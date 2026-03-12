Crime News: वायफळेत युवकावर कोयत्याने हल्ला; दोन जण अटकेत, गावात तणाव

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी सागर पाटील आणि संदेश कांबळे यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सकाळी संदेश कांबळे व त्याचा साथीदार संजीत सावंत यांनी सागर पाटील यांच्या तळेवस्ती परिसरातील घराजवळ जाऊन कोयत्याने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. हल्ल्यात सागर पाटील यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने तासगाव येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र जखम गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना मिरज येथे हलवण्यात आले.
घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. संतप्त नागरिकांनी निषेध नोंदवत काही काळ गाव बंद ठेवले. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी गावात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास तासगाव पोलीस करत आहेत.