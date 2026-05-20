Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

Crime News : हैवानियतची परिसीमा गाठली! काकाच्या लग्नाला गेलेल्या किशोरीसोबत गावी असं काही घडलं ज्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवली. लग्नाला नकार दिला म्हणून सनकी आशिकने तिला बेदम मारहाण करत तिचे प्रायव्हेट पार्ट्स तोंडाने कापले.

Updated On: May 20, 2026 | 09:42 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उत्तर प्रदेशातील एका गावात अल्पवयीन मुलीसोबत घडलेल्या धक्कादायक घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
  • लग्न समारंभादरम्यान घडलेल्या या प्रकारानंतर पीडितेला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
  • पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
उत्तर प्रदेशच्या हरदोई येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे जिने हैवानियतची नवी परिसिमा गाठली. प्रेम हे दोन्ही पक्षांकडून केलं जातं असेल तर त्याचा शेवट गोड होतो पण हेच प्रेम एकतर्फी असेल तर प्रेमात वेडे झालेले काय करतील ते सांगता येत नाही. या प्रकरणातही असंच काहीस घडलं. माहितीनुसार, किशोरी नावाची मुलगी दिल्लीत आपल्या बहिणीसोबत राहत होती. ३ मे रोजी ती आपल्या काकाच्या लग्नासाठी गावी गेली आणि पण इथेच तिच्यासोबत आयुष्यातली सर्वात वाईट घटना घडली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना बेनीगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. १७ वर्षांची किशोरी ११ मे च्या रात्री लग्नाच्या कार्यक्रमात सामील झाली होती. यावेळी तिची आईदेखील तिच्यासोबत उपस्थित होती. याच रात्री अतुल नावाच्या युवकाने जबरदस्तीने तिला गावाच्या बाहेर नेले आणि रश्शीने त्याने किशोरीला झाडाला बांधले.

किशोरीने दिलेल्या जबाबनुसार, अतुल बऱ्याच काळापासून त्याचे लग्नाचे प्रपोजल स्वीकारण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत होता. किशोरी जी फक्त १७ वर्षांची आहे ती प्रत्येकवेळी त्याच्या या प्रस्तवाला नकार देत राहिली. याच कारणामुळे आरोपी तिच्यावर भडकला आणि रात्रीच्या अंधारात त्याने थरारक गुन्ह्याला अंजाम दिला. किशोरीने सांगितले की, आरोपीने तिला काठी आणि लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. एवढं करुनही जेव्हा त्याच मन भरलं नाही तेव्हा त्याने तिच्या दोन्ही स्तनांना आपल्या तोंडाने चावलं.

या घटनेनंतर किशोरीच्या शरीरातून रक्ताच्या धारा निघू लागल्या आणि काही वेळातच ती बेशुद्ध पडली. यानंतर आरोपीने तिला त्याच अवस्थेत ठेवून तिथून पळ काढला. या घटनेमुळे पोलिस प्रशासनात खळबळ उडाली असून पोलिसांच्या शोधकार्यानंतर आरोपी अतुलला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी किशोरीला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवले असून रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. घटनेची गंभीरता पाहता आरोपीवर कठोर कारवाई होण्याची आशा आहे.

 

 

Published On: May 20, 2026 | 09:42 AM

