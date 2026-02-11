Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Ghaziabad 3 Girls Death Case Cctv Cameras Reveal Deep Secrets Of Father Marrige

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूच्या प्रकरणात आतापर्यंत अनेक खुलासे झाले आहेत. इमारतीच्या लिफ्टच्या डीव्हीआरमध्ये सर्व काही कैद झाले आहे आणि यातून एक मोठा खुलासा समोर आला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:40 PM
लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

Follow Us:
Follow Us:

गाझियाबादच्या भारत सिटी सोसायटीमधील तीन बहिणींच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. पोलिसांच्या तपासात मुलींचे वडील चेतन गुर्जर यांच्याबद्दल नवीन माहिती समोर येत आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चेतनने तीन वेळा लग्न केले आहे आणि त्याच्या तीन बायका (सुजाता, हिना आणि टीना). त्याला त्याची पहिली पत्नी सुजाता हिच्यापासून एक मुलगा आणि एक मुलगी निशिका आहे. त्याला त्याची दुसरी पत्नी हिना हिच्यापासून प्राची आणि पाखी या दोन मुली आहेत. त्याला त्याची तिसरी पत्नी टीना हिच्यापासून ४ वर्षांची मुलगी देबू आहे.

२०१५ मधील लिव्ह-इन प्रकरण आणि संशयास्पद मृत्यू

चेतनचा इतिहास केवळ तीन लग्नांपुरता मर्यादित नाही. पोलिसांना असे आढळून आले आहे की, २०१५ मध्ये तो गाझियाबादमधील साहिबाबाद (राजेंद्र नगर कॉलनी) येथे दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होता. त्यादरम्यान, महिलेचा त्यांच्या फ्लॅटच्या छतावरून पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीच्या तपासात ती आत्महत्या असल्याचे म्हटले असले तरी, सध्याच्या घडामोडींनंतर, पोलिस आता चेतनच्या मागील नोंदी पुन्हा तपासत आहेत. डीसीपी ट्रान्स हिंडन यांच्या देखरेखीखाली सुरू असलेला तपास आता जवळजवळ पूर्ण झाला आहे. पोलिस हे आत्महत्येचे प्रकरण मानत आहेत आणि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुटुंबाला या प्रकरणात क्लीन चिट देण्यात येत आहे.

मोठी बातमी! ‘या’ राज्यात दहशत; प्रतिष्ठित शाळांना Bomb ने उडवण्याची धमकी अन्…

सीसीटीव्हीमधून धक्कादायक खुलासे

सोसायटीच्या लिफ्टमध्ये बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीने एक मोठा खुलासा झाला आहे. हे कॅमेरे अनेक गुपिते उलगडू शकतात. पोलिसांनी डीव्हीआर जप्त केला असून लिफ्टमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने अपघाताच्या वेळी सर्व हालचाली रेकॉर्ड केल्या. अहवालानुसार, मुली पडल्यानंतर त्यांचे वडील चेतन, त्यांची मोठी पत्नी सुजाता, त्यांची दुसरी पत्नी हिना आणि टीना नवव्या मजल्यावरून त्याच लिफ्टमध्ये खाली आले. ज्या वेळी मुली बाल्कनीतून पडल्या आणि त्यांचा मृत्यू झाला, त्या वेळी वडील त्यांच्या पत्नींसह लिफ्टने तळमजल्यावर गेले आणि नंतर बाहेर पडले.

खाली तिन्ही मुलींचे विद्रूप मृतदेह पडले होते. चेतन, सुजाता आणि टीना लिफ्टमध्ये भांडण सुरु होते. यादरम्यान, त्यांच्यापैकी कोणीही लिफ्टचे बटण दाबू शकले नाही आणि लिफ्ट ९व्या मजल्यावर थांबली. काही वेळाने, चेतनने लिफ्टचे बटण दाबले. यावेळी लिफ्टमध्ये जे घडले ते धक्कादायक होते. तिघेही वाद घालत असताना टीनाने अचानक सुजाताला थप्पड मारली. चेतनने रागाने हात वर केला आणि दोघांनाही मारण्याची धमकी दिली. त्याचे हावभाव असे सूचित करत होते की तो त्यांना गप्प राहण्यास सांगत आहे.

डीव्हीआरमध्ये सर्वकाही रेकॉर्ड केले आहे.

यानंतर तिघेही लिफ्टमधून मुली पडलेल्या जमिनीवर उतरतात. लिफ्टच्या या घटनेत अनेक प्रश्नांची उत्तरे आहेत. चेतन आणि त्याच्या पत्नींमध्ये भांडण का झाले? अपघातापूर्वी चेतनच्या अपार्टमेंटमध्ये असे काही घडले होते का ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली? पोलिस डीव्हीआर जप्त करण्याबद्दल बोलत आहेत, परंतु त्यावर काय रेकॉर्ड आहे याबद्दल ते मौन बाळगत आहेत.

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

Web Title: Ghaziabad 3 girls death case cctv cameras reveal deep secrets of father marrige

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…
1

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: “तू कोणाशी बोलतोस?” संशयातून वाद वाढला; पतीने उचललं टोकाचं पाऊल, लॉजवर गेला अन्…
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: “तू कोणाशी बोलतोस?” संशयातून वाद वाढला; पतीने उचललं टोकाचं पाऊल, लॉजवर गेला अन्…

Navi Mumbai Crime: हवालदाराने केली तरुणाची हत्या; नंतर मृतदेह पुरण्यासाठी केला 191 किलोमीटरचा थरारक प्रवास आणि…; कारण काय?
3

Navi Mumbai Crime: हवालदाराने केली तरुणाची हत्या; नंतर मृतदेह पुरण्यासाठी केला 191 किलोमीटरचा थरारक प्रवास आणि…; कारण काय?

Mumbai News: भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?
4

Mumbai News: भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

Feb 11, 2026 | 05:40 PM
‘द 50’मधून निक्की तांबोळी आऊट, शोमध्ये मोठा ट्विस्ट; एलिमिनेशनने फॅन्सना धक्का

‘द 50’मधून निक्की तांबोळी आऊट, शोमध्ये मोठा ट्विस्ट; एलिमिनेशनने फॅन्सना धक्का

Feb 11, 2026 | 05:40 PM
T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेला मोठा झटका! टी२० विश्वचषकातून वानिंदू हसरंगा बाहेर, ‘या’ खेळाडूची लागली वर्णी 

T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेला मोठा झटका! टी२० विश्वचषकातून वानिंदू हसरंगा बाहेर, ‘या’ खेळाडूची लागली वर्णी 

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती

सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती

Feb 11, 2026 | 05:37 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Pune News: येरावड्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात! मैदानावर भंगाराचे साम्राज्य, प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

Pune News: येरावड्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात! मैदानावर भंगाराचे साम्राज्य, प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

Feb 11, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM