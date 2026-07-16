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Pakistan Protest : पाकिस्तान पेटणार! PoK आणि बलुचिस्ताननंतर इम्रान खान यांच्या पक्षाची मोठी घोषणा; 5 ऑगस्टपासून महासंग्राम

Updated On: Jul 16, 2026 | 05:54 PM IST
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सारांश

Pakistan Protest Update: पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, पीटीआयनेही इम्रान खानच्या सुटकेच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

pakistan protest update pti announces countrywide movement august 5 imran khan release adiala jail

Pakistan Protest : पाकिस्तान पेटणार! PoK आणि बलुचिस्ताननंतर इम्रान खान यांच्या पक्षाची मोठी घोषणा, ५ ऑगस्टपासून महासंग्राम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा बंडाची ठिणगी
  • इम्रान खान यांच्या अटकेला ३ वर्षे पूर्ण
  • देश गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर

पाकिस्तानमधील राजकीय आणि सामरिक परिस्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत स्फोटक बनत चालली आहे. आधीच पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) आणि बलुचिस्तानमध्ये स्थानिक जनतेने पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्या दडपशाहीविरुद्ध तीव्र आंदोलने सुरू केली आहेत. अशातच आता पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’ (PTI) चे संस्थापक इम्रान खान यांच्या पक्षाने थेट केंद्र सरकारविरुद्ध आरपारच्या लढाईची घोषणा केली आहे. पीटीआय पक्षाने आगामी ५ ऑगस्ट २०२६ पासून संपूर्ण पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन आणि लाँग मार्च काढण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यामुळे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्यातील अंतर्गत तणाव आणि देशातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

या आंदोलनाची रणनीती आखण्यासाठी नुकतीच खैबर पख्तुनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) येथील ‘केपी हाऊस’मध्ये पीटीआयच्या संसदीय समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षपद पीटीआयचे हंगामी अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान यांनी भूषवले. या बैठकीत पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ खासदारांनी आणि नेत्यांनी इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी आणि देशात सुरू असलेल्या अघोषित हुकूमशाहीविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. ५ ऑगस्ट हा दिवस निवडण्यामागे एक मोठे कारण म्हणजे, याच दिवशी इम्रान खान यांच्या अटकेला आणि तुरुंगवासाला तब्बल ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

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लाँग मार्च, भव्य सभा आणि आंदोलनाचा मास्टरप्लॅन

पीटीआयचे सरचिटणीस सलमान अक्रम राजा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे नसून, जोपर्यंत इम्रान खान यांची तुरुंगातून सन्मानपूर्वक सुटका होत नाही आणि देशात खरी लोकशाही बहाल केली जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन अविरतपणे सुरूच राहील. या देशव्यापी आंदोलनात विशाल जनसभा, निदर्शने आणि शेवटी इस्लामाबादच्या दिशेने भव्य ‘लाँग मार्च’ काढण्यात येणार आहे. आंदोलनाची रूपरेषा अधिक मजबूत करण्यासाठी पीटीआय इतर विरोधी पक्षांचे नेते महमूद खान अचकझाई आणि अल्लामा राजा नासिर अब्बास यांच्याशीही चर्चा करत असून, एक संयुक्त विरोधी आघाडी उभी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बॅरिस्टर गोहर अली खान यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांच्या आरोग्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, “इम्रान खान यांना रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि एकाकी कोठडीत (Solitary Confinement) ठेवण्यात आले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या कुटुंबीयांना किंवा त्यांच्या वकिलांनाही त्यांना भेटू दिले जात नाही. पाकिस्तानी न्यायालयांवर सरकार आणि लष्कराचा प्रचंड दबाव असून, देशातील न्यायव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. या अन्यायाचा पाढा आता जनतेसमोर वाचण्याची वेळ आली आहे.”

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बुशरा बीबी आणि इम्रान खान यांचे न्यायालयीन युद्ध

दुसरीकडे, इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांनी कायद्याच्या आघाडीवरही सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. १९० दशलक्ष पाऊंडच्या वादग्रस्त ‘अल-कादिर युनिव्हर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट’ प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात या जोडप्याने थेट पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या अपील याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत आपली शिक्षा स्थगित करावी आणि जामीन मंजूर करून तात्काळ सुटका करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यापूर्वी मे महिन्यात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती, ज्याला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

या सर्व घडामोडी पाहता, पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता आता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. एका बाजूला बलुचिस्तानमधील बंडखोर आणि दुसरीकडे इम्रान खान यांचे लाखो संतप्त समर्थक रस्त्यावर उतरल्यास शहबाज शरीफ सरकार आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना देश सांभाळणे अशक्य होईल, अशी दाट शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे. ५ ऑगस्ट रोजी सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.

Web Title: Pakistan protest update pti announces countrywide movement august 5 imran khan release adiala jail

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Published On: Jul 16, 2026 | 05:54 PM

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