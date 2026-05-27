  • These Easy 10 Minute Beverages Will Give Your Skin A Radiant Glow And Keep You Fresh Even In Summer

नियमित प्या Detox Drinks! १० मिनिटांमध्ये तयार होणाऱ्या ‘या’ पेयांमुळे त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो, गर्मीतसुद्धा राहाल फ्रेश

शरीर आतून स्वच्छ आणि हायड्रेट ठेवण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर नियमित डिटॉक्स पेय पिण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. शरीरात साचून राहिलेली घाण स्वच्छ करण्यासाठी आणि रक्त सुद्धा करण्यासाठी उपाशी पोटी डिटॉक्स पेय प्यावे. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी कायमच डिटॉक्स पेय प्यावे. यामुळे पोटात वाढलेली जळजळ, ऍसिडिटी इत्यादी सर्वच समस्यांपासून कायमचा आराम मिळतो. चला तर जाणून घेऊया कोणती डिटॉक्स पेय प्यायल्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो आणि त्वचा सुंदर दिसते. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: May 27, 2026 | 10:45 AM
1 / 5 सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लास कोमट पाण्यात लिंबाचा रस, मध आणि पुदिन्याची पाने घालून प्यायल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होईल. शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी केवळ पाण्याचे सेवन न करता विविध पदार्थांपासून बनवलेले पेय प्यावे.

2 / 5 पाण्यामध्ये काकडीच्या चकत्या आणि काळे मीठ मिक्स करून ठेवा. हे पाणी दिवसभर नियमित प्यायल्यास थंड आणि हलके वाटेल. उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देण्यासाठी काकडी फायदेशीर ठरेल.

3 / 5 जिऱ्याचे पाणी प्यायल्यामुळे पोट स्वच्छ होते. यासाठी एक ग्लास गरम पाण्यात जिऱ्याची पावडर आणि लिंबू मिक्स करून उपाशी पोटी प्यावे. यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातात.

4 / 5 भिजवलेला सब्जा, लिंबाचा रस आणि थंड पाणी एकत्र करून प्यायल्यास शरीराला थंडावा मिळण्यासोबतच खूप जास्त फ्रेश आणि शरीर हायड्रेट राहील.

5 / 5 आठवड्यातून दोनदा नियमित नारळ पाणी प्यावे. नारळ पाणी प्यायल्यामुळे शरीरासोबतच त्वचेला सुद्धा भरपूर पोषण मिळते. नारळ पाण्यात सब्जा मिक्स करून प्यावा.

Published On: May 27, 2026 | 10:45 AM

