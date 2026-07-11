Jalna Crime News: भररस्त्यात बस अडवून तरुणीला ओढण्याचा प्रयत्न; विरोध करणाऱ्या चालकाला बेदम मारहाण, घटना CCTV मध्ये कैद!

काय नेमकं घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जालना शहरातील औद्योगिक परिसरातून एक खासगी ट्रॅव्हल्सची बस प्रवाशांना घेऊन जात होती. याचवेळी एका तरुणाने अचानक बस अडवून थेट आत प्रवेश केला. बसमध्ये बसलेल्या एका तरुणीला त्याने जबरदस्तीने खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे बसमधील प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. बस चालकाने आरोपीला याबाबत जाब विचारत तरुणीला सोडण्यास सांगितले. मात्र, याचा राग आल्याने आरोपीने चालकाला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. हा संपूर्ण प्रकार बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तसेच चालकाच्या मोबाईलमध्ये कैद झाला असून, त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
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गुन्हा दाखल
या संपूर्ण घटनेची तक्रार पोलिसांत नोंदवण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या आधारे बदनापूर पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. भररस्त्यात एका तरुणीची छेड काढत चालकाला मारहाण करणाऱ्या या गुंडाला लवकरात लवकर अटक करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता प्रवासी आणि नागरिकांमधून केली जात आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
‘त्या मला मारून टाकतील’ भीती ठरली खरी? पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून वडिलांची केली हत्या
जालना येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली. पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून आपल्या वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार कौटुंबिक वादातून घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना जाफराबाद तालुक्यातील टाकळी येथे घडली. या प्रकरणी मृतकाच्या सावत्र भावाने पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी पत्नीसह चार मुलींविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.
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Ans: जालना शहरातील औद्योगिक परिसरात ही घटना घडली.
Ans: आरोपीने खासगी बस अडवून बसमध्ये घुसत एका तरुणीला जबरदस्ती खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला आणि विरोध करणाऱ्या चालकाला मारहाण केली.
Ans: बदनापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.