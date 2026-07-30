PoK Violence: पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! अंदाधुंद गोळीबार करत पाकिस्तानी सैन्याचे भीषण तांडव; निष्पापांच्या मृतदेह देण्यास नकार

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील परिस्थिती गेल्या आठ आठवड्यांपासून अत्यंत स्फोटक आणि नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. आपल्या मूलभूत मानवी हक्कांसाठी, स्थानिक संसाधनावरील मालकीसाठी आणि महागाईविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या निःशस्त्र नागरिकांचा आवाज दडपण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने क्रूरतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. रावलकोट आणि मीरपूर या प्रमुख शहरांमध्ये सैन्याने ब्रिटिश राजवटीतील जनरल डायरप्रमाणे थेट नागरिकांवर गोळीबार सुरू केला असून, या हिंसाचारात अनेक निष्पापांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. सर्वात भयानक आणि मन हेलावून टाकणारी बाब म्हणजे, मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांचे मृतदेह त्यांच्या अत्यंत दुःखी कुटुंबीयांना देण्यासही लष्कराने स्पष्ट नकार दिला आहे.
स्थानिक प्रत्यक्षदर्शी आणि विविध मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ५० हून अधिक दिवसांपासून या भागात लोक शांततापूर्ण मार्गाने धरणे आंदोलन करत होते. मात्र, गेल्या तीन दिवसांत पाकिस्तानी पोलीस, रेंजर्स आणि लष्करी तुकड्यांची अतिरिक्त तैनाती करून संपूर्ण परिसराला लष्करी छावणीचे स्वरूप देण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या अचानक झालेल्या हिंसक कारवाईमुळे संपूर्ण प्रदेशात संतापाची लाट उसळली आहे. केवळ ४८ तासांत ३० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा असून, लष्कराच्या या अमानुष कृत्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे असतानाही, आपल्या मूलभूत हक्कांच्या लढ्यासाठी जनता मागे हटायला तयार नाही.
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रावलकोट आणि मीरपूर भागातून अत्यंत विचलित करणाऱ्या बातम्या समोर येत आहेत. सैन्याने गोळीबार केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन न करता लष्करी वाहनांमधून ओढत नेले जात असल्याचे गंभीर आरोप प्रत्यक्षदर्शींनी केले आहेत. सैन्याकडून अत्यंत अपमानजनक पद्धतीने मृतदेहांची विटंबना केली जात असून, कुटुंबीयांच्या संमतीशिवाय अज्ञात ठिकाणी त्यांचा अंत्यसंस्कार किंवा दफनविधी उरकला जात आहे. आपल्या प्रियजनांचे शेवटचे दर्शनही घेता न आल्याने नागरिक आक्रोश करत आहेत. ही संपूर्ण क्रूरता पाकिस्तानचा खरा, अमानुष आणि हुकूमशाही चेहरा जगासमोर उघडा पाडत आहे.
या भीषण दडपशाहीची सत्यता जगासमोर येऊ नये म्हणून पाकिस्तान सरकारने या संपूर्ण परिसरातून प्रसारमाध्यम आणि इंटरनेट सेवेवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून रोखले जात असून, पाकिस्तानी मीडिया केवळ सरकारी अजेंडा आणि खोट्या बातम्या पसरवत आहे. मात्र, सोशल मीडियावर लीक झालेले व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या थेट वर्णनावरून सैन्याच्या अत्याचारांची भीषणता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. स्वतःची अपयशं झाकण्यासाठी प्रशासनाने हा मीडिया ब्लॅकआउट लागू केला आहे.
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केवळ गोळीबारच नाही, तर सुरक्षा रक्षकांचा वेष परिधान केलेल्या किंवा काळ्या कपड्यांमधील अज्ञात दरोडेखोरांकडून स्थानिक बाजारपेठांमधील दुकाने लुटली जात असल्याचे गंभीर आरोप आंदोलकांनी केले आहेत. लोकांच्या घरांमधील अन्नधान्य आणि शिधा जबरदस्तीने पळवला जात आहे. सैन्याचे जवान घरांमध्ये घुसून तोडफोड करत असून, लहान मुले आणि महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. या भयंकर गैरप्रकारांवर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही, ज्यामुळे जनतेतील असंतोष आणखी वाढला आहे.
इतकी कठोर दडपशाही आणि गोळीबार करूनही पीओकेच्या जनतेचा आत्मविश्वास आणि मनोधैर्य जराही खचलेले नाही. आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दररोज हजारो नवीन लोक या आंदोलनात आणि मोर्च्यांमध्ये सहभागी होत आहेत. “जोपर्यंत आमचा प्रदेश आम्हाला परत मिळत नाही आणि स्थानिक संसाधनांवर आमचा हक्क स्थापित होत नाही, तोपर्यंत लष्कराच्या गोळ्यांना न घाबरता हा लढा असाच सुरू राहील,” असा ठाम निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. हा लढा आता केवळ महागाईविरोधातील राहिला नसून, तो पीओकेच्या जनतेच्या स्वाभिमानाची आणि अस्तित्वाची मोठी लढाई बनला आहे.