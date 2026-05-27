Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Sooryavanshi Just 7 Hits Away From Chris Gayle Record Of Most Sixes In Ipl Will It Complete Today Srh Vs Rr Eliminator Match

Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क

Updated On: May 27, 2026 | 10:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील एलिमिनेटर सामन्यादरम्यान वैभव सूर्यवंशी आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मोडू शकतो, काय आहे रेकॉर्ड?

वैभव सूर्यवंशी मोडणार का ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशी मोडणार का ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीकडे लागले जगाचे डोळे 
  • ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड मोडणार का? 
  • केवळ ६ सिक्स दूर, आजचा सामना ठरणार मनोरंजक 
आयपीएल २०२६ चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात टायटन्सला हरवून आरसीबीने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. आता प्रतीक्षा दुसऱ्या अंतिम फेरीतील संघाची आहे. आज अर्थात २७ मे रोज सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर एलिमिनेटर सामना खेळला जाणार आहे. 

हा नॉकआऊट सामना जो संघ हरेल तो स्पर्धेतून बाहेर होईल आणि विजेता संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. या हाय-व्होल्टेज सामन्यात, हैदराबादचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा असतील, जो आपल्या दमदार फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सज्ज आहे.

सिक्सर किंग कोण?

जेव्हा जेव्हा क्रिकेट विश्वात मोठे षटकार मारण्याबद्दल बोलले जाते, तेव्हा वेस्ट इंडिजचा ‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलचे नाव प्रथम येते, पण आज, २०२६ मध्ये, वैभव सूर्यवंशी इतिहास घडवू शकतो. सनरायझर्स हैदराबादचा युवा खेळाडू, वैभव सूर्यवंशीला, आज एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. हा विक्रम अनेक वर्षांपासून ख्रिस गेलच्या नावावर होता.

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

वैभवची नजर गेलच्या विक्रमावर

ख्रिस गेलने २०१२ च्या आयपीएल हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून खेळताना एकूण ५९ उत्तुंग षटकार मारले होते. गेल्या १४ वर्षांपासून हा विक्रम कोणीही मोडू शकले नव्हते, पण या हंगामात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या निर्भीड फलंदाजीने हा अशक्य वाटणारा विक्रम शक्य करून दाखवला आहे. वैभवने या हंगामात आतापर्यंत खेळलेल्या १४ सामन्यांमध्ये विक्रमी ५३ षटकार मारले आहेत. तो ‘युनिव्हर्स बॉस’चा विक्रम मोडण्यापासून फक्त सात पावले (षटकार) दूर आहे. जर आज मुल्लानपूरच्या मैदानावर वैभवची बॅट गर्जना करत असेल आणि त्याने सात षटकार ठोकले, तर तो एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनेल.

वैभवचा हा आक्रमक फॉर्म मुल्लानपूरमध्ये पाहायला मिळेल का?

या हंगामात मुल्लानपूरची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी खूपच उपयुक्त ठरली आहे. त्यामुळे, राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांसाठी वैभव सूर्यवंशीला रोखणे हे एक मोठे आव्हान असेल. ज्या प्रकारे वैभव गोलंदाजांची धुलाई करत आहे, ते पाहता आज मुल्लानपूरमध्ये ख्रिस गेलचा ‘महान विक्रम’ मोडला जाऊ शकतो, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. आजच्या ‘करा किंवा मरा’ सामन्यात वैभव आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊन इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव कायमचे कोरू शकतो की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. चाहत्यांना वैभवकडून खूपच अपेक्षा आहेत आणि आता काही वेळातच वैभव नक्की कशी कामगिरी करतो ते पहावं लागेल. 

IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

Web Title: Vaibhav sooryavanshi just 7 hits away from chris gayle record of most sixes in ipl will it complete today srh vs rr eliminator match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 10:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स
1

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

GT Vs RCB Live Scorecard: ‘ई साला कप नामदे’! आरसीबीची ‘फायनल’ भरारी; गुजरातचा खेळ खल्लास
2

GT Vs RCB Live Scorecard: ‘ई साला कप नामदे’! आरसीबीची ‘फायनल’ भरारी; गुजरातचा खेळ खल्लास

GT Vs RCB Live Scorecard: रजत पाटीदारची खणखणीत खेळी; आरसीबी 250 पार, टायटन्सला विजयासाठी…
3

GT Vs RCB Live Scorecard: रजत पाटीदारची खणखणीत खेळी; आरसीबी 250 पार, टायटन्सला विजयासाठी…

RCB Vs GT Live scorecard: गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकला; घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
4

RCB Vs GT Live scorecard: गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकला; घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क

Vaibhav Sooryavanshi Record: इतिहास रचण्यासाठी आज मैदानात उतरणार वैभव सूर्यवंशी, महारेकॉर्ड घडणार? जग होईल थक्क

May 27, 2026 | 10:50 AM
नियमित प्या Detox Drinks! १० मिनिटांमध्ये तयार होणाऱ्या ‘या’ पेयांमुळे त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो, गर्मीतसुद्धा राहाल फ्रेश

नियमित प्या Detox Drinks! १० मिनिटांमध्ये तयार होणाऱ्या ‘या’ पेयांमुळे त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो, गर्मीतसुद्धा राहाल फ्रेश

May 27, 2026 | 10:45 AM
Vivo T5X 5G Vs OnePlus Nord CE6 Lite: 25 हजार रुपयांच्या रेंजमध्ये कोण ठरणार वरचढ? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Vivo T5X 5G Vs OnePlus Nord CE6 Lite: 25 हजार रुपयांच्या रेंजमध्ये कोण ठरणार वरचढ? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

May 27, 2026 | 10:37 AM
Jalna Crime: दारूसाठी पैसे न दिल्याने मावस भावाची निर्घृण हत्या; जालन्यात खळबळ

Jalna Crime: दारूसाठी पैसे न दिल्याने मावस भावाची निर्घृण हत्या; जालन्यात खळबळ

May 27, 2026 | 10:34 AM
BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत

BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत

May 27, 2026 | 10:29 AM
Haircare Tips : घामामुळे केस चिकट होतात? जाणून घ्या स्कॅल्प हेल्दी ठेवण्याचे सोपे उपाय

Haircare Tips : घामामुळे केस चिकट होतात? जाणून घ्या स्कॅल्प हेल्दी ठेवण्याचे सोपे उपाय

May 27, 2026 | 10:29 AM
Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या

May 27, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM