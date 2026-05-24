Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

Updated On: May 24, 2026 | 09:26 AM IST
सारांश

बीड जिल्ह्यातील परळी येथे 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग केल्याची घटना समोर आली आहे. आरोपी अम्रु शेख याने “माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन” अशी धमकी देत तरुणीचा हात ओढून गैरवर्तन केल्याचा आरोप असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

  • तरुणीला विवाहासाठी धमकी देण्यात आली.
  • आरोपीने हात ओढत विनयभंग केल्याचा आरोप आहे.
  • परळी शहर पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला.
बीड : बीड जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. तू मेरे साथ शादी कर वरना भगाके ले जाऊंगा असे म्हणत पीडित तरुणीचा विनयभंग करण्यात आला. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलीस याप्रकरणी आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ही घटना बीड जिल्ह्यातील परळीत घडली.

काय नेमकं घडलं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव अमृ शेख असे आहे. पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार 18 वर्षीय पिढीत तरुणी ही घरकाम करते. 22 मे रोजी सकाळी सुमारे अकरा वाजण्याच्या सुमारास पीडित तरुणीला अडवून माझ्याशी विवाह कर अन्यथा तुला पळवून नेईल अशी धमकी दिली होती. यानंतर तरुणीचा हात ओढत तिचा विनयभंग देखील केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

गुन्हा दाखल

याप्रकरणी आता परळी शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कलम 74 व 78 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत असून पुन्हा एकदा महिलांच्या व मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील परळी शहरातील आपना चौक परिसरात घटना घडली.

  • Que: आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: आरोपीचे नाव अम्रु शेख आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला?

    Ans: भारतीय न्याय संहिता कलम 74 व 78 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

