Fifa World Cup 2026: बेल्जियमची दमदार खेळी! अमेरिकेला 4-1 ने लोळवत Quarter Final मध्ये धमाकेदार एंट्री

पहिल्या हाफमध्ये डी केटेलेअरने बेल्जियमसाठी दोन गोल केले
USA Vs BELGIUM FIFA WORLD CUP HIGHLIGHTS#FIFAWORLDCUP #USABEL pic.twitter.com/dJ6YQmn8A3 — 𝐓𝐡𝐞𝐅𝐨𝐨𝐭𝐲𝐇𝐢𝐯𝐞 𝐓 (@FootyHiveXtra) July 7, 2026
सामना सुरू होताच बेल्जियमने आक्रमण केले आणि ९ व्या मिनिटाला चार्ल्स डी केटेलेअरने गोल करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर, ३१ व्या मिनिटाला अमेरिकेच्या मलिक टिलमनने गोल करून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. तथापि, अमेरिकेचा आनंद फक्त दोन मिनिटेच टिकला, कारण ३३ व्या मिनिटाला डी केटेलेअरने आपला दुसरा गोल करून बेल्जियमला पुन्हा आघाडी मिळवून दिली.
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दुसऱ्या हाफमध्येही बेल्जियमने दोन गोल केले
दुसऱ्या हाफमध्येही बेल्जियमने आपले वर्चस्व कायम ठेवले. ५७ व्या मिनिटाला हान्स व्हॅनाकेनने संघाचा तिसरा गोल केला. या गोलने अमेरिकेच्या पुनरागमनाच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आणल्या. त्यानंतर रोमेलू लुकाकूने शेवटच्या मिनिटात (इंज्युरी टाईमच्या ९०+३ मिनिटांत) चौथा गोल करून बेल्जियमला ४-१ असा दणदणीत विजय मिळवून दिला. या विजयासह बेल्जियमने यजमान अमेरिकेला विश्वचषकातून बाहेर काढले.
या सामन्यासाठी फोलारिन बालोगुनवरील बंदी उठवण्यात आली
या सामन्यात अमेरिकन संघासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे प्रमुख खेळाडू फोलारिन बालोगुनचे संघात पुनरागमन झाले. रेड कार्ड मिळाल्यामुळे त्याच्यावर एका सामन्याची बंदी घालण्यात आली होती, परंतु फिफाने एका वादग्रस्त निर्णयात त्याची बंदी उठवली. असे असूनही, अमेरिकन संघ आपल्याच देशात अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकला नाही. विशेषतः बेल्जियमने अमेरिकन बचावपटूंच्या चुकांचा पुरेपूर फायदा घेतला. आता बेल्जियमचा सामना उपांत्यपूर्व फेरीत स्पेनशी होईल, ज्यांनी त्यांच्या मागील सामन्यात (१६ संघांच्या फेरीत) पोर्तुगालला १-० ने पराभूत केले होते. पोर्तुगाल या विश्वचषकात १६ संघांच्या फेरीतच बाहेर पडला होता.
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