LPG Shortage Crisis : एलपीजी संकटामुळे ताटातून नाश्ता गायब! मुंबईतील 'या' भागातील इडली-डोसा स्टॉल बंद

LPG Shortage Crisis News: मुंबईतील एलपीजी गॅस टंचाईमुळे इडली-डोसा आणि दाल वडा विक्रेत्यांवर संकट निर्माण झाले आहे. जादा पैसे देऊनही सिलिंडर विकत घेणे परवडत नाही.

Updated On: Mar 13, 2026 | 01:08 PM
  • एलपीजी संकटामुळे ताटातून नाश्ता गायब
  • मुंबईतील ‘या’ भागातील इडली-डोसा स्टॉल बंद
  • एक कंपनी १ लाख इडल्या
LPG Shortage Crisis News In Marathi: गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी गॅस टंचाईचे प्रमाण वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील अनेक भागात खाद्यपदार्थ्यांचे स्टॉल बंद करण्याची वेळ आली आहे. बहुतेक मुंबईकरांना नाश्त्यात इडली-डोसा आणि दाल वडा खायला आवडत असतो. बहुतेकदा त्यांच्या घरासमोर आणि ऑफिससमोर असलेल्या अण्णांच्या स्टॉलवरून इडली-डोसा घेऊन दिवसाची सुरुवात करतात. मात्र एलपीजी गॅस टंचाईमुळे आता त्यांच्या नाश्त्यावर परिणाम झाला आहे. मुंबईत विकल्या जाणाऱ्या बहुतेक इडली, वडा आणि डोसे धारावीच्या रस्त्यांवरील लहान घरांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये बनवले जातात आणि तिथेही गॅसची कमतरता आहे. धारावीत बनवलेले हे नाश्ते मुंबईतील विविध ठिकाणी विकले जातात.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गॅस टंचाईमुळे अनेक व्यवसाय गेल्या दोन दिवसांपासून बंद आहेत. भिजवलेले तांदूळ आणि उडीद डाळ तसेच ठेवण्याची वेळ आली आहे. गॅसची कमतरता असल्यामुळे काहीच करता येत नाही. तर दूसरीकडे जागेचे भाडे देखील द्यावे लागत आहेत. पण व्यवसाय करणे आव्हानात्मक ठरत असताना, आम्ही भाडे कसे भरायचे? काही व्यावसायिकांनी तर असे म्हटले की दुप्पट दर देऊनही त्यांना सिलिंडर मिळत नाहीत.

एक कंपनी १ लाख इडल्या…

एका व्यावसायिकाने सांगितले की,दिवसाला सुमारे १ लाख इडल्या बनवतात. अनेक छोटे व्यावसायिक आमच्याकडून नाश्ता खरेदी करण्यासाठी येतात. पण आता गॅसच्या कमतरतेमुळे आमच्या व्यवसायाचे नुकसान होत आहे. आमचे ग्राहक तोट्यात आहेत. जर हे असेच चालू राहिले तर आम्हाला गावी जावे लागेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की धारावीत असे अनेक छोटे उद्योग आहेत जे दररोज १,००,००० पेक्षा जास्त इडल्या तयार करतात.

एक सिलेंडर पाच दिवस चालतो

“मी वर्षानुवर्षे हा व्यवसाय करत आहे. आमच्या व्यवसायाला महिन्याला सुमारे सहा सिलेंडर लागतात. प्रत्येक सिलेंडर पाच दिवस चालतो. पण आता परिस्थिती इतकी वाढली आहे की घरी स्वयंपाक करणे देखील महाग होत चालले आहे. पोलिस अधिकारी आमच्याकडे येऊन सांगत आहेत की एलपीजीची समस्या आहे, म्हणून हा व्यवसाय सुरूही करू नका.”

Published On: Mar 13, 2026 | 01:08 PM

