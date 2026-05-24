Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

काय नेमकं घडलं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव अमृ शेख असे आहे. पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार 18 वर्षीय पिढीत तरुणी ही घरकाम करते. 22 मे रोजी सकाळी सुमारे अकरा वाजण्याच्या सुमारास पीडित तरुणीला अडवून माझ्याशी विवाह कर अन्यथा तुला पळवून नेईल अशी धमकी दिली होती. यानंतर तरुणीचा हात ओढत तिचा विनयभंग देखील केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
गुन्हा दाखल
याप्रकरणी आता परळी शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कलम 74 व 78 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत असून पुन्हा एकदा महिलांच्या व मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
