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Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

Updated On: Jul 30, 2026 | 03:15 PM IST
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सारांश

Rapido RTO Action News: छत्रपती संभाजीनगरात आरटीओने रॅपिडो ॲपच्या तीन संचालकांवर अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी वेदांतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल!

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल!

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विस्तार
  • रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल!
  • अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका
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Chhatrapati Sambhajinaga: ऑनलाइन रॅपिडो अॅपच्या माध्यमातून परिवहन विभागाची परवानगी न घेता शहरात प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवल्याप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) थेट कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल (Rapido RTO Action) केला आहे. अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीच्या प्रकरणात कंपनीच्या संचालकांना आरोपी करण्यात आल्याची ही पहिलीच कारवाई असल्याने अॅपआधारित प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

रॅपिडो कंपनीचे संचालक ऋषीकेश एस.आर., पवन गुट्टपल्ली आणि अरविंद संका अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. मोटार वाहन निरीक्षक अभिजीत जगनाडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानुसार शहरात अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीविरोधात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. तपासादरम्यान रॅपिडो अॅपच्या माध्यमातून दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. या वाहनचालकांची कोणतीही अधिकृत नोंद परिवहन विभागाकडे नसल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आरटीओने नमूद केले आहे.

आरटीओच्या भरारी पथकातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक अरुणा लहामगे आणि गंगाराम भागडे यांनी केलेल्या तपासणीत (एमएच-२०-बीपी-०६८६), (एमएच-२०-एचआर-९०२५) आणि (एमएच-३०-बीयू-६३१६) या दुचाकींवरून ऑनलाइन बुकिंगद्वारे प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे आढळले. संबंधित चालकांकडे चौकशी केली असता रॅपिडो कंपनीने दिलेल्या आयडीच्या माध्यमातून त्यांना प्रवासाचे भाडे मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले. परिवहन विभागाची परवानगी नसताना व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करून शासनाच्या महसुलालाही फटका पोहोचविण्यात आला.

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तसेच अशा सेवेमुळे होण्याबरोबरच गुन्हेगारी घटनांचा धोका वाढत असल्याचा मुद्दाही फिर्यादीत नमूद करण्यात आला आहे. प्रवाशांची फसवणूक प्रवासी वाहतुकीला परवानगी मिळावी यासाठी रॅपिडो कंपनीने न्यायालयीन लढा दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतरही शहरात अॅपच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक सुरूच असल्याचे तपासात आढळल्याचा उल्लेख आरटीओने केला आहे. प्रकरणात वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार खराडकर करीत आहेत.

जबाबदारी निश्चितचा आरटीओचा प्रयत्न

अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीच्या प्रकरणात यापूर्वी बहुतांश वेळा वाहनचालकांवरच कारवाई होत होती. मात्र, या प्रकरणात सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या संचालकांनाच थेट आरोपी करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन अॅपच्या माध्यमातून परवानगीविना प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याचा आरटीओचा प्रयत्न मानला जात आहे.

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Web Title: Direct case registered against rapido company directors in sambhajinagar

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Published On: Jul 30, 2026 | 03:14 PM

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