Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरकरांना मोठा दिलासा! गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामांच्या बेटरमेंट चार्जेसमध्ये १००% सूट

राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमितीकरण करण्यास मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेकडून योजना राबविली जात आहे. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार ही योजना १ मे ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली असून, या मुदतीत विकास आकाराच्या शुल्कात विशेष सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. गुंठेवारी क्षेत्रातील ३०० चौरस मीटर (सुमारे ३,२२८ चौरस फूट) क्षेत्रफळापर्यंतच्या घरांसाठी नियमितीकरणावेळी बेटरमेंट चार्जेस आकारले जाणार नाहीत.
मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकाम झाल्यास तेही नियमित करण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे. मात्र अशा अतिरिक्त बांधकामासाठी संबंधित भागाच्या रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. एफएसआयशी संबंधित १.६० पर्यंतची पूर्वीची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.
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अनधिकृत अभिन्यासातील खुल्या भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी विकास आकारात टप्प्याटप्प्याने सवलत देण्यात येणार आहे. ० ते ४५० चौ. मीटरपर्यंतच्या भूखंडांना १५ सप्टेंबरपर्यंत ५० टक्के सवलत, त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत २५ टक्के सवलत मिळेल. ४५० ते ३,९९९ चौ. मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांनाही याच प्रमाणात सवलत लागू राहील. मात्र अशा नियमितीकरणासाठी यूडीसीपीआरमधील नियमानुसार किमान १० टक्के खुली जागा राखणे बंधनकारक असेल.
३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि २ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांसाठी बांधकामाच्या क्षेत्रावर विकास आकार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. मात्र उर्वरित खुल्या भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी नियमानुसार विकास आकार भरावा लागणार आहे.
महापालिकेने निश्चित केलेला बेटरमेंट चार्ज प्रति चौरस मीटर १,८३७ रुपये आहे. ५० टक्के सवलतीमुळे ४५० चौरस मीटरच्या भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यासाठी आता ४ लाख १३ हजार ३२५ रुपये भरावे लागतील. यापूर्वी याच भूखंडासाठी ८ लाख २६ हजार ६५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे नागरिकांना सुमारे चार लाख रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
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