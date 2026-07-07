Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृत्यूचे तांडव! भूंकपामुळे 3,500 हून अधिक मृत्यूमुखी; हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली 

Hormuz Ship Attack : होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव! दोन जहाजांवर भीषण मिसाइल हल्ला; अमेरिकेचा थेट इराणवर आरोप
मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या नैसर्गिक दुर्घटनेत आतापर्यंत तब्बल ३,५३५ लोकांचा बळी गेला आहे. १६,७४० हून अधिक लोक जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत.
१७, ८५४ नागरिक बेघर झाले आहेत. या नागरिकांसाठी तात्पुरता निवारा केंद्र उभारण्यात आली आहे. व्हेनेझुएला सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ८६ हजाराहून अधिक लोकांपर्यंत आपत्कालीन मदत पोहोचवण्यात आली आहे.
भूकंपामुळे व्हेनेझुएलातील हजारो इमारती जमिनदोस्त झाल्या असून लोक मलब्यांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकेल आहेत. सध्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढण्याचे कार्य सुरु आहे.
२९,५०० हून अधिक बचाव कर्मचारी, परदेशी तज्ज्ञ बचाव मोहिमेत उतरले आहेत. आतापर्यंत ६,४६२ लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. परंतु अनेक भागांमध्ये मोहिम सुरुच आहे.
या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशात सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. पीडीतांच्या मतदीसाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करेल असे त्यांनी म्हटले.
या दुर्घटनेचा फटका स्थानिकांनाच नव्हे, तर परदेशी नागरिकांनीह बसाल आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ७१ पोर्तुगीज नागरिकांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये ११ मुलांचाही समावेश आहे. या घटनेवर पोर्तुगालनेही शोक व्यक्त केला आहे.
भूकंपानंतर सततच्या आफ्टरशॉकमुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. आतापर्यंत ८९० आफ्टरशॉक्स नोंदवण्यात आले असून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बचाव पथके ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करत आहे. परंतु मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृतांचा आकडा २,६०० च्या पार ; सततच्या ‘आफ्टरशॉक्स’मुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण