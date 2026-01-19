Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • When Questioned About The Molestation Of A Minor Girl A Mob Launched A Deadly Attack On The Family

Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

परभणीच्या हमदापूरमध्ये दहावीतील अल्पवयीन मुलीची छेडछाड केल्याचा जाब विचारल्याने आरोपीने साथीदारांसह कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला केला. 8 जण जखमी; 16 आरोपींवर अ‍ॅट्रॉसिटीसह 21 कलमे, गावात तणाव.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:55 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग; वडिलांनी जाब विचारल्याने संतप्त टोळक्याचा हल्ला
  • काठी, दगड व हातांनी मारहाण; मुलीसह 8 जण गंभीर जखमी
  • 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्ट व अन्य 21 कलमे; गावात मोठा पोलीस बंदोबस्त
परभणी: परभणी जिल्ह्यात मानवत तालुक्यातील हमदापूर गावात महिलांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एका अल्पवयीन मुलीची छेड काढल्यावरून तिच्या वडिलांनी आरोपीच्या घरी जाऊन जाब विचारला. मात्र याच गोष्टीचा राग मनात धरून संबंधित तरुणाने गावातील आपल्या साथीदारांसह मुलीच्या कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कदायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी १६ जणांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

“माझ्यासोबत चल”…

या प्रकरणातील अल्पवयीन पीडित मुलगी ही दहावीचा शिक्षण घेत आहे. सुदर्शन शिंदे असे आरोपीचे नाव आहे. सुदर्शन शिंदे या तरुणाने पीडितेच्या हात धरून
“माझ्यासोबत चल” असे म्हणत तिचा विनयभंग केला. घाबरलेल्या मुलींने ही बाब घरी सांगितली. तिच्या वडिलांनी जाब विचारण्याचा ठरवलं. तिचे वडील आरोपीच्या घरी जाऊन जाब विचारला. मात्र या जाब विचारण्यालाच आव्हान मानत सुदर्शन शिंदे गावातील सुमारे 15 जणांना एकत्र करून मुलीच्या घरात शिरला.

Uttar Pradesh Crime: क्रूरतेचा कळस! लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या, मृतदेह जाळला, हाडं लोखंडी पेटीत भरुन पत्नीच्या घरी पाठवली

काठी, दगड आणि हाताने बेदम मारहाण

या १५ जणांच्या टोळीने जातीवाचक शिवीगाळ करत पीडित अल्पवयीन मुलीची काठी, दगड आणि हाताने बेदम मारहाण केली. हल्ल्यात मुलीसह तिच्या कुटुंबातील आठ जण गंभीर जखमी झाले. जखमींना तात्काळ परभणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे.

१६ जणांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल

या प्रकरणी विद्यार्थिनीच्या फिर्यादीवरून सुदर्शन शिंदे याच्यासह एकूण 16 जणांविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्ट) तसेच इतर 21 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेनेनंतर हमदापूर गावात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दिवाळीच्या रात्री वृद्ध दांपत्याची लूट अन् तरुणाचा खून; आरोपी अखेर गजाआड

दिवाळीच्या सुमारास परभणी येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली होती. एका तरुणाचा खून करून वृद्ध दाम्पत्याला लुटल्याचा प्रकार समोर आला होता. आता खुनी दरोडेखोर टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बाबुराव उर्फ बाबुशा सावळा पवार (वय ६०, रा. जालना) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याने आपल्या दोन साथीदारांसह वालूर झरी आणि पार्डी येथील गुन्ह्यांचीही कबुली दिली आहे.

Goa Crime: गोव्यात सिरीयल किलरचा थरार! 15 महिलांना मोक्ष दिल्याची धक्कादायक कबुली, दोन हत्याकांड उघड

 

 

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यातील हमदापूर गावात.

  • Que: किती आरोपींवर गुन्हा दाखल?

    Ans: एकूण 16 जणांवर.

  • Que: कोणते कायदे लागू?

    Ans: अ‍ॅट्रॉसिटी ॲक्टसह भारतीय दंड संहितेतील 21 कलमे.

Published On: Jan 19, 2026 | 11:55 AM

