महागड्या डेट्सऐवजी भावनांना प्राधान्य... Gen Z चा नवीन डेटिंग ट्रेंड ‘Affordating’ नक्की आहे तरी काय?

Affordating Trend : Gen Z जनरेशनमध्ये अलीकडे अफोर्डेटिंग हा नवा ट्रेंड खूप लोकप्रिय होत आहे. यामध्ये पैशांपेक्षा अधिक प्राधान्य भावनांना दिले जाते. चला याचा सविस्तर अर्थ आणि फायदे जाणून घेऊया.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:17 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • Gen Z च्या जगात सतत काही ना काही नवीन ट्रेंड्स येत असतात.
  • अलीकडे Gen Z जनरेशनमध्ये अफोर्डेटिंग हा ट्रेंड खूप लोकप्रिय होत आहे.
  • चला याचा नक्की अर्थ आणि फायदे काय ते जाणून घेऊया.
डिजिटल युगात, नातेसंबंधांची व्याख्या झपाट्याने बदलत आहे. विशेषतः जेन जी, नातेसंबंध जोडण्याच्या नवीन पद्धतींवर प्रयोग करत आहे. असाच एक नवीन ट्रेंड म्हणजे ‘अफोडेंटिंग’, सोशल मीडिया आणि डेटिंग संस्कृतीत हा शब्द वेगाने लोकप्रिय होत आहे. ‘अफोर्डेटिंग’ हा केवळ एक ट्रेंड नाही तर बदलत्या मानसिकतेचे लक्षण आहे. जेन जी हे सिद्ध करत आहे की प्रेम दाखवण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू आणि पंचतारांकित जेवणे आवश्यक नाहीत. खरे नाते असे असते जिथे एकत्र घालवलेला वेळ आणि भावनिक संबंध महत्त्वाचे असतात.

अफोर्डेटिंग म्हणजे काय?

अफोर्डटिंग हे दोन शब्दांपासून बनले आहे, अफोर्डेबल आणि डेटिंग, अर्थातच, अफोडेंटिंग हा एक बजेट-फ्रेंडली डेटिंग ट्रेंड आहे. हे अशा डेटिंग संस्कृतीचा संदर्भ देते ज्यामध्ये जोडपे महागड्या रेस्टॉरंट्स, भेटवस्तू किंवा लक्झरी डेट्सऐवजी बजेट-फ्रेंडली आणि सोप्या पद्धतीने एकत्र वेळ घालवतात. आज, जेव्हा महागाई आणि जीवनशैलीचे खर्च वेगाने वाढत आहेत, तेव्हा जनरेशन झेड एक असे नातेसंबंध मॉडेल स्वीकारत आहे ज्यामध्ये प्रेम दाखवण्यासाठी पैसे खर्च करणे आवश्यक नाही. हा ट्रेंड विशेषतः टिकटॉक आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे, जिथे वापरकर्ते #Affordat-ing या हॅशटॅगसह त्यांचे अनुभव शेअर करत आहेत.

का होतोय लोकप्रिय ?

  • महागाईचा परिणाम: रेस्टॉरंट्स, चित्रपट आणि सहली अधिक महाग झाल्या आहेत.
  • आर्थिक स्वायत्ततेवर लक्ष केंद्रित करा: जनरेशन झी बचत आणि गुंतवणूकीला महत्त्व देते.
  • मानसिक आरोग्य जागरूकता काटकसरीच्या नातेसंबंधांमध्ये कमी आर्थिक ताण असतो.
  • प्रामाणिक संबंधांची इच्छा देखाव्यापेक्षा भावनिक संबंधांवर भर.
फायदे काय?
  • आर्थिक बचत डेटिंगचा खर्च कमी केल्याने बचत वाढते.
  • कमी ताण कमी होतो. पैशाचा दबाव
  • भावनिक संबंध मृजबूत होतात एकत्र दर्जेदार वेळ घालवल्याने नातेसंबंध अधिक घट्ट होतात.
  • वाढलेली सर्जनशीलता जोडप्यांना नवीन बजेट अनुकूल कल्पना सापडतात.
नुकसान काय?
  • उत्साहाचा अभाव : काही लोकांना असे वाटू शकते की उत्साह कमी आहे.
  • सामाजिक दबाव सोशल मीडियावर चमकदार तारखा पाहिल्याने तुलना होऊ शकते.
  • गैरसमज होण्याची शक्यता जर दोन्ही जोडीदारांच्या अपेक्षा देगवेगळ्या असतील तर संघर्ष निर्माण होऊ शकतात.
हा ट्रेंड कसा काम करतो?

या ट्रेडमध्ये, जोडपे घरीच चित्रपट पाहणे पसंत करतात. पार्कमध्ये फिरायला जाणे किवा पिकनिकची योजना करतात. स्ट्रीट फूड डेट्सवर जातात, भौफत कार्यक्रम किया स्थानिक उत्सवांना उपस्थित राहून आनंद घेतात. महागड्या भेटवस्तूऐवजी हाताने बनवलेल्या भेटवस्तू आपल्या जोडीदाराला देतात.

लॉन्ग टर्म रिलेशनशिपसाठी योग्य आहे का?

अफोडेंटिंग तेव्हा यशस्वी होते, जेव्हा दोन्ही जोडप्याचे विचार समान असतात, पैशांपेक्षा भावनांना प्राधान्य दिले जाते. खुल्या संवादाची प्रवृत्ती असते. या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की नात्याची ताकद खचर्थाने नव्हे तर समजूतदारपणा आणि वेळेने ठरवली जाते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Mar 13, 2026 | 01:05 PM

