Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Fake Military Documents Used To Trick Mumbai Company In Rs 2088585 Cyber Fraud Case

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

Updated On: May 24, 2026 | 10:23 AM IST
सारांश

Cyber Crime : भारतीय लष्कराचा अधिकारी आहे असं सांगत आणि बनावटी कादगपत्रे दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी कंपनीची २० लाखांहून अधिकची फसवणूक केली. आरोपी फरार असून पोलिस प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका छोट्याशा व्यवहारातून कंपनी मोठ्या आर्थिक जाळ्यात अडकली.
  • बनावट ओळख आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या मदतीने विश्वास संपादन करण्यात आला.
  • व्यवहारानंतर संशय वाढताच कंपनीने सायबर हेल्पलाइनकडे धाव घेतली.
सायबर घोटाळ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून अलिकडे मुंबईतून असेच एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. आरोपीने यात कंपनीची तब्बल 20,88,585 रुपयांची फसवणूक केल्याची माहिती आहे. काही अज्ञात सायबर गुन्हेगारांनी भारतीय सैन्याचा लोगो आणि खोट्या प्रमाणपत्रांचा वापर करत कंपनीचा विश्वास जिंकला आणि मग चतुराईने कंपनीकडून लाखोंचे पैसे लुटले. यासाठी प्रथम त्यांनी तक्रारदाराकडून ५ रुपये ट्रान्सफर करुन घेतले आणि मग कंपनीच्या खात्यातून आपल्या खात्यात 20.88 लाख जमा केली. सेंट्रल सायबर पोलिसांनी आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली असून पोलिस आरोपींचा तपास करत आहेत.

Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार समीर वायंगणकर (46) लोअर परेलमधील एका प्रायव्हेट कंपनीत अकाउंट एग्जीक्यूटिव पदावर कार्यरत आहे. माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला एक व्हाॅट्सॲप काॅल आला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःची ओळख भारतीय लष्कराच्या कलिना मिलिटरी कॅम्पमधील अधिकारी कुणाल चौधरी अशी केली. त्याने कंपनीकडून सैनिकांसाठी पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेत वापरली जाणारी रसायने खरेदी करण्याची ऑफर दिली.

तक्रारीनुसार, आरोपींनी भारतीय सेनाचा लोगो असलेले बनावट खरेदी आदेश, बनावट जीएसटी प्रमाणपत्रे आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या नावाने ई-मेल पाठवत कंपनीचा विश्वास संपादन केला. सुरुवातीला आरोपींनी कंपनीला टेस्ट पेमेंट म्हणून ५ रुपये पाठवायला सांगितले आणि यानंतर वेगवेगळी कारणे सांगून आरोपींनी कंपनीकडून वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करुन घेतले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार आरोपींनी तब्ब्ल 20.88 लाखांहून अधिकची रक्कम कंपनीकडून लुटली आहे.

Dhule Crime: धुळ्यात नात्याला काळिमा! लग्न लावून देत नसल्याच्या रागातून मुलानेच आईला जिवंत जाळलं

कंपनीच्या सांगण्यानुसार, जेव्हा रक्कम दिल्यानंतरही सामानाची सप्लाई प्रक्रिया सुरु झाली नाही तेव्हा त्यांना शंका येऊ लागली. त्यांनी माहितीसाठी गुगल सर्च केले ज्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघड झाले. गुगलवर आरोपींविरोधात अनेक प्रकरणे दिसत होती ज्यांना पाहून कंपनीला धक्का बसला. कंपनीने लगेच १९३० नंबरवर आपली तक्रार नोंदवून घेतली ज्यानंतर केंद्रीय सायबर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६(डी) आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करत आरोपींच्या शोधकार्याला सुरुवात केली. आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेतला जात आहे.

 

Web Title: Fake military documents used to trick mumbai company in rs 2088585 cyber fraud case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…
1

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू
2

Mumbai Crime: अंधेरीत धक्कादायक घटना! माझ्या पोटात खूप दुखतंय…; पतीच्या मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
3

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Twisha Sharma Case मध्ये ट्विस्ट; पती समर्थ सिंगबाबत कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश
4

Twisha Sharma Case मध्ये ट्विस्ट; पती समर्थ सिंगबाबत कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

May 24, 2026 | 10:23 AM
वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

May 24, 2026 | 10:20 AM
White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

May 24, 2026 | 10:14 AM
Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

May 24, 2026 | 10:06 AM
पोट साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे हे ड्रिंक, घरीच केरळातील फेमस कुलुक्की सरबत कसे बनवायचे ते जाणून घ्या

पोट साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे हे ड्रिंक, घरीच केरळातील फेमस कुलुक्की सरबत कसे बनवायचे ते जाणून घ्या

May 24, 2026 | 10:00 AM
Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

May 24, 2026 | 09:40 AM
मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

May 24, 2026 | 09:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM