Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मार्चच्या मध्यातच उन्हाचा कडाका वाढला; आरोग्य जपण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्याच

तापमान वाढल्यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, थकवा, चक्कर येणे, डोकेदुखी अशा तक्रारी उद्भवू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 01:00 PM
मार्चच्या मध्यातच उन्हाचा कडाका वाढला; आरोग्य जपण्यासाठी आवश्यक खबरदारी महत्त्वाची

मार्चच्या मध्यातच उन्हाचा कडाका वाढला; आरोग्य जपण्यासाठी आवश्यक खबरदारी महत्त्वाची (File Photo)

Follow Us:
Follow Us:

इंदापूर : इंदापूर तालुक्यात मार्च महिन्याच्या मध्यातच तापमानाने ३८ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठल्याने नागरिकांना उष्णतेचा चांगलाच त्रास जाणवू लागला आहे. सकाळपासूनच उन्हाची तीव्रता वाढू लागते, तर दुपारच्या सुमारास कडक उन्हामुळे रस्ते आणि बाजारपेठांमधील वर्दळही काहीशी कमी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

विशेषतः दुपारच्या वेळी उन्हाचा कडाका अधिक असल्यामुळे शेतकरी, बांधकाम मजूर, रस्त्यावर काम करणारे कामगार तसेच बाहेर फिरणाऱ्या नागरिकांना उष्णतेचा अधिक परिणाम होत आहे. तापमान वाढल्यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, थकवा, चक्कर येणे, डोकेदुखी अशा तक्रारी उद्भवू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.

उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी शक्यतो दुपारी १२ ते ४ या वेळेत कडक उन्हात बाहेर पडणे टाळावे. बाहेर जाताना डोक्यावर टोपी, रुमाल किंवा छत्रीचा वापर करावा. दिवसभरात पुरेसे पाणी पिणे, लिंबूपाणी, ताक, नारळपाणी यांसारखे द्रव पदार्थ घेणे शरीरासाठी फायदेशीर ठरते. हलके, सैल आणि सूती कपडे वापरणे तसेच दीर्घकाळ उन्हात उभे राहणे टाळणेही गरजेचे आहे.

लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक असून, शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये यासाठी वेळोवेळी पाणी पिणे, थेट उन्हात जास्त वेळ राहणे टाळणे आणि प्रकृती बिघडल्यास तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेण्याची सूचना तज्ज्ञांकडून करण्यात आली आहे.

लिंबू-पाण्यासह थंड पेयासाठी नागरिकांची गर्दी

दरम्यान, वाढत्या उष्णतेमुळे शहरातील लिंबूपाणी, रसवंतीगृह तसेच विविध शीतपेयांच्या गाड्यांवर नागरिकांची गर्दी दिसून येत आहे. कडक उन्हापासून दिलासा मिळावा म्हणून अनेक जण थंड पेयांचा आस्वाद घेताना दिसत आहेत.

पुणे शहरातही तापमानात मोठी वाढ

दुसरीकडे, पुणे शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून उष्णतेचा कडाका वाढल्याचे चित्र आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच तापमानाने झेप घेतल्याने पुणेकर उकाड्याने हैराण झाले आहेत. बुधवारी (ता. ११) शहरात किमान १७.५ अंश सेल्सिअस, तर कमाल ३६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

हे देखील वाचा : दिलासादायक ! युद्धादरम्यानचं तेल संकट आता लवकरच दूर होईल; 32 देशांनी उघडले आपात्कालीन साठे

Web Title: Temperature rised in indapur be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Update: शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! राज्यात ‘या’ चार दिवसात वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता
1

Maharashtra Rain Update: शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! राज्यात ‘या’ चार दिवसात वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता

“गेल्या ५० वर्षांत उष्ण आणि अतिउष्ण दिवसांची…”; सभागृहात पंकजा मुंडेंची महत्वाची माहिती
2

“गेल्या ५० वर्षांत उष्ण आणि अतिउष्ण दिवसांची…”; सभागृहात पंकजा मुंडेंची महत्वाची माहिती

Pune Heat Wave: हुश्श! किती तो उन्हाळा; पुणेकर उकाड्याने वैतागले; पारा थेट…
3

Pune Heat Wave: हुश्श! किती तो उन्हाळा; पुणेकर उकाड्याने वैतागले; पारा थेट…

Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी
4

Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG Gas: ‘गुहागर’मधील दोन दिवसांतच बंद होणार? हॉटेल व्यावसायिकच ‘गॅस’वर

LPG Gas: ‘गुहागर’मधील दोन दिवसांतच बंद होणार? हॉटेल व्यावसायिकच ‘गॅस’वर

Mar 13, 2026 | 02:13 PM
Karjat News : मध्य रेल्वेच्या विकासकामाला गती ; शेलू रेल्वे स्थानकात 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्थानकाचे विस्तारीकरण

Karjat News : मध्य रेल्वेच्या विकासकामाला गती ; शेलू रेल्वे स्थानकात 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्थानकाचे विस्तारीकरण

Mar 13, 2026 | 02:10 PM
War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

Mar 13, 2026 | 02:00 PM
छवी आणि ‘बाई-आजी’च्या अतूट नात्याची कथा; ‘मी जिंकून घेईन सारं’ मालिकेची चाहत्यांना उत्सुकता

छवी आणि ‘बाई-आजी’च्या अतूट नात्याची कथा; ‘मी जिंकून घेईन सारं’ मालिकेची चाहत्यांना उत्सुकता

Mar 13, 2026 | 01:58 PM
फक्त इराणच नाहीतर जगातील अनेक देशांना बसतोय युद्धाचा फटका; तेल, गॅस पुरवठ्यावर होणार मोठा परिणाम

फक्त इराणच नाहीतर जगातील अनेक देशांना बसतोय युद्धाचा फटका; तेल, गॅस पुरवठ्यावर होणार मोठा परिणाम

Mar 13, 2026 | 01:47 PM
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबाबत क्रिकेट बोर्डाने केली अपील , बीसीसीआयकडून मोठी मागणी

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबाबत क्रिकेट बोर्डाने केली अपील , बीसीसीआयकडून मोठी मागणी

Mar 13, 2026 | 01:44 PM
Bharti Airtel चे विशेष अभियान! घराघरात पोहोचली 20 हजार कर्मचाऱ्यांची टीम, ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यावर दिला भर

Bharti Airtel चे विशेष अभियान! घराघरात पोहोचली 20 हजार कर्मचाऱ्यांची टीम, ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यावर दिला भर

Mar 13, 2026 | 01:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM