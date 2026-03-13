LPG Shortage Crisis : एलपीजी संकटामुळे ताटातून नाश्ता गायब! मुंबईतील ‘या’ भागातील इडली-डोसा स्टॉल बंद

मिळालेल्या माहितीनुसार, गॅस टंचाईमुळे अनेक व्यवसाय गेल्या दोन दिवसांपासून बंद आहेत. भिजवलेले तांदूळ आणि उडीद डाळ तसेच ठेवण्याची वेळ आली आहे. गॅसची कमतरता असल्यामुळे काहीच करता येत नाही. तर दूसरीकडे जागेचे भाडे देखील द्यावे लागत आहेत. पण व्यवसाय करणे आव्हानात्मक ठरत असताना, आम्ही भाडे कसे भरायचे? काही व्यावसायिकांनी तर असे म्हटले की दुप्पट दर देऊनही त्यांना सिलिंडर मिळत नाहीत.
एका व्यावसायिकाने सांगितले की,दिवसाला सुमारे १ लाख इडल्या बनवतात. अनेक छोटे व्यावसायिक आमच्याकडून नाश्ता खरेदी करण्यासाठी येतात. पण आता गॅसच्या कमतरतेमुळे आमच्या व्यवसायाचे नुकसान होत आहे. आमचे ग्राहक तोट्यात आहेत. जर हे असेच चालू राहिले तर आम्हाला गावी जावे लागेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की धारावीत असे अनेक छोटे उद्योग आहेत जे दररोज १,००,००० पेक्षा जास्त इडल्या तयार करतात.
“मी वर्षानुवर्षे हा व्यवसाय करत आहे. आमच्या व्यवसायाला महिन्याला सुमारे सहा सिलेंडर लागतात. प्रत्येक सिलेंडर पाच दिवस चालतो. पण आता परिस्थिती इतकी वाढली आहे की घरी स्वयंपाक करणे देखील महाग होत चालले आहे. पोलिस अधिकारी आमच्याकडे येऊन सांगत आहेत की एलपीजीची समस्या आहे, म्हणून हा व्यवसाय सुरूही करू नका.”