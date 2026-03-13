महागड्या डेट्सऐवजी भावनांना प्राधान्य... Gen Z चा नवीन डेटिंग ट्रेंड ‘Affordating’ नक्की आहे तरी काय?

वाढता राग ठरतोय ‘सायलेंट किलर’! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी
अफोर्डेटिंग म्हणजे काय?
अफोर्डटिंग हे दोन शब्दांपासून बनले आहे, अफोर्डेबल आणि डेटिंग, अर्थातच, अफोडेंटिंग हा एक बजेट-फ्रेंडली डेटिंग ट्रेंड आहे. हे अशा डेटिंग संस्कृतीचा संदर्भ देते ज्यामध्ये जोडपे महागड्या रेस्टॉरंट्स, भेटवस्तू किंवा लक्झरी डेट्सऐवजी बजेट-फ्रेंडली आणि सोप्या पद्धतीने एकत्र वेळ घालवतात. आज, जेव्हा महागाई आणि जीवनशैलीचे खर्च वेगाने वाढत आहेत, तेव्हा जनरेशन झेड एक असे नातेसंबंध मॉडेल स्वीकारत आहे ज्यामध्ये प्रेम दाखवण्यासाठी पैसे खर्च करणे आवश्यक नाही. हा ट्रेंड विशेषतः टिकटॉक आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे, जिथे वापरकर्ते #Affordat-ing या हॅशटॅगसह त्यांचे अनुभव शेअर करत आहेत.
का होतोय लोकप्रिय ?
हा ट्रेंड कसा काम करतो?
या ट्रेडमध्ये, जोडपे घरीच चित्रपट पाहणे पसंत करतात. पार्कमध्ये फिरायला जाणे किवा पिकनिकची योजना करतात. स्ट्रीट फूड डेट्सवर जातात, भौफत कार्यक्रम किया स्थानिक उत्सवांना उपस्थित राहून आनंद घेतात. महागड्या भेटवस्तूऐवजी हाताने बनवलेल्या भेटवस्तू आपल्या जोडीदाराला देतात.
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिपसाठी योग्य आहे का?
अफोडेंटिंग तेव्हा यशस्वी होते, जेव्हा दोन्ही जोडप्याचे विचार समान असतात, पैशांपेक्षा भावनांना प्राधान्य दिले जाते. खुल्या संवादाची प्रवृत्ती असते. या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की नात्याची ताकद खचर्थाने नव्हे तर समजूतदारपणा आणि वेळेने ठरवली जाते.
