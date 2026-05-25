Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Ambenali Ghat Horror Scorpio Plunges 800 Feet Deep Into Gorge Near Mahabaleshwar

Ambenali Ghat Accident: आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ ८०० फूट खोल दरीत कोसळली; 8 मित्रांची अकाली एक्झिट

Updated On: May 25, 2026 | 11:36 AM IST
सारांश

Ambenali Ghat Accident: दरीची प्रचंड खोली, घनदाट जंगल, निसरडा उतार आणि अंधारामुळे बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरले. तरीही बचाव पथकांनी जीवाची पर्वा न करता दोरांच्या सहाय्याने दरीत उतरून वाहनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला.

Ambenali Ghat accident news, Mahabaleshwar Poladpur

Ambenali Ghat Accident: आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ ८०० फूट खोल दरीत कोसळली; 8 मित्रांची अकाली एक्झिट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ   तब्बल ८०० फूट खोल दरीत कोसळली
  • सकाळपासूनही बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरूच
  • महाबळेश्वर, पोलादपूर, वाई, सातारा, खटाव आणि परिसरात शोककळा
Ambenali Ghat Accident: महाबळेश्वर–पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात घडलेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण सातारा जिल्हा हादरून गेला आहे. एमएच ११ डीएन २३४० क्रमांकाची स्कॉर्पिओ आंबेनळी घाटातील तब्बल ८०० फूट खोल दरीत कोसळल्याने वाहनातील आठ जणांच्या मृत्यूची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या हृदयद्रावक दुर्घटनेमुळे अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुंभरोशी परिसरापासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर पोलादपूर हद्दीतील आंबेनळी घाटात हा अपघात घडला. प्राथमिक तपासानुसार ही दुर्घटना रविवारी मध्यरात्री ते सोमवारी पहाटेच्या सुमारास घडली असावी, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. वाहनातील प्रवाशांशी संपर्क होत नसल्याने त्यांच्या नातेवाईकांनी पोलादपूर पोलीस ठाण्यात धाव घेत वाहनाचा शोध घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी मोबाईल लोकेशन आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे शोधमोहीम सुरू केली. तपासादरम्यान एमएच ११ डीएन २३४० ही स्कॉर्पिओ खोल दरीत कोसळल्याचे स्पष्ट झाले.

लाखाे उमेदवारांचे टेन्शन वाढले? SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षेच्या तारखेत अचानक झाला बदल; जाणून घ्या नवीन

प्राथमिक माहितीनुसार, अपघातग्रस्त वाहनातील प्रवासी सातारा जिल्ह्यातील विविध भागांतील रहिवासी होते. त्यामध्ये आसगाव येथील रितेश राजेंद्र लोखंडे (वय २२), सुहास जितेंद्र लोखंडे (वय २०), महेश अनिल पवार (वय २५) व आदित्य अशोक साळुंखे (वय २१), मर्ढे येथील करण आनंद शिंगटे (वय २१) व निखिल अभिमन्यू शिंगटे (वय २५), खटाव येथील वाहन चालक संदीप अशोक काटकर (वय ३७) तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील बोरगाव येथील अंश समीर चव्हाण (वय १९) यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

घटनेची माहिती मिळताच पोलादपूर पोलीस, महसूल विभाग आणि विविध स्वयंसेवी बचाव संस्थांची पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. दरीची प्रचंड खोली, घनदाट जंगल, निसरडा उतार आणि अंधारामुळे बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरले. तरीही बचाव पथकांनी जीवाची पर्वा न करता दोरांच्या सहाय्याने दरीत उतरून वाहनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला.

या मोहिमेत प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम, महाबळेश्वर ट्रेकर्स, सह्याद्री ट्रेकर्स तसेच महाड येथील सिस्केप रेस्क्यू टीम यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. रविवारी रात्री सुरू झालेली शोधमोहीम रात्रभर अखंड सुरू होती. अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बचाव पथकाला एका मृतदेहाला दरीतून बाहेर काढण्यात यश आले. संबंधित मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पोलादपूर येथे पाठविण्यात आला असून त्याची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी) शंकर काळे, पोलादपूरचे तहसीलदार कपिल घोरपडे तसेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आनंद रावडे यांनी घटनास्थळी भेट देत बचावकार्याचा आढावा घेतला. विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून शोधमोहीम अधिक वेगाने आणि सुरक्षितपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

सोमवारी सकाळपासूनही बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरूच आहे. दरीच्या खोल भागात वाहन अडकले असल्याने विशेष तांत्रिक उपकरणे, सुरक्षा दोर आणि प्रशिक्षित बचाव कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शोधकार्य सुरू ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित सात जणांचा शोध घेण्यासाठी पथके सातत्याने प्रयत्न करत असून प्रत्येक घडामोडीकडे नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

लाखाे उमेदवारांचे टेन्शन वाढले? SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षेच्या तारखेत अचानक झाला बदल; जाणून घ्या नवीन

या हृदयद्रावक दुर्घटनेमुळे महाबळेश्वर, पोलादपूर, वाई, सातारा, खटाव आणि परिसरात शोककळा पसरली आहे. तरुणांनी भरलेली स्कॉर्पिओ काळाच्या पडद्याआड गेल्याने संपूर्ण जिल्हा सुन्न झाला असून अनेक कुटुंबांचे आधार हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

अपघाताचा नेमका घटनाक्रम आणि कारण शोधण्यासाठी पोलीस तपास सुरू असून घाटातील तीव्र वळणे, रात्रीचा प्रवास, वाहनाचा वेग किंवा वाहनावरील नियंत्रण सुटणे यासह विविध शक्यतांचा तपास केला जात आहे.

दरम्यान, बचावकार्य पूर्ण झाल्यानंतर आणि अधिकृत पंचनामा झाल्यानंतरच मृतांचा अंतिम आकडा, ओळख आणि अपघाताचे नेमके कारण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आंबेनळी घाटातील या भीषण दुर्घटनेने संपूर्ण सातारा जिल्हा शोकमग्न झाला असून खोल दरीत सुरू असलेल्या बचावकार्याच्या प्रत्येक घडामोडीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

 

 

Web Title: Ambenali ghat horror scorpio plunges 800 feet deep into gorge near mahabaleshwar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 11:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी
1

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी
2

वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

Satara News: भाजप नगरसेवकांना दोन्ही राजेंची तंबी “अंतर्गत वाद बाजूला ठेवा; विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करा”
3

Satara News: भाजप नगरसेवकांना दोन्ही राजेंची तंबी “अंतर्गत वाद बाजूला ठेवा; विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करा”

पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी
4

पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

May 25, 2026 | 11:36 AM
Ambenali Ghat Accident: आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ ८०० फूट खोल दरीत कोसळली; 8 मित्रांची अकाली एक्झिट

Ambenali Ghat Accident: आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ ८०० फूट खोल दरीत कोसळली; 8 मित्रांची अकाली एक्झिट

May 25, 2026 | 11:36 AM
गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

May 25, 2026 | 11:35 AM
Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा

Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा

May 25, 2026 | 11:30 AM
Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

May 25, 2026 | 11:24 AM
बुधवार पेठ बनली ‘मिनी बांगलादेश’! अकरा महिन्यात तब्बल 103 बांगलादेशींना पकडले

बुधवार पेठ बनली ‘मिनी बांगलादेश’! अकरा महिन्यात तब्बल 103 बांगलादेशींना पकडले

May 25, 2026 | 11:18 AM
Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा

Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा

May 25, 2026 | 10:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM