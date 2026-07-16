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IND vs ENG: मैदानातील एक चूक अन् करियर धोक्यात? आयसीसीची Gurnoor Brar वर कारवाई

Updated On: Jul 16, 2026 | 05:40 PM IST
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सारांश

ICC penalty to Gurnoor brar: आयसीसीने भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनुर ब्रारवर कारवाई केली आहे. याशिवाय त्याला चेतावणी देत डिमेरिट पॉईंट देखील देण्यात आला आहे.

IND vs ENG: मैदानातील एक चूक अन् करियर धोक्यात? आयसीसीची Gurnoor Brar वर कारवाई
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विस्तार
  • टीम इंडियाला धक्का
  • आयसीसीची Gurnoor Brar वर कारवाई
  • कोणत्या नियमाचे केले उल्लंघन
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात दुसरा एकदिवसीय सामना खेळला जात आहे. त्याआधी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनुर ब्रार याच्यावर कारवाई केली आहे. मंगळवारी (दि. १४) एड्जबॅस्टन येथे इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान आयसीसी आचारसंहितेच्या लेव्हल १ चे उल्लंघन केल्याने, युवा भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारला अधिकृत चेतावणी आणि डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला आहे. आयसीसीने एक निवेदन जारी करत याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.

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कोणत्या नियमाचे केले उल्लंघन

खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल ब्रार दोषी आढळला. हा नियम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान एखाद्या खेळाडूवर किंवा खेळाडूच्या दिशेने अयोग्य किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू फेकण्याशी संबंधित आहे.

आयसीसीने सांगितले की, गुरनुर ब्रारने आपली चूक मान्य केली आणि अमिरात आयसीसी एलिट पॅनेलचे सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली. परिणामी, औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता भासली नाही. गेल्या २४ महिन्यांतील ब्रारच्या आचारसंहितेचे हे पहिले उल्लंघन असून, त्यामुळे त्याच्या शिस्तभंगाच्या नोंदीत एक डिमेरिट पॉईंट जोडण्यात आला आहे.पंच कुमार धर्मसेना आणि माईक बर्न्स, तिसरे पंच सॅम नोगाज्स्की आणि चौथे पंच रसेल वॉरेन यांनी गुरुनुर ब्रारवर आरोप लावले होते.

लेव्हल १ उल्लंघनासाठी काय शिक्षा आहे?

आयसीसीच्या नियमांनुसार, लेव्हल १ उल्लंघनामुळे खेळाडूला अधिकृत चेतावणी किंवा ताकीद,आणि सामना शुल्काच्या ५० टक्क्यांपर्यंत दंड आणि एक किंवा दोन डिमेरिट पॉइंट्स मिळू शकतात. आयसीसीच्या नियमानुसार, जर एखाद्या खेळाडूवर २४ महिन्यांच्या आत चार किंवा अधिक डिमेरिट पॉइंट्स नोंदवले गेले, तर त्यांचे रूपांतर निलंबन पॉइंट्समध्ये केले जाते. दोन निलंबन पॉइंट्स जमा झाल्यास खेळाडूला एक कसोटी, दोन एकदिवसीय किंवा दोन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी निलंबित केले जाऊ शकते. डिमेरिट पॉइंट्स खेळाडूच्या रेकॉर्डवर २४ महिने राहतात, त्यानंतर ते आपोआप रद्द होतात.

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Web Title: Icc action on gurnoor brar level 1 breach ind vs eng 2nd odi penalty

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Published On: Jul 16, 2026 | 05:39 PM

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