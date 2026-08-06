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JNVST Class 6 Admission: नवोदय विद्यालयात प्रवेशाची शेवटची संधी! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज!

Updated On: Aug 06, 2026 | 12:02 PM IST
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सारांश

JNVST Class 6 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय समितीने शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी इयत्ता ६ मधील प्रवेश अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवून किती केली आहे आणि यासाठी पात्रता व वयोमर्यादा काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर!

jnv

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

JNVST Class 6 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय समितीने शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी इयत्ता ६ मधील प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जवाहर नवोदय विद्यालयाने परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवून ७ ऑगस्ट केली आहे. जे विद्यार्थी कोणत्याही कारणामुळे आतापर्यंत अर्ज करू शकले नव्हते, ते आता वाढवलेल्या मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. नवोदयमध्ये प्रवेश संपूर्णपणे निवड प्रक्रियेवर आधारित असतो आणि येथे विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.

ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

इच्छुक उमेदवार navodaya.gov.in किंवा cbseitms.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्जादरम्यान विद्यार्थी आणि पालकांशी संबंधित सर्व माहिती अचूक भरावी लागेल. त्यानंतर ठरवलेल्या फॉरमॅटमध्ये आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. जवाहर नवोदय विद्यालय समितीने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक विद्यार्थ्याला फक्त एकदाच अर्ज करता येईल. एकापेक्षा जास्त अर्ज आढळल्यास पडताळणीदरम्यान ते रद्द केले जातील.

अर्जासाठी पात्रता आणि वयोमर्यादा

शैक्षणिक पात्रता: इयत्ता ६ मधील प्रवेशासाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी कोणत्याही मान्यताप्राप्त सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळेत इयत्ता ५ मध्ये शिकत किंवा उत्तीर्ण असावा. तसेच त्याने इयत्ता ३, ४ आणि ५ चे शिक्षण देखील मान्यताप्राप्त शाळेतून पूर्ण केलेले असावे.

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जिल्हा निकष: उमेदवार ज्या जिल्ह्यात राहतो, त्याच जिल्ह्यातील जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी अर्ज करू शकतो. मात्र, विद्यार्थ्याची शाळा शेजारच्या जिल्ह्यात असेल आणि ती त्याच्या घरापासून १० किलोमीटरच्या परिघात येत असेल, तर पडताळणीनंतर अर्ज स्वीकारला जाऊ शकतो. चुकीच्या जिल्ह्यासाठी केलेला अर्ज निवड झाल्यानंतरही रद्द केला जाऊ शकतो.

वयोमर्यादा: अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा जन्म १ मे २०१५ ते ३१ जुलै २०१७ दरम्यान झालेला असावा. ठरवलेल्या वयोमर्यादेच्या बाहेरील उमेदवार अर्जासाठी पात्र असणार नाहीत.

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परीक्षा कधी होणार आणि पॅटर्न कसा असेल?

इयत्ता ६ मधील प्रवेशासाठी JNVST २०२७ परीक्षा २८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोजित केली जाईल. परीक्षेचा कालावधी २ तास असेल आणि ही परीक्षा सकाळी ११:३० ते दुपारी १:३० या वेळेत घेतली जाईल. प्रश्नपत्रिकेत तीन विभाग असतील, ज्यामध्ये प्रश्न विचारले जातील. ही परीक्षा एकूण १०० गुणांची असेल. परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील जवाहर नवोदय विद्यालयात प्रवेश दिला जाईल. निकाल मार्च-आप्रेल २०२७ मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Jnvst class 6 admission 2026 last date extended marathi news

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Published On: Aug 06, 2026 | 12:02 PM

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