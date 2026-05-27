Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

Updated On: May 27, 2026 | 01:10 PM IST
सारांश

27 मे रोजी रात्री शनि आणि चंद्र यांच्यात षडाष्टक योग तयार करणार आहे. या युतीमुळे काही राशींना जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. षडाष्टक योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना सावधगिरी बाळगावी लागेल ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

विस्तार
  • षडाष्टक योग म्हणजे काय
  • शनि आणि चंद्र तयार करणार हा योग
  • कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी
 

बुधवार, २७ मेच्या रात्री चंद्र कन्या राशीतून तूळ राशीत प्रवेश करणार आहे. चंद्राच्या या स्थितीमुळे शनि आणि चंद्र यांच्यात षडाष्टक योग तयार करणार आहे. याचे कारण असे की, शनि चंद्रापासून सहाव्या घरात असेल, तर चंद्र शनिपासून आठव्या घरात असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि आणि चंद्राचा षडाष्टक योग कोणत्या राशींसाठी प्रतिकूल असू शकतो आणि कोणते उपाय करून या राशींना जीवनात सकारात्मकता मिळू शकते, ते जाणून घेऊया

षडाष्टक योग म्हणजे काय

जेव्हा दोन राशींमधील अंतर सहाव्या किंवा आठव्या अंशावर असते, तेव्हा षडाष्टक योग तयार होतो. याला भकुट दोष असेही म्हणतात. याचा अर्थ असा की, जर एका व्यक्तीची चंद्र रास मेष आणि दुसऱ्याची कन्या असेल, तर या दोन राशींमध्ये सहाव्या अंशाचे अंतर असते, ज्यामुळे षडाष्टक योग तयार होतो. त्याचप्रमाणे, आठव्या अंशाच्या अंतरावरही अशीच परिस्थिती दिसून येते. हा योग विशेषतः विवाह किंवा भागीदारीच्या बाबतीत महत्त्वाचा आहे. असे मानले जाते की हा योग दोन व्यक्तींमधील मानसिक, शारीरिक किंवा भावनिक सुसंगततेत अडथळा आणू शकतो.

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

वृषभ रास

या राशीच्या लोकांच्या व्यक्तींनी भागीदारीच्या व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी. कोणत्याही कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी ती काळजीपूर्वक वाचावीत. अनावश्यक खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती धोक्यात येऊ शकते. तुम्हाला तुमची बचत हुशारीने खर्च करावी लागेल. व्यक्तींनी अनावश्यक वाद टाळावेत. तसेच तुम्हाला निद्रानाश आणि डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. शिवमंत्रांचा जप करणे हा त्यावर एक उपाय आहे.

तूळ रास

तूळ राशींच्या लोकांना या काळात अनावश्यक खर्चांचा तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होईल. या राशीच्या व्यक्तींनी गुंतवणूक करणे टाळावे, विशेषतः २ जूनपर्यंत. तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचाही काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. या राशीच्या व्यक्तींच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो आणि एखादा जुनाट आजार पुन्हा उद्भवू शकतो. तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल आणि बाहेरचे अन्न खाणे टाळावे लागेल. यावर उपाय म्हणून, तुम्ही दूध, दही आणि पांढरे कपडे दान करावेत.

वृश्चिक रास

षडाष्टक योगामुळे वृश्चिर राशींच्या लोकांनी सावध राहावे. या काळात तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा. व्यक्तींना शत्रूंपासून सावध राहावे लागेल. कामाच्या ठिकाणी वाद होण्याची शक्यता आहे. या राशीत जन्मलेल्या काही व्यक्ती मौल्यवान वस्तू गमावू शकतात, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबाबतही सावधगिरी बाळगावी लागेल; गुंतागुंतीमुळे तुम्हाला मानसिक ताण येऊ शकतो. त्यावर उपाय म्हणून, तुम्ही हनुमान चालिसाचे पठण करावे.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: षडाष्टक योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन ग्रह एकमेकांपासून सहाव्या आणि आठव्या स्थानात आले की षडाष्टक योग तयार होतो. हा योग काही वेळा आव्हानात्मक मानला जातो.

  • Que: शनि आणि चंद्राचा षडाष्टक योग का महत्त्वाचा मानला जातो?

    Ans: शनि हा कर्म आणि शिस्तीचा ग्रह मानला जातो, तर चंद्र मन आणि भावना दर्शवतो. त्यामुळे या योगाचा मानसिक आणि आर्थिक बाबींवर प्रभाव पडू शकतो.

  • Que: षडाष्टक योगाच्या वेळी कोणत्या राशींच्या लोकरांनी सावधगिरी बाळगावी

    Ans: षडाष्टक योगाच्या वेळी वृषभ, तूळ आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी

