात असाल जिथे मोबाईल जॅमर लावले आहेत, तर सर्वात आधी त्या क्षेत्रातून बाहेर या. काही वेळ प्रतिक्षा करा. तरी देखील तुमच्या फोनमध्ये नेटवर्क येत नसेल तर फोन रिस्टार्ट करा.

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दिल्ली पोलिसांनी का लावले मोबाईल जॅमर?

जंतर-मंतर येथे सुरु असलेल्या सिजीपीच्या आंदोलनादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी या पोर्टेबल मोबाइल जॅमरचा वापर केला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचे असे मत आहे की, यामुळे जमावामधील प्रत्यक्ष संवाद मर्यादित ठेवण्यास आणि पोलिसांच्या संवेदनशील कारवाईचे व्हिडिओ किंवा थेट प्रक्षेपण सोशल मीडियावर तात्काळ शेअर होण्यापासून रोखण्यास मदत होऊ शकते.

Web Title: What is mobile signal jammer which is used at jantar mantar protest how it works tech news marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:27 PM

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