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इमरान हाश्मीच्या ‘Awarapan 2’चं पहिलं गाणं ‘जुनून’ प्रदर्शित, अभिजीत सावंतच्या आवाजाने जिंकली चाहत्यांची मनं

Updated On: Jul 07, 2026 | 12:59 PM IST
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सारांश

इमरान हाश्मीच्या 'आवारापन २' चित्रपटातील पहिलं गाणं 'जुनून' रिलीज झालं आहे. अभिजीत सावंतचा आवाज, मिथूनचं संगीत आणि दिशा पटानीची झलक चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली आहे.

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

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विस्तार

अभिनेता इमरान हाश्मीच्या बहुप्रतीक्षित ‘आवारापन २’ चित्रपटाची चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. चित्रपटाच्या घोषणेनंतर आणि टीझर रिलीज झाल्यानंतर आता निर्मात्यांनी या सिनेमातील पहिलं गाणं ‘जुनून’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आणलं आहे. गाणं प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, चाहत्यांकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

स्पेशल फिल्म्सने नुकताच ‘आवारापन २’चा टीझर रिलीज करून चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली होती. त्यानंतर आता चित्रपटातील पहिलं गाणं ‘जुनून’ रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्याला अभिजीत सावंत यांनी आवाज दिला असून, संगीतकार मिथून यांनी सुरेल संगीत दिलं आहे. गीतकार शाहिद कादरी यांनी या गाण्याचे बोल लिहिले आहेत. भावपूर्ण शब्द, संगीत आणि अभिजीत सावंत यांच्या दमदार गायकीमुळे हे गाणं प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहे.

या गाण्यात इमरान हाश्मी, दिशा पटानी आणि श्रेया सरन यांची खास झलक पाहायला मिळते. इमरानने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हे गाणं शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, “इस आवारापन के जुनून में होना है.” या पोस्टलाही चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.


‘आवारापन २’मध्ये इमरान हाश्मीसोबत अभिनेत्री दिशा पटानी महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तर ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांचीही दमदार झलक टीझरमध्ये पाहायला मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, त्या या चित्रपटात खलनायिकेच्या भूमिकेत दिसणार असून, त्यांच्या नव्या अवताराने चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

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नितीन कक्कर दिग्दर्शित ‘आवारापन २’ हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. टीझरनंतर आता पहिल्या गाण्यालाही प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, हा चित्रपट वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: Emraan hashmis awarapan 2 first song junoon released abhijeet sawants soulful voice wins fans hearts

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Published On: Jul 07, 2026 | 12:59 PM

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