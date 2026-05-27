  Gwalior Marital Dispute Wife Left Home With Children After Husband Refused Boyfriend Entry At Home

“मला माझ्या पत्नीपासून वाचवा”, पिडित पतीची पोलीसांकडे विनवणी; बाॅयफ्रेंडला घरात न घेतल्याने बायको मुलांना घेऊन फरार

Updated On: May 27, 2026 | 11:15 AM IST
सारांश

Crime News : ग्वाल्हेरमधून पिडित पतीने आपल्या पत्नीविरोधात धक्कादायक आरोप केले असून आपल्या जीवाच्या संरक्षणासाठी त्याने पोलिसांकडे सुरक्षेची मागणी केली आहे. पत्नी घरातून दागिने आणि मुलांना घेऊन फरार झाल्याचाही आरोप पतीकडून करण्यात आला आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार
  • कौटुंबिक वादातून उघड झालेल्या एका प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडाली असून पतीने थेट पोलिसांची मदत मागितली आहे.
  • घरातील नातेसंबंधांवरून निर्माण झालेला संघर्ष इतका वाढला की प्रकरण आता पोलिस तपासापर्यंत पोहोचले.
  • मुलं, दागिने आणि धमक्यांच्या आरोपांमुळे या घटनेने वेगळंच गंभीर वळण घेतलं आहे.
ग्वाल्हेरमधून एक अनोखी घटना समोर आली आहे ज्यात पतीने आपल्याच पत्नीकडून संरक्षण मिळवण्यासाठी पोलिसांकडे मदतीची विनवणी केली. पिडित पतीचा आरोप आहे की, पत्नी तिच्या बाॅयफ्रेंडला घरी ठेवण्यासाठी हट्ट करत होती. जेव्हा त्याने नकार दिला तेव्हा तिने पतील धमकवण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर आपले सर्व दागिने आणि मुलांनी घेऊन ती घरातून निघून गेली. पत्नी आपल्याला गंभार इजा पोहचवेल अशी भिती पतीच्या मनात होती ज्यामुळे त्याने एसपी कार्यालयात जाऊन पोलिसांकडे सुरक्षेची आणि घटनेच्या चाैकशीची मागणी केली.

ग्वाल्हेरच्या सिकंदर कम्पू परिसरातील रहिवासी राजकुमार कुशवाह यांनी पोलिस स्टेशन गाठत पत्नी पूनम कुशवाह हिच्या विरोधात गंभीर आरोप लावले. त्यांनी पोलिसांकडून स्वत:च्या सुरक्षेची मागणी केली आणि पत्नीकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचा गंभीर आरोपही केला. माहितीनुसार, २००८ मध्ये राजकुमार यांचा विवाह पूनम कुशवाह हिच्यासोबत हिंदू परंपरेनुसार पार पडला. लग्नानंतर त्यांना तीन मुली आणि एक मुलगा झाला. सामान्य कुटुंबाप्रमाणे त्यांच्यात सर्वकाही सुरळीत सुरु होते पण काही काळानंतर अचानक पत्नीच्या वागणूकीत राजकुमार यांना बदल जाणवू लागला.

पिडिताने केलेल्या दाव्यानुसार, २२ जानेवारी २०२५ रोजी पत्नी अचानक घरातून निघून गेली आणि इथूनच वाद सुरु झाला. जवळपास दोन महिन्यांनंतर मार्चमध्ये जेव्हा ती परत आली तेव्हा तिने सांगितलं की, ती कमल सेन नावाच्या तरुणासोबत राहत आहे. राजकुमारने आरोप केला की, पत्नीने त्याला स्पष्टपणे सांगितले होते की जर त्याला तिच्यासोबत रहायचे असेल तर तिच्या बाॅयफ्रेंडलाही घरात घ्यावं लागेल. पत्नीच्या या प्रस्तावाला राजकुमारने विरोध केला ज्यावरुन त्यांच्यात वाद निर्माण झाला.

पिडिताने दावा केला की, ५ मे २०२६ रोजी पत्नी पुन्हा एकदा घरी आली आणि तिने त्याला धमकी देण्यास सुरुवात केली. खोट्या आरोपांमध्ये फसवून तुझं आयुष्य उद्ध्वस्त करेन असं म्हणत तिने स्वत:चं डोकं देखील फोडलं. यानंतर घरातील सर्व सोनं, दागिणे आणि मुलांना घेऊन ती घराबाहेर पडली. जाता जाता तिने राजकुमारला जीवे मारण्याचीही धमकी दिली. पोलिसांनी पतीची तक्रार दाखल केली असून सर्व आरोपींची आता चाैकशी केली जात आहे. पतीने केलेले दावे खरे आहेत का आणि पत्नीच्या घर सोडण्यामागे नक्की कोणते कारण आहे या सर्व बाबींचा आता पोलिस तपास करत आहेत.

 

Web Title: Gwalior marital dispute wife left home with children after husband refused boyfriend entry at home

Published On: May 27, 2026 | 11:15 AM

