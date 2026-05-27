  • Kolhapur Crime Phone Went Unansweredshock Upon Opening The Room Bca Student Commits Suicide By Hanging In Hostel

Kolhapur Crime: फोन लागत नव्हता, रूम उघडताच धक्का; BCA विद्यार्थिनीची हॉस्टेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या

Updated On: May 27, 2026 | 11:09 AM IST
सारांश

कोल्हापुरातील शिवाजी पेठ परिसरात बीसीएच्या प्रथम वर्षात शिकणाऱ्या 19 वर्षीय विद्यार्थिनीने हॉस्टेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पालकांचा फोन न उचलल्याने कर्मचाऱ्यांनी रूममध्ये जाऊन पाहिले असता ती पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळली. पोलिस तपास सुरू आहे.

विस्तार
  • कोल्हापुरातील हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थिनीची आत्महत्या.
  • पालकांचा फोन न उचलल्याने प्रकार उघडकीस आला.
  • आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. बीसीएच्या विद्यार्थिनीने हॉस्टेल मध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणारी तरुणी फोन उचलत नव्हती त्यासाठी पालकांनी कर्मचाऱ्यांना फोन केला आणि रूममध्ये चौकशी करण्याची विनंती केली. जीवा कर्मचाऱ्यांनी रूम उघडले तेव्हा त्यांनी समोरचे दृश्य बघून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. घडलेली घटना ही कोल्हापूरच्या शिवाजी पेठ परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं ?

गौरी उर्फ आकांक्षा अनिल जोशी (वय 19 वर्ष) असे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव आहे. आकांक्षा ही मूळची राधानगरी तालुक्यातील कसबा वाळवे येथील आहे. ती कोल्हापुरातील शिवाजी पेठ परिसरात तीन एका महाविद्यालयात बीसीएच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होती. मंगळवारपासून तिची सेमिस्टर ची परीक्षा सुरू झाली. सायंकाळी तिचं मोबाईलवरून पालकांशी बोलून देखील झालं होतं. मात्र त्यानंतर ती पालकांचा फोन उचलत नव्हती.

मुलगी फोन उचलत नसल्याने पालकांनी हॉस्टेलमधील कर्मचाऱ्यांना फोन केला. रूम मध्ये जाऊन त्यांना चौकशी करण्याची विनंती केली. कर्मचारी रूम मध्ये जाऊन पाहिलं तेव्हा गौरी ही पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत दिसली. तुला तात्काळ सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून या घटनेची नोंद सीपिअर पोलीस चौकशी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. तिने आत्महत्या का केली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीये. मात्र तिने नैराश्यातून किंवा तणावातून आत्महत्या केली असावी असा प्राथमिक अंदाज नातेवाईकांनी वर्तविला आहे. पोलीस याचा देखील शोध घेत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विद्यार्थिनीचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत विद्यार्थिनीचे नाव गौरी उर्फ आकांक्षा अनिल जोशी आहे.

  • Que: ती कोणत्या शिक्षण शाखेत शिकत होती?

    Ans: ती बीसीएच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होती.

  • Que: विद्यार्थिनी कशी आढळली?

    Ans: ती हॉस्टेलच्या रूममध्ये पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळली.

