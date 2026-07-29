बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरकरांना मोठा दिलासा! गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामांच्या बेटरमेंट चार्जेसमध्ये १००% सूट

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने गुंठेवारी क्षेत्रातील ३०० चौ. मी. पर्यंतच्या बांधकामांवरील बेटरमेंट चार्जेस पूर्ण माफ केले आहेत. १५ सप्टेंबरपर्यंत खुल्या भूखंडांच्या नियमितीकरणावर ५०% सूट मिळेल.

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरकरांना मोठा दिलासा!

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरकरांना मोठा दिलासा!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • छत्रपती संभाजीनगरकरांना मोठा दिलासा!
  • गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामांच्या बेटरमेंट चार्जेसमध्ये १००% सूट
  • वाचा सविस्तर बातमी!
Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरकरांना शहरातील गुंठेवारी क्षेत्रातीलअनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना नियमितीकरण करताना बेटरमेंट चार्जेस (विकास आकार) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहेत. तसेच खुल्या भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत विकास आकारात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार असून, यासंदर्भातील परिपत्रक महापालिकेने प्रसिद्ध केले आहे.

राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमितीकरण करण्यास मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेकडून योजना राबविली जात आहे. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार ही योजना १ मे ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली असून, या मुदतीत विकास आकाराच्या शुल्कात विशेष सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. गुंठेवारी क्षेत्रातील ३०० चौरस मीटर (सुमारे ३,२२८ चौरस फूट) क्षेत्रफळापर्यंतच्या घरांसाठी नियमितीकरणावेळी बेटरमेंट चार्जेस आकारले जाणार नाहीत.

वाढीव बांधकामावर रेडीरेकनरच्या १० टक्के दंडाची तरतूद

मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकाम झाल्यास तेही नियमित करण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे. मात्र अशा अतिरिक्त बांधकामासाठी संबंधित भागाच्या रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. एफएसआयशी संबंधित १.६० पर्यंतची पूर्वीची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: त्रुटी दूर करा अन् वेळेत पाणी द्या! विभागीय आयुक्तांनी यंत्रणांना दिल्या आढावा बैठकीत सूचना

खुल्या भूखंडांसाठी दोन टप्प्यांत सवलत

अनधिकृत अभिन्यासातील खुल्या भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी विकास आकारात टप्प्याटप्प्याने सवलत देण्यात येणार आहे. ० ते ४५० चौ. मीटरपर्यंतच्या भूखंडांना १५ सप्टेंबरपर्यंत ५० टक्के सवलत, त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत २५ टक्के सवलत मिळेल. ४५० ते ३,९९९ चौ. मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांनाही याच प्रमाणात सवलत लागू राहील. मात्र अशा नियमितीकरणासाठी यूडीसीपीआरमधील नियमानुसार किमान १० टक्के खुली जागा राखणे बंधनकारक असेल.

३०० चौ. मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकामांसाठीही दिलासा

३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि २ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांसाठी बांधकामाच्या क्षेत्रावर विकास आकार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. मात्र उर्वरित खुल्या भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी नियमानुसार विकास आकार भरावा लागणार आहे.

४५० चौ. मीटर भूखंड नियमितीकरणाचा खर्च निम्म्यावर

महापालिकेने निश्चित केलेला बेटरमेंट चार्ज प्रति चौरस मीटर १,८३७ रुपये आहे. ५० टक्के सवलतीमुळे ४५० चौरस मीटरच्या भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यासाठी आता ४ लाख १३ हजार ३२५ रुपये भरावे लागतील. यापूर्वी याच भूखंडासाठी ८ लाख २६ हजार ६५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे नागरिकांना सुमारे चार लाख रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे.

Abdul Sattar: सिल्लोडमध्ये आमदार अब्दुल सत्तार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; ‘शासकीय योजनांमध्ये अडवणूक अन्…’

Web Title: 100 waiver on betterment charges for unauthorized constructions under the gunthewari scheme in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 02:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar: त्रुटी दूर करा अन् वेळेत पाणी द्या! विभागीय आयुक्तांनी यंत्रणांना दिल्या आढावा बैठकीत सूचना
1

Chhatrapati Sambhajinagar: त्रुटी दूर करा अन् वेळेत पाणी द्या! विभागीय आयुक्तांनी यंत्रणांना दिल्या आढावा बैठकीत सूचना

Abdul Sattar: सिल्लोडमध्ये आमदार अब्दुल सत्तार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; ‘शासकीय योजनांमध्ये अडवणूक अन्…’
2

Abdul Sattar: सिल्लोडमध्ये आमदार अब्दुल सत्तार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; ‘शासकीय योजनांमध्ये अडवणूक अन्…’

Chhatrapati Sambhajinagar: मालमत्ताकर भरा, तरच नळ कनेक्शन! महापालिकेचा एसओपी तयार; टॅक्स फॉर्म वाटप सुरू
3

Chhatrapati Sambhajinagar: मालमत्ताकर भरा, तरच नळ कनेक्शन! महापालिकेचा एसओपी तयार; टॅक्स फॉर्म वाटप सुरू

तक्रार मागे न घेतल्याचा राग अनावर, रिक्षाचालकाच्या पोटावर चाकूने सपासप वार; लाथाबुक्क्यांनीही बेदम मारहाण
4

तक्रार मागे न घेतल्याचा राग अनावर, रिक्षाचालकाच्या पोटावर चाकूने सपासप वार; लाथाबुक्क्यांनीही बेदम मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

Jul 29, 2026 | 03:26 PM
‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

Jul 29, 2026 | 03:21 PM
Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Jul 29, 2026 | 03:20 PM
Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Jul 29, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा