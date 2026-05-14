Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Haryana Panipat In Laws Died By Suicide After Family Dispute Over Daughter In Short Clothes And Social Media Reels

सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

Haryana Crime News : दिल्लीच्या माॅडर्न सुनेची जीवनशैली हरियाणाच्या छोट्या गावात राहणाऱ्या सासू सासऱ्यांना कधीही पटली नाही. यावरुन कुटुंबात वाद होऊ लागले आणि शेवटी हतबल होऊन सासू सासऱ्यांनी स्वत:च आयुष्यचं संपवलं.

Updated On: May 14, 2026 | 03:00 PM
सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • हरियाणातील पानीपतमध्ये सुनेच्या जीवनशैलीवरून कुटुंबात सतत वाद होत असल्याचा आरोप आहे.
  • सासू-सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ सेवन केल्यानंतर दोघांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
  • पोलिसांनी सून आणि तिच्या कुटुंबीयांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
स्टायलिश कपडे घालून रिल बनवण्याची आवड अनेकांना आहे पण यामुळे कुणी आपलं आयुष्य संपवू शकतं यावर तुमचा विश्वास बसेल का? हरियाणात अशी घटना सत्यात घडून आली आहे ज्यात सुनेच्या जीवनशैलीला कंटाळून सासू-सासऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवून टाकलं. सांगितलं जात आहे की, सून लहान कपडे घालून रिल बनवायची जी गोष्ट तिच्या सासू-सासऱ्यांना कधीही पटली नाही. अनेक महिने कुटुंबात यावरुन वाद सुरु होता आणि अखेर कंटाळून दुःखी होऊन सासू सासऱ्यांनी स्वत:लाच संपवण्याचा निर्णय घेतला.

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

सदर घटना ही हरियाणातील पानीपत शहरातील नारा गावातून समोर येत आहे. राजेश (46) आणि सुमन (44) यांचा एकुतला एक मुलगा राजेश याचे दिल्लीच्या स्नेहासोबत लग्न झाले होते. सांगितले जात आहे की, इंस्टाग्रामवर स्नेहाच्या रिल्स पाहून आशीष तिच्या प्रेमात पडला आणि दोघांमध्ये संवाद सुरु झाला. पुढे जाऊन दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही कुटुंबाच्या सहमतीने जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांचा विवाहसोहळा पार पडला.

सुनेची माॅर्डन जीवनशैली सासू-सासऱ्यांना पटली नाही

स्नेहा ही लग्नाच्या आधीपासूनच एका माॅर्डन घरात राहिलेली होती, ज्यामुळे तिची जीवनशैली आणि राहणीमान गावात राहणाऱ्या तिच्या सासू-सासऱ्यांनी कधीच पटली नाही. सुनेचे लहान कपडे घालणे, रिल बनवणे आणि अधिकतर वेळ इंस्टाग्राम-फेसबुकवर घालवणे त्यांना आवडत नव्हते. सुरुवातीला त्यांनी यावर आक्षेप आणला नाही पण वेळेसोबतच त्यांनी तिला टोकण्यास सुरुवात केली. आता स्नेहाला देखील आपल्यात कुणी ढवळाढवळ केलेलं फार आवडतं नव्हतं ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये वाद होण्यास सुरुवात झाली. कुटुंबात वादाची ठिणकी पेटली होती आणि ही ठिणकी काही केल्या विझत नव्हती. वैयक्तिक वाद वाढले होते. स्नेहा राजेश आणि सुमनला मारहाण करत असल्याचाही आरोपही सासरच्या मंडळींनी केला आहे.

मुलगा घेत होता बायकोची बाजू

सासरच्या मंडळींनी सांगितलं की, राजेश वादात नेहमी पत्नी स्नेहाची बाजू घ्यायचा जी गोष्ट त्याच्या आईवडिलांना कधीच पटली नाही. याच पार्श्वभूमीवर, शनिवारी पुन्हा एकदा स्नेहा आणि सासू-सासऱ्यांमध्ये वाद झाला. आरोप केला जात आहे की, यानंतर राजेश आणि सुमन फार दुःखी झाले आणि त्यांनी सल्फा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर दोघांचीही प्रकृती ढासळली आणि त्यांना पानीपतच्या सिव्हिल हाॅस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. इथे पोहचताच सुमनला मृत घोषित करण्यात आलं तर राजेशचा रविवारी उपचारादरण्यान मृत्यू झाला.

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

पोलिसांनी तक्रार केली दाखल

रिपोर्टनुसार, मटालाैडा पोलिसांनी कुटुंबियांच्या तक्रारीच्या आधारावर चार लोकांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यासाठी आरोपी स्नेहा आणि यासहच तिचे आई, वडिल आणि बहिणीवरही खटला दाखल करण्यात आला आहे. एसआय राकेश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, मृत राजेशच्या भावाच्या तक्रारीच्या आधारावर चार लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

Web Title: Haryana panipat in laws died by suicide after family dispute over daughter in short clothes and social media reels

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या
1

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन
2

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ
3

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी
4

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM