Pune Porsche Crash Case : जेलमधून बाहेर येताच विशाल अग्रवालचा एकच जल्लोष; नोटांचे हार गळ्यात घालून डान्स अन्…

Updated On: May 27, 2026 | 11:01 AM IST
विशाल अग्रवाल याला न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच अटी व शर्तींसह जामीन मंजूर केला होता. दोन आयटी इंजिनिअर्सचा जीव घेणाऱ्या या गंभीर अपघातानंतर अग्रवाल कुटुंबाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.

अग्रवाल कुटुंबाचा माज कायम! जेलमधून बाहेर आल्यानंतरचा संतापजनक VIDEO व्हायरल

पुणे : कल्याणीनगर भागात आलिशान पोर्शे अपघात प्रकरण समोर आले होते. या अपघातानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे वडील आणि बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नीला त्यावेळी अटक करण्यात आली होती. मात्र, महिन्याभरापूर्वीच कोर्टाने जामिनावर सुटका केली. तुरुंगातून बाहेर येताच अग्रवाल कुटुंबाने सर्व नियम डावलत जंगी पार्टी करत आनंदोत्सव साजरा केला.

सध्या याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना दिसत आहे. ‘मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो…’ या प्रसिद्ध बॉलीवूड गाण्यावर संपूर्ण अग्रवाल कुटुंब एकत्र येऊन जल्लोष करत नाचताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये अग्रवाल कुटुंबाचा मस्तवालपणा आणि पैशांचे प्रदर्शन पुन्हा एकदा उघडपणे पाहायला मिळाले. व्हिडिओमध्ये मुख्य आरोपी विशाल अग्रवाल हा आपल्या पत्नीसह चक्क गळ्यात नोटांचे मोठे हार घालून डान्स करताना दिसत आहे. या व्हिडिओची सध्या सगळीकडे एकच चर्चा सुरु आहे.

दरम्यान, विशाल अग्रवाल याला न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच अटी व शर्तींसह जामीन मंजूर केला होता. दोन आयटी इंजिनिअर्सचा जीव घेणाऱ्या या गंभीर अपघातानंतर अग्रवाल कुटुंबाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, इतकी मोठी जेलवारी घडूनही आणि संपूर्ण देशात बदनामी होऊनही या कुटुंबाच्या वर्तनात कोणताही बदल झालेला नाही, हेच या व्हिडिओवरून स्पष्ट होत आहे. व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

अल्पवयीन मुलाला वाचवण्यासाठी केले गेले अनेक प्रयत्न

दुसरीकडे, पुण्याच्या कल्याणीनगर भागात एक अपघात घडला होता. पोर्शे कार अपघात प्रकरण चांगलेच गाजले. दरम्यान, या प्रकरणात आरोपी असलेल्या मुलाला वाचवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले. त्याचे रक्ताचे नमुने बदलण्याचा देखील प्रयत्न केला गेला होता. आरोपीचे रक्ताचे नमुने बदलण्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपीने अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र, नंतर यातील आरोपीची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.

Porsche Car Accident : मुलाच्या ‘त्या’ कृत्याची बापाला शिक्षा; हायकोर्टाने फेटाळला जामिन, १७ महिन्यांपासून…

Published On: May 27, 2026 | 10:56 AM

‘भारताला जागतिक महाशक्ती बनवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले’; मुख्यमंत्र्यांचं गौरोद्गार

May 27, 2026 | 11:31 AM
May 27, 2026 | 11:30 AM
May 27, 2026 | 11:19 AM
May 27, 2026 | 11:18 AM
May 27, 2026 | 11:15 AM
May 27, 2026 | 11:13 AM
May 27, 2026 | 11:13 AM

May 26, 2026 | 08:24 PM
May 26, 2026 | 08:16 PM
May 26, 2026 | 08:08 PM
May 26, 2026 | 03:48 PM
May 26, 2026 | 03:42 PM
May 25, 2026 | 09:37 PM
May 25, 2026 | 09:30 PM