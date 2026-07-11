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Jalna Crime News: भररस्त्यात बस अडवून तरुणीला ओढण्याचा प्रयत्न; विरोध करणाऱ्या चालकाला बेदम मारहाण, घटना CCTV मध्ये कैद!

Updated On: Jul 11, 2026 | 03:02 PM IST
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सारांश

जालना जिल्ह्यातील औद्योगिक परिसरात एका तरुणाने भररस्त्यात खासगी बस अडवून प्रवासी तरुणीला जबरदस्ती खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. विरोध करणाऱ्या बस चालकाला त्याने मारहाण केली. संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बदनापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • जालन्यात खासगी बस अडवून तरुणीला जबरदस्ती खाली उतरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
  • विरोध करणाऱ्या बस चालकाला आरोपीने शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली; घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली.
  • बदनापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
जालना: जालना जिल्ह्यात भरदिवसा घडलेल्या एका धक्कादायक प्रकाराने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. औद्योगिक परिसरातून जात असलेल्या एका खासगी बसमध्ये घुसून एका तरुणाने प्रवासी तरुणीला जबरदस्ती खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराला बस चालकाने विरोध करताच आरोपीने त्यालाही बेदम मारहाण केली. हा संपूर्ण प्रकार बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून बदनापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

काय नेमकं घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जालना शहरातील औद्योगिक परिसरातून एक खासगी ट्रॅव्हल्सची बस प्रवाशांना घेऊन जात होती. याचवेळी एका तरुणाने अचानक बस अडवून थेट आत प्रवेश केला. बसमध्ये बसलेल्या एका तरुणीला त्याने जबरदस्तीने खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे बसमधील प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. बस चालकाने आरोपीला याबाबत जाब विचारत तरुणीला सोडण्यास सांगितले. मात्र, याचा राग आल्याने आरोपीने चालकाला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. हा संपूर्ण प्रकार बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तसेच चालकाच्या मोबाईलमध्ये कैद झाला असून, त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

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गुन्हा दाखल

या संपूर्ण घटनेची तक्रार पोलिसांत नोंदवण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या आधारे बदनापूर पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. भररस्त्यात एका तरुणीची छेड काढत चालकाला मारहाण करणाऱ्या या गुंडाला लवकरात लवकर अटक करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता प्रवासी आणि नागरिकांमधून केली जात आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

‘त्या मला मारून टाकतील’ भीती ठरली खरी? पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून वडिलांची केली हत्या

जालना येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली. पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून आपल्या वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार कौटुंबिक वादातून घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना जाफराबाद तालुक्यातील टाकळी येथे घडली. या प्रकरणी मृतकाच्या सावत्र भावाने पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी पत्नीसह चार मुलींविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जालना शहरातील औद्योगिक परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने नेमकं काय केलं?

    Ans: आरोपीने खासगी बस अडवून बसमध्ये घुसत एका तरुणीला जबरदस्ती खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला आणि विरोध करणाऱ्या चालकाला मारहाण केली.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: बदनापूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Jalna crime news bus intercepted in the middle of the road attempt made to drag a young woman out driver brutally beaten for resistingincident captured on cctv

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Published On: Jul 11, 2026 | 03:02 PM

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