IND vs ENG: मैदानातील एक चूक अन् करियर धोक्यात? आयसीसीची Gurnoor Brar वर कारवाई

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खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल ब्रार दोषी आढळला. हा नियम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान एखाद्या खेळाडूवर किंवा खेळाडूच्या दिशेने अयोग्य किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू फेकण्याशी संबंधित आहे.
आयसीसीने सांगितले की, गुरनुर ब्रारने आपली चूक मान्य केली आणि अमिरात आयसीसी एलिट पॅनेलचे सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली. परिणामी, औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता भासली नाही. गेल्या २४ महिन्यांतील ब्रारच्या आचारसंहितेचे हे पहिले उल्लंघन असून, त्यामुळे त्याच्या शिस्तभंगाच्या नोंदीत एक डिमेरिट पॉईंट जोडण्यात आला आहे.पंच कुमार धर्मसेना आणि माईक बर्न्स, तिसरे पंच सॅम नोगाज्स्की आणि चौथे पंच रसेल वॉरेन यांनी गुरुनुर ब्रारवर आरोप लावले होते.
आयसीसीच्या नियमांनुसार, लेव्हल १ उल्लंघनामुळे खेळाडूला अधिकृत चेतावणी किंवा ताकीद,आणि सामना शुल्काच्या ५० टक्क्यांपर्यंत दंड आणि एक किंवा दोन डिमेरिट पॉइंट्स मिळू शकतात. आयसीसीच्या नियमानुसार, जर एखाद्या खेळाडूवर २४ महिन्यांच्या आत चार किंवा अधिक डिमेरिट पॉइंट्स नोंदवले गेले, तर त्यांचे रूपांतर निलंबन पॉइंट्समध्ये केले जाते. दोन निलंबन पॉइंट्स जमा झाल्यास खेळाडूला एक कसोटी, दोन एकदिवसीय किंवा दोन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी निलंबित केले जाऊ शकते. डिमेरिट पॉइंट्स खेळाडूच्या रेकॉर्डवर २४ महिने राहतात, त्यानंतर ते आपोआप रद्द होतात.
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