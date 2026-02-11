लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

गाझियाबादच्या भारत सिटी सोसायटीमधील तीन बहिणींच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. पोलिसांच्या तपासात मुलींचे वडील चेतन गुर्जर यांच्याबद्दल नवीन माहिती समोर येत आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चेतनने तीन वेळा लग्न केले आहे आणि त्याच्या तीन बायका (सुजाता, हिना आणि टीना). त्याला त्याची पहिली पत्नी सुजाता हिच्यापासून एक मुलगा आणि एक मुलगी निशिका आहे. त्याला त्याची दुसरी पत्नी हिना हिच्यापासून प्राची आणि पाखी या दोन मुली आहेत. त्याला त्याची तिसरी पत्नी टीना हिच्यापासून ४ वर्षांची मुलगी देबू आहे.
चेतनचा इतिहास केवळ तीन लग्नांपुरता मर्यादित नाही. पोलिसांना असे आढळून आले आहे की, २०१५ मध्ये तो गाझियाबादमधील साहिबाबाद (राजेंद्र नगर कॉलनी) येथे दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होता. त्यादरम्यान, महिलेचा त्यांच्या फ्लॅटच्या छतावरून पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीच्या तपासात ती आत्महत्या असल्याचे म्हटले असले तरी, सध्याच्या घडामोडींनंतर, पोलिस आता चेतनच्या मागील नोंदी पुन्हा तपासत आहेत. डीसीपी ट्रान्स हिंडन यांच्या देखरेखीखाली सुरू असलेला तपास आता जवळजवळ पूर्ण झाला आहे. पोलिस हे आत्महत्येचे प्रकरण मानत आहेत आणि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुटुंबाला या प्रकरणात क्लीन चिट देण्यात येत आहे.
सोसायटीच्या लिफ्टमध्ये बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीने एक मोठा खुलासा झाला आहे. हे कॅमेरे अनेक गुपिते उलगडू शकतात. पोलिसांनी डीव्हीआर जप्त केला असून लिफ्टमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने अपघाताच्या वेळी सर्व हालचाली रेकॉर्ड केल्या. अहवालानुसार, मुली पडल्यानंतर त्यांचे वडील चेतन, त्यांची मोठी पत्नी सुजाता, त्यांची दुसरी पत्नी हिना आणि टीना नवव्या मजल्यावरून त्याच लिफ्टमध्ये खाली आले. ज्या वेळी मुली बाल्कनीतून पडल्या आणि त्यांचा मृत्यू झाला, त्या वेळी वडील त्यांच्या पत्नींसह लिफ्टने तळमजल्यावर गेले आणि नंतर बाहेर पडले.
खाली तिन्ही मुलींचे विद्रूप मृतदेह पडले होते. चेतन, सुजाता आणि टीना लिफ्टमध्ये भांडण सुरु होते. यादरम्यान, त्यांच्यापैकी कोणीही लिफ्टचे बटण दाबू शकले नाही आणि लिफ्ट ९व्या मजल्यावर थांबली. काही वेळाने, चेतनने लिफ्टचे बटण दाबले. यावेळी लिफ्टमध्ये जे घडले ते धक्कादायक होते. तिघेही वाद घालत असताना टीनाने अचानक सुजाताला थप्पड मारली. चेतनने रागाने हात वर केला आणि दोघांनाही मारण्याची धमकी दिली. त्याचे हावभाव असे सूचित करत होते की तो त्यांना गप्प राहण्यास सांगत आहे.
यानंतर तिघेही लिफ्टमधून मुली पडलेल्या जमिनीवर उतरतात. लिफ्टच्या या घटनेत अनेक प्रश्नांची उत्तरे आहेत. चेतन आणि त्याच्या पत्नींमध्ये भांडण का झाले? अपघातापूर्वी चेतनच्या अपार्टमेंटमध्ये असे काही घडले होते का ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली? पोलिस डीव्हीआर जप्त करण्याबद्दल बोलत आहेत, परंतु त्यावर काय रेकॉर्ड आहे याबद्दल ते मौन बाळगत आहेत.