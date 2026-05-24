Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार समीर वायंगणकर (46) लोअर परेलमधील एका प्रायव्हेट कंपनीत अकाउंट एग्जीक्यूटिव पदावर कार्यरत आहे. माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला एक व्हाॅट्सॲप काॅल आला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःची ओळख भारतीय लष्कराच्या कलिना मिलिटरी कॅम्पमधील अधिकारी कुणाल चौधरी अशी केली. त्याने कंपनीकडून सैनिकांसाठी पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेत वापरली जाणारी रसायने खरेदी करण्याची ऑफर दिली.
तक्रारीनुसार, आरोपींनी भारतीय सेनाचा लोगो असलेले बनावट खरेदी आदेश, बनावट जीएसटी प्रमाणपत्रे आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या नावाने ई-मेल पाठवत कंपनीचा विश्वास संपादन केला. सुरुवातीला आरोपींनी कंपनीला टेस्ट पेमेंट म्हणून ५ रुपये पाठवायला सांगितले आणि यानंतर वेगवेगळी कारणे सांगून आरोपींनी कंपनीकडून वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करुन घेतले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार आरोपींनी तब्ब्ल 20.88 लाखांहून अधिकची रक्कम कंपनीकडून लुटली आहे.
कंपनीच्या सांगण्यानुसार, जेव्हा रक्कम दिल्यानंतरही सामानाची सप्लाई प्रक्रिया सुरु झाली नाही तेव्हा त्यांना शंका येऊ लागली. त्यांनी माहितीसाठी गुगल सर्च केले ज्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघड झाले. गुगलवर आरोपींविरोधात अनेक प्रकरणे दिसत होती ज्यांना पाहून कंपनीला धक्का बसला. कंपनीने लगेच १९३० नंबरवर आपली तक्रार नोंदवून घेतली ज्यानंतर केंद्रीय सायबर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६(डी) आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करत आरोपींच्या शोधकार्याला सुरुवात केली. आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेतला जात आहे.