Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क

हा नॉकआऊट सामना जो संघ हरेल तो स्पर्धेतून बाहेर होईल आणि विजेता संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. या हाय-व्होल्टेज सामन्यात, हैदराबादचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा असतील, जो आपल्या दमदार फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सज्ज आहे.
सिक्सर किंग कोण?
जेव्हा जेव्हा क्रिकेट विश्वात मोठे षटकार मारण्याबद्दल बोलले जाते, तेव्हा वेस्ट इंडिजचा ‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलचे नाव प्रथम येते, पण आज, २०२६ मध्ये, वैभव सूर्यवंशी इतिहास घडवू शकतो. सनरायझर्स हैदराबादचा युवा खेळाडू, वैभव सूर्यवंशीला, आज एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. हा विक्रम अनेक वर्षांपासून ख्रिस गेलच्या नावावर होता.
वैभवची नजर गेलच्या विक्रमावर
ख्रिस गेलने २०१२ च्या आयपीएल हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून खेळताना एकूण ५९ उत्तुंग षटकार मारले होते. गेल्या १४ वर्षांपासून हा विक्रम कोणीही मोडू शकले नव्हते, पण या हंगामात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या निर्भीड फलंदाजीने हा अशक्य वाटणारा विक्रम शक्य करून दाखवला आहे. वैभवने या हंगामात आतापर्यंत खेळलेल्या १४ सामन्यांमध्ये विक्रमी ५३ षटकार मारले आहेत. तो ‘युनिव्हर्स बॉस’चा विक्रम मोडण्यापासून फक्त सात पावले (षटकार) दूर आहे. जर आज मुल्लानपूरच्या मैदानावर वैभवची बॅट गर्जना करत असेल आणि त्याने सात षटकार ठोकले, तर तो एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनेल.
वैभवचा हा आक्रमक फॉर्म मुल्लानपूरमध्ये पाहायला मिळेल का?
या हंगामात मुल्लानपूरची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी खूपच उपयुक्त ठरली आहे. त्यामुळे, राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांसाठी वैभव सूर्यवंशीला रोखणे हे एक मोठे आव्हान असेल. ज्या प्रकारे वैभव गोलंदाजांची धुलाई करत आहे, ते पाहता आज मुल्लानपूरमध्ये ख्रिस गेलचा ‘महान विक्रम’ मोडला जाऊ शकतो, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. आजच्या ‘करा किंवा मरा’ सामन्यात वैभव आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊन इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव कायमचे कोरू शकतो की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. चाहत्यांना वैभवकडून खूपच अपेक्षा आहेत आणि आता काही वेळातच वैभव नक्की कशी कामगिरी करतो ते पहावं लागेल.
