Jalna Crime: दारूसाठी पैसे न दिल्याने मावस भावाची निर्घृण हत्या; जालन्यात खळबळ

Updated On: May 27, 2026 | 10:34 AM IST
सारांश

जालना जिल्ह्यातील मंठा शहरात दारू पिण्यासाठी पैसे न दिल्याने मावस भावाने तरुणाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पैशांच्या वादातून आरोपीने विटेने डोक्यावर वार करत कलीम शेखचा खून केला. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेत हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार

 

  • दारूच्या पैशांवरून मावस भावांमध्ये वाद झाला.
  • विटेने हल्ला करून तरुणाची हत्या करण्यात आली.
  • आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेत तपास सुरू केला.
जालना: जालना जिल्ह्यातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दारूसाठी पैसे न दिल्याने मावस भावाची निर्गुण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. हा घडलेला प्रकार मंठा शहरातील जवाहरलाल कॉलनी परिसरात घडल्याचे सांगितले जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

आरोपी तरुणाचे नाव कलीम महंमद शेख (वय 22) असे आहे. तसेच हत्या करणारे आरोपीचे नाव शकील शेख असे आहे. जालनाच्या मंठा शहरातील जवाहर वस्तीत देशी दारूच्या दुकानामागे एका खोलीत हत्याचा हा धक्कादायक प्रकार घडला. शकील ने पैसे देण्यास नकार दिल्याने दोघात मोठा वाद झाला. हा वाद एवढा विकोपाला गेला की शकील ने आपल्या मावस भावाची हत्या केली. थेट शकील ने विटेने त्याचं डोक ठेचलं. या हल्ल्यात कलिंग गंभीर जखमी झाला.

यानंतर परिसरातील नागरिकांनी त्याला तात्काळपणे ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळतात मंठा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आरोपी विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या असून या प्रकरणाचा पोलीस तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जालना जिल्ह्यातील मंठा शहरात ही घटना घडली.

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव कलीम महमूद शेख होते.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.

Published On: May 27, 2026 | 10:34 AM

