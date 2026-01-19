Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….

अहेरी तालुक्यात बेपत्ता असलेल्या ४९ वर्षीय रवींद्र तंगडपल्लीवार यांचा मृतदेह जंगलात आढळला. शरीरावर गंभीर घाव, बोट छाटलेले असल्याने निर्घृण हत्येचा संशय. पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 12:54 PM
  • रविवारी दुपारपासून रवींद्र तंगडपल्लीवार बेपत्ता होते
  • आलापल्ली–सिरोंचा मार्गालगत जंगलात मृतदेह सापडला
  • डोके व शरीरावर गंभीर घाव, हाताचे बोट छाटलेले
गडचिरोली: गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली. अहेरीच्या जंगलात एका इसमाचा मृतदेह आढळून आला आहे. हत्या अतिशय क्रूर पद्धतीने करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. रवींद्र तंगडपल्लीवार (४९, रा. नागेपल्ली) ता. अहेरी असे त्यांचे नाव आहे. हे रविवार दुपार पासून बेपत्ता होते. अखेर त्यांचा शोध घेतला असता ते आलापल्ली ते सिरोंचा मार्गावर, नागमंदिराजवळील जंगलात त्यांचा मृतदेह सापडला. या घटनेने आलापल्ली-नागेपल्ली परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृतक रवींद्र तंगडपल्लीवार हे रविवारी दुपारी आर.डी. जमा करण्याचे काम करतात. त्यांनी कामानिमित्त प्रगती बँकेत जाणार असल्याचे सांगितले आणि ते घराबाहेर पडले. त्यांचा मोबाइल लवकरच स्विच ऑफ झाला. घरच्यांनी व मित्रमंडळींनी संपूर्ण सायंकाळ शोध घेतला, परंतु काहीच मिळेना. सोमवारी सकाळी आलापल्ली ते सिरोंचा (एनएच-३५३सी) मार्गावर पुन्हा शोधमोहीम चालू असताना, नागमंदिराजवळील जंगलात (राष्ट्रीय महामार्गापासून २०० मीटर अंतरावर) त्यांचा मृतदेह सापडला. आलापल्लीपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली.

हाताचे पूर्ण बोट छाटलेले…

पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असता पोलिसांना त्यांच्या एका हाताचे पूर्ण बोट छाटलेले आढळले. डोक्यावर आणि शरीरावर अत्यंत निर्घृण वार केल्याचे दिसून आले. ही हत्या तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला झाल्याचे स्पष्ट झाले. मृतदेहाजवळ दोन ग्लास आणि दारूची छोटी बाटलीही आढळली. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. रवींद्र तंगडपल्लीवार यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे.

पोलीस तपास सुरु

पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. हत्येचे कारण काय? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही आहे, पोलीस अज्ञात आरोपीचा शोध घेत असून पोलीस पुढील तपस करत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातून एक धक्कदायक घटना घडली आहे. पत्नीनेच प्रियकरासोबत मिळून आपल्या पतीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर ही हत्या अपघात वाटावी म्हणून त्यांनी मृतदेह पुलाखाली फेकला. मात्र पोलीस तपासात हा बनाव उलगडला. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. हत्या झालेल्या पतीचे नाव देवानंद सूर्यभान डोंगरवार असे आहे. तर आरोपीचे नाव रेखा उर्फ सोनी डोंगरवार आणि तिचा प्रियकर विश्वजीत सांगोळे असे आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्ती कोण ?

    Ans: रवींद्र तंगडपल्लीवार (वय ४९), रा. नागेपल्ली, ता. अहेरी.

  • Que: मृतदेह कुठे आढळून आला?

    Ans: आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाजवळ नागमंदिर परिसरातील जंगलात.

  • Que: हत्या असल्याचा संशय का?

    Ans: शरीरावर क्रूर घाव, बोट छाटलेले आणि तीक्ष्ण हत्याराने वार केल्याचे स्पष्ट पुरावे आढळले.

