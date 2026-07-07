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राज्यात चाललंय काय? प्रतापनगरात चौघांचा सशस्त्र दरोडा; दाम्पत्याला चाकूचा धाक दाखवला अन्…

Updated On: Jul 07, 2026 | 12:35 PM IST
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सारांश

प्रतापनगर परिसरातील एका व्यावसायिकाच्या बंगल्यात घुसलेल्या चार मास्कधारी दरोडेखोरांनी दाम्पत्याला चाकूचा धाक दाखवत रोख रक्कम, सोने-चांदीचे दागिने असा सुमारे ४ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला आहे.

राज्यात चाललंय काय? प्रतापनगरात चौघांचा सशस्त्र दरोडा; दाम्पत्याला चाकूचा धाक दाखवला अन्...

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : प्रतापनगर परिसरातील एका व्यावसायिकाच्या बंगल्यात घुसलेल्या चार मास्कधारी दरोडेखोरांनी दाम्पत्याला चाकूचा धाक दाखवत रोख रक्कम, सोने-चांदीचे दागिने असा सुमारे ४ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला आहे. विशेष म्हणजे दरोडेखोरांनी पोलिसात तक्रार केल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली. ही घटना ६ जुलै रोजी पहाटे ३.१५ वाजेच्या सुमारास घडली आहे. या प्रकरणी मास्कधारी दरोडेखोरांविरोधात उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

या प्रकरणात संजय रामकिशन लाहोटी (बंगला क्रं.४, प्रतापनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, फिर्यादी यांचा सिल्कमिल कॉलनी येथे टायर रिमोर्डचा व्यवसाय आहे. तर त्यांच्या पत्नी या समर्थनगरातील एका हॉस्पीटील मध्ये डॉक्टर आहेत. सोमवारी पहाटे सुमारे ३.१५ वाजता दोघेही झोपेत असताना चार दरोडेखोर अचानक त्यांच्या बेडरूममध्ये घुसले. दरोडेखोरांनी त्यांच्या तोंडावर हात ठेवत त्यांना जागे केले. चेहऱ्यावर काळे मास्क आणि हातात ग्लोज घातलेल्या आरोपींपैकी एकाच्या हातात टॉर्च व लाठी, तिघांच्या हातात चाकू, तर एकाकडे हातोडा होता. दरोडेखोरांनी प्रथम लाहोटी दाम्पत्याचे तीन मोबाइल ताब्यात घेतले. त्यातील सिमकार्ड काढून मोबाइल घरातच ठेवले. एकाने लाहोटी यांच्या पोटाला चाकू लावत रोख रक्कम व दागिने कुठे आहेत, अशी विचारणा केली. कपाटाच्या चाव्या घेत दरोडेखोरांनी कपाट उघडून तीन लाखांची रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने असा सुमारे ४ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पिशवीत भरला.

मागील दरवाजा फोडून प्रवेश

दरोडा टाकल्यानंतर आरोपी घराच्या मागील बाजूने पसार झाले. घराच्या मागील दरवाजाचा कडी-कोंडा तोडून दरोडेखोरांनी घरात प्रवेश केल्याचे निदर्शनास आले. पोलिसांत तक्रार केली तर सोडणार नाही, आम्ही याच परिसरात राहतो, अशी धमकी त्या चौघांनी दिली.

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गुन्हा दाखल

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकरणात उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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Web Title: Thieves robbed a couple in pratapnagar by threatening them with a knife

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Published On: Jul 07, 2026 | 12:35 PM

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