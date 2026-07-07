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Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृत्यूचे तांडव! भूंकपामुळे 3,500 हून अधिक मृत्यूमुखी; हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली 

Updated On: Jul 07, 2026 | 12:29 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake Update : भूकंपाच्या १२ दिवसानंतरही व्हेनेझुएलातील परिस्थिती अजूनही अत्यंत गंभीर आहे. मृतांचा आकडा ३,००० पार पोहोचला असून अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृत्यूचे तांडव! भूंकपामुळे 3,500 हून अधिक मृत्यूमुखी; हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • व्हेनेझुएलात मृत्यूचे थैमान
  • आतापर्यंत 3,500 हून अधिक मृत्यूमुखी
  • हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : दक्षिण अमेरिकेतील शहर व्हेनेझुएलात २४ जून रोजी झालेल्या दोन शक्तिशाली भूकंपानंतर परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. मृतांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. अनेक लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हजारो लोक जखमी आणि बेघर झाले आहेत. देशात सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर करण्यात आला आहे.

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मृतांचा आकडा ३,००० पार

मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या नैसर्गिक दुर्घटनेत आतापर्यंत तब्बल ३,५३५ लोकांचा बळी गेला आहे. १६,७४० हून अधिक लोक जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत.

१७, ८५४ नागरिक बेघर झाले आहेत. या नागरिकांसाठी तात्पुरता निवारा केंद्र उभारण्यात आली आहे. व्हेनेझुएला सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ८६ हजाराहून अधिक लोकांपर्यंत आपत्कालीन मदत पोहोचवण्यात आली आहे.

बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु

भूकंपामुळे व्हेनेझुएलातील हजारो इमारती जमिनदोस्त झाल्या असून लोक मलब्यांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकेल आहेत. सध्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढण्याचे कार्य सुरु आहे.

२९,५०० हून अधिक बचाव कर्मचारी, परदेशी तज्ज्ञ बचाव मोहिमेत उतरले आहेत. आतापर्यंत ६,४६२ लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. परंतु अनेक भागांमध्ये मोहिम सुरुच आहे.

सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक

या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशात सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. पीडीतांच्या मतदीसाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करेल असे त्यांनी म्हटले.

परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू

या दुर्घटनेचा फटका स्थानिकांनाच नव्हे, तर परदेशी नागरिकांनीह बसाल आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ७१ पोर्तुगीज नागरिकांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये ११ मुलांचाही समावेश आहे. या घटनेवर पोर्तुगालनेही शोक व्यक्त केला आहे.

ऑफ्टरशॉकमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर

भूकंपानंतर सततच्या आफ्टरशॉकमुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. आतापर्यंत ८९० आफ्टरशॉक्स नोंदवण्यात आले असून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बचाव पथके ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करत आहे. परंतु मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृतांचा आकडा २,६०० च्या पार ; सततच्या ‘आफ्टरशॉक्स’मुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Web Title: Venezuela earthquake death toll crosses 3500 thousands trapped under rubble

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Published On: Jul 07, 2026 | 12:27 PM

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