सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

सदर घटना ही हरियाणातील पानीपत शहरातील नारा गावातून समोर येत आहे. राजेश (46) आणि सुमन (44) यांचा एकुतला एक मुलगा राजेश याचे दिल्लीच्या स्नेहासोबत लग्न झाले होते. सांगितले जात आहे की, इंस्टाग्रामवर स्नेहाच्या रिल्स पाहून आशीष तिच्या प्रेमात पडला आणि दोघांमध्ये संवाद सुरु झाला. पुढे जाऊन दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही कुटुंबाच्या सहमतीने जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांचा विवाहसोहळा पार पडला.
सुनेची माॅर्डन जीवनशैली सासू-सासऱ्यांना पटली नाही
स्नेहा ही लग्नाच्या आधीपासूनच एका माॅर्डन घरात राहिलेली होती, ज्यामुळे तिची जीवनशैली आणि राहणीमान गावात राहणाऱ्या तिच्या सासू-सासऱ्यांनी कधीच पटली नाही. सुनेचे लहान कपडे घालणे, रिल बनवणे आणि अधिकतर वेळ इंस्टाग्राम-फेसबुकवर घालवणे त्यांना आवडत नव्हते. सुरुवातीला त्यांनी यावर आक्षेप आणला नाही पण वेळेसोबतच त्यांनी तिला टोकण्यास सुरुवात केली. आता स्नेहाला देखील आपल्यात कुणी ढवळाढवळ केलेलं फार आवडतं नव्हतं ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये वाद होण्यास सुरुवात झाली. कुटुंबात वादाची ठिणकी पेटली होती आणि ही ठिणकी काही केल्या विझत नव्हती. वैयक्तिक वाद वाढले होते. स्नेहा राजेश आणि सुमनला मारहाण करत असल्याचाही आरोपही सासरच्या मंडळींनी केला आहे.
मुलगा घेत होता बायकोची बाजू
सासरच्या मंडळींनी सांगितलं की, राजेश वादात नेहमी पत्नी स्नेहाची बाजू घ्यायचा जी गोष्ट त्याच्या आईवडिलांना कधीच पटली नाही. याच पार्श्वभूमीवर, शनिवारी पुन्हा एकदा स्नेहा आणि सासू-सासऱ्यांमध्ये वाद झाला. आरोप केला जात आहे की, यानंतर राजेश आणि सुमन फार दुःखी झाले आणि त्यांनी सल्फा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर दोघांचीही प्रकृती ढासळली आणि त्यांना पानीपतच्या सिव्हिल हाॅस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. इथे पोहचताच सुमनला मृत घोषित करण्यात आलं तर राजेशचा रविवारी उपचारादरण्यान मृत्यू झाला.
पोलिसांनी तक्रार केली दाखल
रिपोर्टनुसार, मटालाैडा पोलिसांनी कुटुंबियांच्या तक्रारीच्या आधारावर चार लोकांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यासाठी आरोपी स्नेहा आणि यासहच तिचे आई, वडिल आणि बहिणीवरही खटला दाखल करण्यात आला आहे. एसआय राकेश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, मृत राजेशच्या भावाच्या तक्रारीच्या आधारावर चार लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.