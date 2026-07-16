Dhule Crime: ‘माझ्यावर अन्याय झाला’…भावनिक व्हिडीओ बनवत २८ वर्षीय तरुणाची तापी नदीत उडी; दोन दिवसांनी सापडला मृतदेह

काय घडलं नेमकं?
संदीप उदेसिंग गिरासे (28), रा. अहिल्यापूर, शिरपूर असे मृत तरुणाचे नाव आहे. दोन दिवसापूर्वी त्याने तापी नदीत उडी घेत आत्महत्या केली. त्याचा आज मृतदेह आढळून आला आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने एक व्हडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संदीपने आपण काम करत असलेल्या टेक्सटाईल पार्क कंपनीत आपल्यावर मोठा अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे. कंपनीत त्याच्यासोबत काम करणाऱ्या दोन मुलींनी आपल्यावर खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप त्याने केला. या प्रकरणानंतर कंपनीच्या मालकांनी आणि प्रशासनाने त्याला कामावरून काढून टाकले होते. कंपनीत परप्रांतीय लोकांना वाचवले जाऊ शकते, मात्र महाराष्ट्राच्या स्थानिक तरुणाला न्याय दिला जात नाही, अशी उद्विग्न भावनाही संदीपने व्हिडिओत मांडली होती.
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स्थानिक नागरिकांचा आंदोलन
तापी पुलावर संदीपचा मोबाईल, मोटरसायकल आणि चप्पल पोलिसांना आढळून आली होती. दोन दिवस स्थानिक प्रशासन आणि पट्टीचे पोहणारे नदीपात्रात त्याचा शोध घेत होते अखेर आज त्याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. संदीपच्या मृत्यूची बातमी समजताच अहिल्यापूर आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने शिरपूर पोलीस ठाण्याबाहेर जमा झाले. जोपर्यंत आत्महत्येला कारणीभूत ठरलेल्या संशयितांना तात्काळ अटक केली जात नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही व अंत्यसंस्कार करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका नातेवाईकांनी लावून धरली आहे. दरम्यान, पोलीस प्रशासनाकडून आंदोलकांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
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Ans: संदीप उदेसिंग गिरासे.
Ans: गंभीर आरोप करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला.
Ans: आरोपींना अटक झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाहीत.